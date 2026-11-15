Las más audaces. Transparencias, tajos de vértigo y escotes fueron protagonistas en la gala del Museo de Arte de Los Ángeles

El evento más viral de la temporada reunió a estrellas de Hollywood y divas de la moda en una cita a puro lujo
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El sábado 7, Los Ángeles volvió a ser escenario del evento fashion más viral del año con la celebración de la gala LACMA Art+Film, que festejó su decimoquinta edición con éxito total: las figuras más destacadas de Hollywood y de la moda dijeron presente y volvieron a demostrar que una noche dedicada al arte también puede convertirse en la pasarela más fabulosa (la red carpet funcionó una vez más como una vidriera de las grandes casas de moda y de las tendencias que marcarán las próximas citas sociales de la temporada). Así, la gala –que tuvo lugar en el Museo de Arte del Condado de la ciudad–, fue copresidida por sus promotores, Leonardo DiCaprio (52) y Eva Chow (59), y rindió homenaje a la artista Vija Celmins y al cineasta Denis Villeneuve, artífice de títulos como Dune y Blade Runner 2049. Y, nuevamente este año, cumplió su objetivo benéfico: recaudó fondos para apoyar las tareas del museo y su iniciativa para dar mayor presencia al cine en su programación.
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