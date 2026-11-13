Melanie Griffith. Conoció la fama y las drogas de adolescente y sólo el amor pudo rescatarla: “Vivía en un mundo de excesos”

Su padre, Peter Griffith, fue productor y uno de los publicistas de cine más importantes de Hollywood. Su mamá, Tippi Hedren, era la musa por excelencia de Alfred Hitchcock. No había dudas, el destino de Melanie Griffith (69) estaba escrito. Vivió con leones (su madre estaba filmando una película con ellos) y uno le dio un zarpazo en la cara, por lo que debieron darle 50 puntos y casi pierde un ojo. “Fue una época loca y peligrosa, por la que estoy agradecida, ya que me hizo fuerte”, declaró la actriz al Daily Mail en una entrevista de 2020.

Junto a su mamá, la actriz Tippi Hedren, musa de Alfred Hitchcock Max B. Miller - Archive Photos

PRIMER GRAN AMOR

Tenía apenas 14 años cuando conoció a Don Johnson. Él tenía 22. El encuentro se produjo durante el rodaje de Experimento Harrad, película en la que trabajaba su madre. La atracción fue inmediata y la relación avanzó a una velocidad vertiginosa. Melanie se enamoró del actor que más tarde alcanzaría enorme popularidad gracias a la serie División Miami. Cuando cumplió 18 años, decidieron casarse. Apenas seis meses después estaban separados. Sin embargo, el vínculo no había terminado definitivamente. Años después habría una segunda oportunidad.

En una gala solidaria por las mujeres con cáncer de mama en California, en abril de 2024 Kevin Winter - FilmMagic

Conoció a Don Johnson cuando ella tenía 14 años y él, 22. Cuando Melanie cumplió los 18, se casaron. El matrimonio duró seis meses. Años después se reencontrarían, volverían a dar el sí y se convertirían en padres de Dakota (nació el 4 de octubre de 1989) Paul Harris - Archive Photos

Junto a Steven Bauer, su segundo marido y padre de su primer hijo, Alexander (nació el 22 de agosto de 1985) Robert R. McElroy - Archive Photos

A los 18 debutó en cine con La noche se mueve y tras su relación con Don Johnson, tuvo un romance con Ryan O’Neal. Ella tenía 19 y él, 35. Melanie era la mejor amiga de Tatum O’Neal, hija del actor. La diferencia de edad y la inusual dinámica familiar convirtieron rápidamente a la pareja en el centro de atención de la prensa. Llevaban un ritmo de vida intenso que, con el tiempo, terminó descontrolándose. Un amigo cercano de la pareja llegó a decir: “Estaban completamente absorbidos el uno por el otro, pero era ese tipo de amor que arde demasiado y termina destruyendo todo a su paso”. La propia Tatum, en su libro de memorias A Paper Life, relató que fue Melanie la que la llevó a una fiesta donde consumieron opio y hachís y hasta llegaron a participar de una orgía cuando Tatum tenía sólo 12 años. Tras el lanzamiento del libro y el revuelo en los medios de Hollywood, Griffith optó por no responder públicamente a dichas acusaciones ni iniciar acciones legales.

Por su papel en "Secretaria ejecutiva" ganó un Golden Globe y obtuvo una nominación al Oscar

En 1981, durante el rodaje de la película Reclutas novatas, Melanie conoció al actor de origen cubano Steven Bauer (famoso por su interpretación en El precio del poder de Brian De Palma) y ese mismo año se casaron. En 1985 nació su primer hijo, Alexander Bauer, y cuatro años después se separaron. La relación de ambos estuvo muy marcada por la adicción a las drogas y al alcohol, Bauer logró salir y ayudó a Melanie a mantenerse limpia durante un buen tiempo. A ella le costó años superar la ruptura, lo que exacerbó sus problemas de adicción. Mientras su nombre comenzaba a instalarse entre las actrices más interesantes de su generación, ella libraba una batalla privada contra el alcohol y la cocaína. Uno de los episodios más recordados ocurrió durante el rodaje de Secretaria ejecutiva, la película de 1988 que cambiaría su carrera. La actriz reconoció años después que había llegado alcoholizada al set y que, debido a su estado, no pudo trabajar normalmente. La experiencia fue humillante y funcionó como una señal de alarma. “Fue a finales de los ochenta. Había muchas fiestas en Nueva York, mucha cocaína, muchas tentaciones y yo no estaba bien. Vivía en un mundo de excesos; y hubo un día en que llegué al set fuera de mí”, confesó. Poco después decidió internarse en una clínica de rehabilitación en Minnesota. No fue la última vez que necesitaría ayuda. En 2000 volvió a ingresar en un centro de tratamiento, esta vez por una dependencia de medicamentos recetados por una lesión cervical. También atravesó otro tratamiento en 2009. Lejos de esconder su historia, la estrella habló públicamente de lo difícil que había sido recuperar el control de su vida. Por su papel en Secretaria ejecutiva ganó un Golden Globe y una nominación al Oscar como Mejor Actriz Protagónica. Pero su carrera ya venía dando señales de talento. En Doble de cuerpo (1984), de Brian De Palma, demostró que podía moverse en terrenos más oscuros y provocadores. Después llegaron Algo salvaje (1986), de Jonathan Demme, donde compartió protagonismo con Jeff Daniels y Ray Liotta, La hoguera de las vanidades (1990), Lolita (1997) y Nadie es tonto (1994).

Con Antonio Banderas se conocieron en 1995 durante el rodaje de la comedia "Two Much". Melanie acaba de divorciarse por tercera vez y Banderas estaba casado con la actriz Ana Leza. Un año después, formalizaron en Londres Barry King - Hulton Archive

Griffith se tatuó el nombre de Antonio en el brazo durante la década de los 90. Tras su divorcio, comenzó a eliminarlo con láser y, finalmente, en julio de 2023 lo tapó por completo con uno nuevo que incluye los nombres de sus hijos Frank Micelotta - Getty Images North America

Con su hija Stella Banderas, de 9 años, en la celebración de WB Network, en julio de 2005 Kevin Winter - Getty Images North America

Y ENTONCES…. OTRA VEZ ENAMORADA

Cuando parecía que su historia con Don Johnson había quedado definitivamente atrás, el destino volvió a cruzarlos. Después de sus respectivas experiencias sentimentales (él estaba saliendo con Barbra Streissand), la ex pareja se reencontró. En 1989 decidieron casarse por segunda vez en un rancho en Aspen. Fue una ceremonia que duró sólo 10 minutos y a la que no asistieron invitados famosos (salvo la madre de la novia, por supuesto). Ese mismo año nació Dakota Johnson y en aquel mismo refugio de lujo de Aspen criaría a su hija durante ocho años junto a su hermano mayor Alexander Bauer y su hermanastro Jesse Johnson (hijo de Don con la actriz Patti D’Arbanville). Las diferencias y los problemas personales terminaron imponiéndose y, después de varias idas y vueltas, Melanie y Don se separaron en 1995. Ese mismo año, tras su divorcio, la actriz conoció a Antonio Banderas durante el rodaje de la comedia Two Much. La química entre ambos fue inmediata. Él era uno de los actores españoles más atractivos del momento y comenzaba a conquistar Hollywood. La relación generó comentarios, rumores y titulares. En mayo de 1996 se casaron en Londres, en una ceremonia íntima. Poco después nació Stella del Carmen. Melanie parecía haber encontrado finalmente la estabilidad sentimental que tanto había buscado. Durante casi dos décadas fueron una de las parejas más admiradas de Hollywood. Juntos construyeron una familia, compartieron alfombras rojas, vacaciones y proyectos. Banderas se integró a la vida de los hijos de Melanie y ella acompañó el crecimiento profesional del actor español. La actriz también encontró en él un apoyo importante durante sus momentos más difíciles. En distintas oportunidades habló de cómo su vida familiar la había ayudado a recuperar el equilibrio. Pero, en 2014 anunciaron su separación y el divorcio quedó formalizado en 2015. “Creo que parte de la razón por la que nuestro matrimonio se desmoronó fue porque me quedé estancada. Nadie más tiene la culpa. Es sólo que yo personalmente me quedé estancada y no permitiré que eso vuelva a suceder. Quiero disfrutar de la vida, quiero hacer lo que quiera”. En agosto de 2026, Banderas se refirió a su ex mujer como “mi mejor amiga”.

En "Doble de cuerpo" interpretó a Holly Body, una actriz del cine para adultos. Por este papel recibió el premio a Mejor Actriz Secundaria por parte de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine de Estados Unidos en 1985, además de nominaciones a los Golden Globes y al Círculo de Críticos de Nueva York Sunset Boulevard - Corbis Historical

Alexander Bauer, Antonio Banderas, Jesse Johnson, Dakota Johnson, la matriarca de la familia Tippi Hedren, Melanie y Stella Banderas, en junio de 2012 David Livingston - Getty Images North America

A los 69 años, Melanie tiene una vida muy diferente de aquella que protagonizaba las tapas de los años ochenta y noventa. Esta nueva etapa, lejos del glamour de Hollywood, está marcada por el que es ahora su papel más importante: el de guardiana del hogar familiar. La actriz vive desde 2019 en una mansión de estilo español en Los Ángeles junto a su madre de 96 años, a la que cuida con devoción y se dedica a su nueva pasión: la pintura.

Con su hija Dakota Johnson en la avant-première de "Amores compartidos", en 2025, película que la tiene como protagonista Savion Washington - WireImage