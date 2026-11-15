Las más audaces. Transparencias, tajos de vértigo y escotes fueron protagonistas en la gala del Museo de Arte de Los Ángeles

El sábado 7, Los Ángeles volvió a ser escenario del evento fashion más viral del año con la celebración de la gala LACMA Art+Film, que festejó su decimoquinta edición con éxito total: las figuras más destacadas de Hollywood y de la moda dijeron presente y volvieron a demostrar que una noche dedicada al arte también puede convertirse en la pasarela más fabulosa (la red carpet funcionó una vez más como una vidriera de las grandes casas de moda y de las tendencias que marcarán las próximas citas sociales de la temporada). Así, la gala –que tuvo lugar en el Museo de Arte del Condado de la ciudad–, fue copresidida por sus promotores, Leonardo DiCaprio (52) y Eva Chow (59), y rindió homenaje a la artista Vija Celmins y al cineasta Denis Villeneuve, artífice de títulos como Dune y Blade Runner 2049. Y, nuevamente este año, cumplió su objetivo benéfico: recaudó fondos para apoyar las tareas del museo y su iniciativa para dar mayor presencia al cine en su programación.

Kylie Jenner sorprendió con un diseño de estampa animal de Ashi Studio, que se ajustaba al cuerpo mediante paneles de tejido cuidadosamente cortados getty Images

Muy sensual, Sofía Vergara apostó por el encaje con un diseño negro de escote corazón de Celia Kritharioti, que destacaba sus curvas latinas. Lo acompañó con joyas de Lorraine Schwartz getty Images

Iris Law se atrevió a las transparencias más arriesgadas con este vestido de Amaraxmara que combinó con joyas de Repossi getty Images

Amber Valletta fue una de las que marcó tendencia con un modelo negro Gucci que dejaba su espalda al descubierto y remataba con gran abertura lateral getty Images

La top italiana Vittoria Ceretti con un diseño by Gucci que combinó con stilettos Giuseppe Zanotti y joyas de Hassanzadeh getty Images

Impresionante la modelo Elsa Hosk con un estilismo inspirado en las divas del Hollwood dorado: strapless Gucci y joyas de Leviev getty Images

Emily Ratajkowski causó sensación con un vestido blanco también de Gucci, de escote asimétrico y audaz tajo getty Images

La modelo Candice Swanepoel impactó con un vestido joya plateado, cubierto de cristales y confeccionado con hilos metálicos, de profundo escote en “V” y falda con flecos, firmado por Gucci getty Images

Madelaine Petsch llevó un revelador traje del diseñador Georges Hobeika, de cuerpo negro de pronunciado escote y falda estampada Getty Images

Kim Kardashian vistió un impresionante diseño Gucci color bordó con efecto de lentejuelas, cuello alto y aberturas laterales. Eligió joyas de Lorraine Schwartz getty Images