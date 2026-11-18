Son primos, pero crecieron como hermanos. Comparten el amor por los caballos y por el polo, un universo en el que su apellido es sinónimo de familia, tradición y algunos de los momentos más gloriosos de la historia de este deporte. Cruz y Antonio Heguy, ambos de 23 años y con 9 goles de handicap, representan la cuarta generación de una pasión que nació con su bisabuelo Antonio, continuó con su abuelo Alberto Pedro y siguió con sus padres, Eduardo (Ruso) y Pepe, respectivamente, además de tíos y primos.

Mientras Cruz toma unos mates en las caballerizas, Antonio acaricia a Hippie, la perra que los acompaña a todos lados Tadeo jones

Los primos posan junto a sus amores, Mercedes Lombroni (a la izquierda), de novia con Cruz desde hace dos años, y Olivia Jauretche (en el centro de la foto), pareja de Antonio desde hace tres Tadeo jones

Hoy son ellos quienes escriben su propio capítulo en los grandes circuitos internacionales y la Triple Corona. En Argentina, por segundo año, juegan juntos en Ellerstina Indios Chapaleufú junto a Facundo y Gonzalo Pieres (h), referentes a quienes admiraban cuando eran chicos. En las caballerizas de Ellerstina, acompañados por sus novias, Mercedes Lombroni y Olivia Jauretche, Cruz y Antonio se bajan del caballo, posan para ¡HOLA! y comparten la historia de un vínculo que trasciende la cancha.

“Casi toda la vida vivimos pegados. Cuando vivíamos en el centro, él estaba en el quinto piso y yo, en el sexto. Después nos mudamos a Pilar, a casas que estaban pegadas. Ahora Antonio se mudó, pero a un barrio justo enfrente”, arranca Cruz. Y sigue Antonio: “Hacemos casi todo juntos. Yo tengo un mellizo también, Silvestre, así que en realidad los tres hacemos casi todo juntos porque tenemos un mismo grupo de amigos”.

“Nuestro abuelo ahora está viviendo en Pilar, así que va a todos los partidos que le quedan cerca. Ya Palermo le cuesta un poco más, pero los ve por tele y después siempre vamos a su casa y hablamos de cada jugada” (Antonio) Tadeo jones

–¿Creen que el apellido les marcó el destino?

Cruz: La vida nos fue llevando porque vivíamos alrededor del polo, en el campo, cuando viajábamos, acá en Argentina. Y siempre nos gustó, desde chicos.

Antonio: Es verdad. Igual, cuando terminé el colegio estaba decidido a arrancar a estudiar algo, aunque no sabía qué. Pero justo ese año me salió jugar en Inglaterra y ya terminé dedicándome cien por ciento al polo. Pero nunca sentimos la obligación, nadie nos presionó. Pero es cierto que vivimos el polo desde chicos, nuestros padres viajaban a Inglaterra mayormente y en algún momento a Estados Unidos. Íbamos al colegio allá, dos o tres meses.

Cruz: Nos mandaban mucha tarea también porque al volver nos tomaban todas las pruebas a las que habíamos faltado. Era bravo.

Un recuerdo divino de la infancia, siempre juntos

–También pasaban temporadas en el campo, en Intendente Alvear, La Pampa. ¿Qué recuerdos tienen?

Cruz: Hacíamos muchos programas todos los primos, nos juntábamos en una casa distinta cada vez. Armábamos campamentos, cabalgatas, obviamente jugábamos prácticas. Después, a medida que fuimos creciendo, cada uno fue teniendo sus responsabilidades. Nos juntábamos más los fines de semana, siempre comíamos un asado en lo de nuestros abuelos. –Entiendo que Alberto Pedro no se pierde un partido, es muy fan de sus nietos.

Antonio: Ahora está viviendo en Pilar, así que va a todos los partidos que le quedan cerca. Ya Palermo le cuesta un poco más, pero los ve por tele y después siempre vamos a su casa y hablamos de cada jugada.

Cruz: A él le encanta estar en el campo, pero durante la temporada le insistimos mucho para que venga, que esté más con nosotros, con los nietos.

“De chicos era muy lindo estar en el palenque y ver a nuestros padres, les teníamos el agua, la toalla, los tacos, los guantes. Ahora nos toca a nosotros estar en ese lugar” (Cruz) Tadeo jones

Antonio: Le pedimos su opinión, él la da, ¡a veces tiene su forma de decir las cosas! [Se ríe]. Pero siempre trató de aconsejarnos a todos, no sólo a nosotros dos.

–El coach del equipo es Nachi, su tío, pero también deben opinar sus padres. ¿A quién les resulta más fácil escuchar?

Cruz: El coach es Nachi, que es el único que no tiene hijos en el equipo, pero con nuestros padres funcionan como un cuerpo técnico.

Antonio: Nachi está más en el día a día, en las reuniones de equipo. Y después el Ruso o Pepe siempre terminan dando una mano.

–Me da gracia que los llamen por sus sobrenombres. Antonio: Casi siempre es así.

"Está bueno tener con quien compartir, más estando afuera. Olivia ya viajaba antes de conocerme porque es parte de una agencia de modelos en Inglaterra y saca fotos de polo, entonces siempre me acompaña”, cuenta Antonio Tadeo jones

Olivia tiene 28 años, nació en Trenque Lauquen y es reconocida por su trabajo como fotógrafa de polo. “Ahora tengo el proyecto de vender mis fotos de caballos desde un lado más artístico. También enseño a chiquitos a andar a caballo, juego al polo desde siempre y me encanta. A veces Tony me da algún caballo y jugamos prácticas juntos”, revela Tadeo jones

–Cruz, vos fuiste el primero en devolver el apellido Heguy al Abierto Argentino.

–Sí, en 2023, jugando para El Overo, con Lukin Monteverde, el Torito Ruiz y Teo Lacau. Nunca sentí eso de que no había un Heguy en el Abierto porque nuestros padres siempre estaban involucrados en algún equipo como coaches. Y no hubo ninguna presión, se fue dando naturalmente.

“A Mechi la conocí cuando Alumni salió campeón en 2024. Hicieron una fiesta y fui con amigos. Ahí me la crucé, me la choqué de frente literalmente, nos quedamos charlando y bueno, acá estamos”, cuenta Cruz Tadeo jones

Mercedes Lombroni tiene 21 años, nació en Open Door y está de novia hace dos años con Cruz. “Estudio Psicología y tengo una gran vocación de servicio y amo los caballos. Trabajo en El Granero, un centro de rehabilitación para personas con discapacidad. También estoy en Circular, la fundación de Ro Rueda”, cuenta Tadeo jones

Antonio: Ese año creo que íbamos a jugar juntos y no pudimos porque no llegábamos con el handicap. Pero al año siguiente, Lukin se fue a otro equipo y entré sin tener que jugar clasificación, un lujo.

–¿Llegaron a ver a sus padres jugar en Palermo?

Cruz: Sí, era muy lindo estar en el palenque, les teníamos el agua, la toalla, los tacos, los guantes... Lo recuerdo muy bien. Jugaron con Bauti, eran tres hermanos y un primo, bien de familiar. Ahora nos toca a nosotros estar en ese lugar.

–Este es el segundo año de Ellerstina Indios Chapaleufú. ¿Eran amigos de los Pieres desde antes? Cruz: Ellos son más grandes y al principio los teníamos ahí arriba, pero ahora somos pares. Nos llevamos bien, son muy buena gente. Y más allá del deporte, compartimos asados o nos juntamos a tomar mate. Antonio: Yo me acuerdo que los veía jugando Palermo, así que no me soñé jamás que un día íbamos a jugar juntos. Pero una vez que empezás a estar más cerca de ese nivel, obvio que imaginás jugar con los grandes jugadores.

Las temporadas en el campo, en Intendente Alvear, La Pampa, forman parte de los recuerdos más lindos de estos primos que crecieron como hermanos

–¿Qué otras cosas les gustan más allá del polo? Antonio: Jugaba mucho al fútbol, pero el año pasado me lesioné la rodilla y me da miedo lastimarme. También me encanta estar con amigos, salir a comer y estar con mi novia.

Cruz: Me gusta el golf, el tenis, jugué al rugby en Champagnat y unos años en Belgrano. Me encanta hacer actividad física, leer sobre psicología deportiva, autoayuda, un poco de todo.

Cruz con su papá, Eduardo (Ruso) crack e integrante del histórico Indios Chapaleufú 2, que compartía con sus hermanos Pepe y Nachi. Cruz, cuya mamá es Paz Manau, tiene tres hermanos: Pampa, Pedro y Luján

CAPÍTULO AMOR

–Me gusta la dinámica que hay entre ustedes y sus novias, cómo fluyen los cuatro. ¿Alguna vez les pasó lo contrario?

Cruz: Jamás. Y no sería posible ni agradable para nadie porque, como te decíamos, con Antonio pasamos la mayor parte del tiempo juntos. Nos llevamos bien los cuatro y nos divertimos juntos.

–¿Cómo las conocieron?

Antonio: Toda la familia de Olivia juega al polo, así que nos conocemos desde hace muchos años. Salimos hace tres años y este año nos mudamos juntos.

Cruz: Yo a Mechi la conocí cuando Alumni salió campeón de la URBA en 2024 e hicieron una fiesta grande. Era mi cumpleaños y fuimos a la fiesta. Me la crucé, me la choqué de frente literalmente, nos quedamos charlando y bueno, acá estamos.

Un retrato familiar de Antonio con sus padres Pepe y Paula Uranga, y sus hermanos, Silvestre (es su mellizo), Amalia, Ámbar y Jacinto

–¿Cómo manejan el amor a la distancia?

Antonio: Olivia ya viajaba antes de conocerme porque es parte de una agencia de modelos en Inglaterra y saca fotos de polo, entonces siempre me acompaña. Yo también viajo a España y ella se suma porque le divierte.

Cruz: Es muy difícil acompañarnos a nosotros, a los deportistas en general, porque viajamos mucho. Siendo tan jóvenes, ella está a full estudiando Psicología, trabaja en un centro de equinoterapia que se llama El Granero, arrancó también en la Fundación Circular, de Ro Rueda, y tiene otros dos laburos que son presenciales, entonces le cuesta viajar. Este año me acompañó bastante porque se pudo organizar. Estamos juntos hace dos años y lo vamos manejando. Pero ella es muy presente.

Otro recuerdo en Intendente Alvear, con sus abuelos, Silvia Molinari y Alberto Pedro Heguy, una leyenda del polo nacional, 17 veces campeón del Abierto de Palermo

Antonio: Está bueno tener con quien compartir, más estando afuera. Mi familia siempre va a Inglaterra porque mi viejo también labura ahí, es coach de un equipo hace varios años, La Madeleine, y de otro llamado White Crane. Los últimos años llevé siempre a mi hermano a Inglaterra a trabajar al equipo en el que estaba. Después me tocó viajar a Dubái, o Estados Unidos, ahí fui un poco más solo, pero es parte del trabajo.

Cruz: En mi caso fue cambiando. Arranqué a viajar en 2021 y justo ese año mi hermano, Pedro, tuvo un accidente fuerte, así que viajé con la familia de Antonio porque obviamente mamá y papá no podían viajar, era entendible. Aunque me pude ir cuando ya estaba estable y ya no corría riesgo de vida, fue muy duro. Su evolución la veía en el teléfono. Fue fundamental tener apoyo allá. Ya en 2022 fuimos variando, al principio capaz me quedaba con Pepe, papá y Antonio. Después venía el resto de mi familia cuando mis hermanos estaban de vacaciones de invierno.

Mechi, Olivia, Antonio y Cruz, en una última toma antes de retomar cada uno sus actividades Tadeo jones

–Ustedes son una familia enorme. Aunque son chicos, se imaginan seguir un poco el camino de sus padres… Antonio: Somos jóvenes, pero obviamente en un futuro estaría lindo. Los dos somos muy familieros.

Cruz: Claro, nos encanta pasar tiempo en familia e incluso con amigos que son familia. Así que sí, es un proyecto a futuro.