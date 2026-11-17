La tradicional cita solidaria se llevó a cabo en el marco del Gran Premio Nacional
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Con un día de sol pleno, después de varias amenazas de chaparrones, el sábado 14 tuvo lugar una nueva edición del tradicional almuerzo solidario que la Fundación Fernández organiza en el marco del Gran Premio Nacional, una cita ya instalada en la agenda de uno de los eventos más importantes del turf argentino.
Como en cada edición, el objetivo fue recaudar fondos para acompañar la labor que la fundación desarrolla desde hace tres décadas a beneficio del Hospital Fernández. Por eso, puntualmente a las 13, listos para aportar su grano de arena, empresarios, socialités y autoridades del Hospital Fernández fueron recibidos por integrantes de la Comisión Directiva de la Fundación Fernández, presidida por Mariana Bagó y con Miriam Bagó como vicepresidenta. Entre todos, llamó la atención la presencia de Pampita Ardohain y Martín Pepa, que aparecieron en escena muy sonrientes. Esta fue la primera vez que se los vio juntos desde que, a principios de noviembre, circularon rumores que aseguraban que, dos años después de hacer público su amor, estaban separados.
El almuerzo coincidió, además, con una edición muy especial del Gran Premio Nacional, ya que el Hipódromo de Palermo celebra sus 150 años de historia. Mientras en la pista competían caballos y jockeys, los asistentes siguieron de cerca las carreras desde un sector especialmente acondicionado para la ocasión.
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