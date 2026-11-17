Con un día de sol pleno, después de varias amenazas de chaparrones, el sábado 14 tuvo lugar una nueva edición del tradicional almuerzo solidario que la Fundación Fernández organiza en el marco del Gran Premio Nacional, una cita ya instalada en la agenda de uno de los eventos más importantes del turf argentino.

Pampita eligió un vestido midi musculosa con cinturón y falda evasé. Lo complementó con sobre y zapatos de taco alto. Martín Pepa optó por un traje, sin corbata

Juan Carlos y Miriam Bagó, en el podio. En el Gran Premio Palermo Grupo 1 ganó Firmamento, un caballo de él (es propietario y criador) y la Fundación Fernández les entregó la copa Firmamento Racing. En la imagen se los ve junto a Antonio Bullrich, presidente de la Comisión de Carreras del Hipódromo Argentino de Palermo

Parte de la Comisión Directiva de la Fundación Fernández: Silvina Grimaldi, Florencia Anzorreguy, Connie Villarino, Mariana Bagó (es la presidenta) y Lili Monsegou

Josefina Del Carril y Santiago Trotz partieron más tarde para ver la primera fecha del Abierto de Polo, que se jugaba justo enfrente

Mariano Bocchino y Cecilia De los Heros, de los primeros en llegar

Como en cada edición, el objetivo fue recaudar fondos para acompañar la labor que la fundación desarrolla desde hace tres décadas a beneficio del Hospital Fernández. Por eso, puntualmente a las 13, listos para aportar su grano de arena, empresarios, socialités y autoridades del Hospital Fernández fueron recibidos por integrantes de la Comisión Directiva de la Fundación Fernández, presidida por Mariana Bagó y con Miriam Bagó como vicepresidenta. Entre todos, llamó la atención la presencia de Pampita Ardohain y Martín Pepa, que aparecieron en escena muy sonrientes. Esta fue la primera vez que se los vio juntos desde que, a principios de noviembre, circularon rumores que aseguraban que, dos años después de hacer público su amor, estaban separados.

La actriz puertorriqueña Tiffany Díaz se animó con un fascinator, al mejor estilo Ascot

Juan Pablo Bagó, Andrea Bagó y Rallys Pliauzer

Una panorámica de la pista, donde se corrió el Gran Premio

José Santamarina, Josefina Del Carril, Santiago Trotz, Horacio Piuma, Andrea Eddy, Juan Pablo Bagó, Francisca Lanusse, Tato Lanusse, Mariano Bocchino y Cecilia De los Heros

Antonio Bullrich, Verónica Quintana y Bruno Quintana

Mariel Llorens de Quintana posa con Alicia Piccaluga

Horacio Piuma, Mariana y Juan Pablo Bagó, Consuelo Cespedosa y el embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høek

Florencia Anzorreguy, Juan Pablo Bagó y Silvina Grimaldi, entregando una copa

Abrazados y felices, Pampita y el polista Martín Pepa disfrutaron de la carrera y del almuerzo. Hace dos años que están juntos y viven un romance a larga distancia, con crisis y reencuentros

Dolores Milberg y Diego Zavaleta

Bautista Pliauzer, su abuelo Juan Carlos Bagó y su tía Mariana Bagó

Miriam Bagó, vicepresidenta d ela Fundación Fernández, compartió mesa con Carlos Damin, Director del Hospital Fernández

Horacio González Álzaga y Marina Rey

Los embajadores de Uruguay y de la Unión Europea, Diego Cánepa y Eric Høek

El almuerzo coincidió, además, con una edición muy especial del Gran Premio Nacional, ya que el Hipódromo de Palermo celebra sus 150 años de historia. Mientras en la pista competían caballos y jockeys, los asistentes siguieron de cerca las carreras desde un sector especialmente acondicionado para la ocasión.