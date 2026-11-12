Sol Mihanovich posa con sus hijas Elina y Amelia y habla de música, del peso de su apellido y de su abuela Mónica Cahen D’Anvers

Amable, amorosa y divertida, Sol Mihanovich (44) tiene la capacidad de hacer sentir cómoda a cualquier persona que esté cerca de ella: su don de gentes genera una atmósfera tan cálida y amigable que es un placer conversar con ella. Hija de Vane Mihanovich, sobrina de Sandra y nieta de Mónica Cahen D’Anvers, quiso ser periodista (llegó a trabajar con su abuela en Al pan pan), pero su vocación musical fue más fuerte. Mamá de Elina (15) y Amelia (12) –fruto de su amor con el músico Matías Onzari (45) –, Sol es también una mujer fuerte y resiliente, que a los 12 años superó un cáncer de huesos, experiencia que le dejó como aprendizaje la importancia de disfrutar el día a día y de seguir los designios del corazón. A poco de la presentación en sociedad de Hacer lugar, su quinto disco, posó con sus hijas para ¡HOLA! Argentina y se prestó a una entrevista en la que habló de todo.

Sol con Elina y Amelia. “En todo lo que tiene que ver con el último disco estuvieron presentes… Ellas son alucinantes y me apoyan mucho”, cuenta Pilar Bustelo

–Acaba de salir tu quinto disco. ¿Cuándo escribiste esas canciones?

–Hay una mezcla. Un par de canciones son de la pandemia, que como en ese momento y de ahí para acá no grabé, quedaron pendientes, y otras son posteriores. Arrancamos a grabar el disco en febrero de 2024 y lo hicimos acá en casa.

–¿Cómo se transforma una casa en un estudio de grabación?

–Corrimos el sillón, armamos la batería, y mis amigos, que son mi banda, pero también son mis amigos desde hace veinte años, se instalaron acá y estuvimos una semana grabando las bases: baterías, guitarras, bajos y algunas voces de referencia. Lo terminamos de grabar a fin del año pasado, lo fuimos mezclando y ahora salió.

–¿Dedicarle tanto tiempo a un disco fue un plan o así se dio?

–No, no fue un plan, medio que surgió así y se fue dando por distintas situaciones. Y ahora, viéndolo a la distancia, creo que el título del disco, Hacer lugar, y en gran medida también de lo que hablan algunas canciones tiene que ver con eso, con el proceso que implicó hacer este disco: yo tenía que hacerme el lugar para terminarlo. Conectarme con la música y con mis canciones es lo que mejor me hace y, por una cosa u otra, por el trabajo, la vorágine de los días, como que lo iba dejando de lado, no le hacía el lugar. Me costó mucho terminarlo, como que me pesó. Pero necesitaba sacar el disco, hacerme este lugar y también poder decir “esta es mi esencia”. Porque yo tengo otros trabajos, hago otras cosas, pero mis canciones son mi esencia. Soy una artista autogestiva y esto es lo que más me cuesta a muchos niveles, sobre todo económicamente. Es como que uno termina dejándolo de lado porque tenés que pagar las cuentas.

Amelia y Elina se divirtieron durante la sesión de maquillaje y en el shooting Pilar Bustelo

–¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ser una artista autogestiva?

–Hoy, hay un montón de artistas que están en la misma. Creo que, en comparación con otras épocas, en la actualidad el artista no solamente hace sus canciones, va, las canta y listo. Ahora tenés que ser productora, tu propio agente de prensa, entender cómo trabaja Spotify, armar tus shows y hasta entender de administración. Tengo un grupo de amigas cantautoras que tenemos más o menos la misma edad y armamos un grupo de WhastApp que funciona como un grupo de autoayuda. Por ahí una pregunta: “¿Quién tiene una escenógrafa?”, y alguna le pasa un teléfono, otra pregunta: “¿Quién conoce una buena fotógrafa?”, y siempre hay alguna que le recomienda a alguien. Y así.

–Al comienzo de tu carrera, ¿te pesó el apellido?

–Tuve suerte de haber sido un poco inconsciente en ese entonces. Me acuerdo bien que una de las primeras cosas que me dijo Sandra cuando le conté que quería hacer música fue: “Vos hacé la tuya. Te van a comparar, pero vos tenés que hacer la tuya, andá por tu camino, metele y metele, y hacé la tuya”. En ese momento no me cayó tanto la ficha. Sí me ayudó haber sido tan inconsciente, porque no me puse a pensar “¿qué van a decir?”, o “me van a comparar con mi tía”. Después, si hubo gente que pensó “no me gusta la tía, no la escucho”, no sé, no tengo idea, allá ellos. Yo hago mi música, canto de la manera en que canto yo, y voy por ahí.

Muy compañeras de su mamá, las adolescentes hicieron que los momentos lúdicos fueran una constante en el tiempo que duró la producción Pilar Bustelo

–¿Cómo es trabajar con tu marido?

–Está buenísimo, porque somos muy distintos, ciento por ciento complementarios. Yo soy la que todo dice que sí, hasta en mi vida cotidiana, “vengan todos a casa, hacemos un asado”, y él no, él es el que dice “dejame solo, quiero estar tranquilo”. Hay algo que admiro de él desde que lo conocí: siempre piensa distinto, siempre me hace ver el otro lado. Por supuesto que después nos ponemos de acuerdo. Hablamos mucho y nos ponemos de acuerdo.

–¿Y trabajar con la familia? Papá, la tía…

–Está buenísimo, es como un viaje de egresados. Nos vamos de gira y la pasamos bomba. Obvio que por momentos nos peleamos, pero siempre nos acomodamos. Hay que tratar de que no se mezcle tanto la cosa familiar con el trabajo. Creo que tenemos algo que está bueno y es que a todos nos gusta trabajar bien, somos tranquilos, organizados, puntuales… parecen pavadas, pero son las cosas que permiten que funcione el equipo. Y la pasamos muy bien, además. Me costaría mucho pasar tanto tiempo con gente que con la que no tengo onda.

–¿Qué aprendiste de Sandra?

–Miles de cosas. Como persona es un ejemplo enorme, pero, además, para mí es una escuela constante. Verla cantando siempre es un aprendizaje y hay varios planos. Por un lado, ver lo que le pasa a la gente con ella es muy fuerte, el público la ama, se sabe todas sus canciones y las canta de punta a punta… Por momentos digo: “Guauuuu, qué fuerte que esas canciones atraviesen tanto a la gente, que sean parte de su vida”, y a eso es a lo que más aspiro, a que la gente haga propias mis canciones. Y, por otro lado, verla arriba del escenario, donde se dan muchas situaciones difíciles que Sandra resuelve en un segundo. Por ejemplo, se rompe un micrófono, y ella sigue como si nada, nunca pone cara de “¿qué pasó?”. Son detalles, pero uno va aprendiendo de todo eso… A veces digo: “¿Cómo pudo pilotear esa?” [Risas].

Hijas y nietas de artistas, las hijas de Sol y Matías Onzari llevan la música en su ADN Pilar Bustelo

–Ahora que tus hijas están más grandes, ¿te acompañan en tu camino musical?

–En todo lo que tiene que ver con el último disco estuvieron muy presentes. En el show de presentación, por ejemplo, cantó Elina, y fue un momento muy especial, mientras que Amelia, por su parte, grabó unos coros que aparecen muy sutiles en una canción. Y tengo un montón de videos del backstage de la grabación en los que están Amelia bailando y Elina cantando. Ellas son alucinantes, las dos me apoyan mucho y me dicen “me encanta, mamá”.

–¿Hay margen para que se dediquen a otra cosa?

–[Risas]. ¡Sí, claro! La música la van a tener siempre: hagan lo que hagan, ellas van a tener la música. Cantando, bailando, componiendo… Después, como la desarrollen en sus vidas, es una elección de cada una. Elina viene diciendo desde hace unos años que quiere estudiar música… Bueno, veremos cuando llegue el momento. Para mí, la vida es experiencia, así que ellas van a ir viendo qué quieren, cómo quieren vivir. Hacer música es un disfrute enorme, pero no es lo mismo hacer música que trabajar y vivir de la música. Y no sólo a nivel económico. Una cosa es hacer tu música, componer y cantar tus canciones, y otra cosa es ser músico sesionista y cantar canciones de otros, por ejemplo. Hay mil aristas, un poco como en cualquier carrera. Evidentemente la música les gusta mucho a las dos. Además, tienen padres músicos, abuelos músicos (además de mí papá, el papá de Matías es baterista), pero por supuesto que cuentan con la libertad de elegir qué quieren hacer.

Sol canta "Vamos A Bailar". El video se filmó en su casa bajo la dirección de Ana Luz Furth. @kja_cine

–Desde que murió César Mascetti te involucraste más en La Campiña. ¿Por qué?

–Hubo varios motivos. Cuando mi abuelo murió, él medio que determinó que todos tengamos que mover nuestra brújula a San Pedro, por cosas que dejó armadas y organizadas. Cuando digo todos me refiero a mi viejo, Sandra, mi hermano y yo, que somos los cuatro que estamos ahí. Voy todos los jueves, salgo de acá a las ocho de la mañana y nueve y media estoy allá, con mi mate. Al principio fue como una apuesta, “veamos qué pasa”. Yo llegaba y me sentaba a escuchar, porque no sabía nada. Nadie de mi familia sabía nada, porque todo lo manejaban mis abuelos. Y empecé a preguntar: “¿Y esto qué es?”, y a los meses empecé a sugerir: “¿Y si hacemos esto?”, “¿podemos probar esto otro?”, y bueno, así pasaron cuatro años.

En la cocina, los cuatro pasando un momento en familia Pilar Bustelo

–¿De qué te ocupas concretamente?

–La Campiña es una empresa familiar entre otras cosas porque toda la gente que trabaja es del pueblito que está al lado, que se llama Río Tala. Entonces, todo se maneja y se sigue manejando bastante de modo casero, y llegó un momento en que hubo que ordenar un poco todo eso, profesionalizarlo. Así que desde lo que yo sé y desde mi intuición, ayudé a hacerlo. Hicimos bases de datos, mejoramos el taller de huerta, compramos una etiquetadora para cambiar las etiquetas, pusimos un sistema de reservas que el restaurante no tenía, ahora acabamos de lanzar la tienda online, y cosas así. Básicamente trato de ordenar, organizar, modernizar. Mi abuelo era fóbico de las redes, pero hubo que sumarse a eso y activar las redes sociales, no te podés quedar afuera en esta época.

–¿Qué dice Mónica?

–Ella está copada que todos nosotros estemos ahí metidos.

"Trabajar con la familia está buenísimo, es como un viaje de egresados… Me costaría mucho pasar tanto tiempo con gente con la que no tengo onda" Pilar Bustelo

–¿Sigue yendo a La Campiña?

–Sí, va siempre, y la gente se copa cuando la encuentra. La quieren mucho. Realmente es un desafío para nosotros mantener esto en el tiempo y trabajamos para eso.

Sol compone, canta, toca varios instrumentos, da clases, tiene banda propia y forma parte de la de Sandra Mihanovich desde hace muchos años. “Mis canciones son mi esencia”, cuenta la artista, que el viernes 13 a las 20 se presenta en La Casa de Lolita, en Palermo Pilar Bustelo

Maquillaje y peinado: Esfeanía D’Angelis para Sebastián Correa Estudio