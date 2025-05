“Apoyo incondicional”. Con quiénes se reunieron Brooklyn Beckham y Nicola Peltz en plena tormenta familiar y que fue visto como una traición

Mientras crecen las especulaciones sobre el distanciamiento entre Brooklyn Beckham y sus padres, David y Victoria Beckham, el príncipe Harry y Meghan Markle comieron con él y su mujer, Nicola Peltz, en su casa de Montecito. Según la revista People, aunque los duques de Sussex no fueron quienes hicieron la invitación formal, sí fueron los anfitriones de esta velada en la que también dijeron presente ejecutivos del mundo del cine.

Según The Sun, Harry y Meghan recibieron a Brooklyn Beckham y Nicola Peltz en su casa de Montecito.

Al parecer, Brooklyn y Nicola pasaron una noche muy agradable y encontraron a los Sussex “amables, generosos y atentos”. Según The Sun, Harry le habría dado a Brooklyn su “apoyo incondicional como alguien que ha vivido experiencias familiares similares”.

EL CASO BECKHAM

Las recientes celebraciones por los 50 años de David Beckham dejaron en evidencia la grieta familiar que existe. A pesar de que esa misma semana habían volado a Londres desde Los Ángeles, donde viven, su hijo mayor, Brooklyn, y su nuera, Nicola Peltz, fueron los grandes ausentes en la comida de etiqueta que ofrecieron en los Cotswolds, en el exclusivo restaurante londinense Core (fueron, entre otros, Tom Cruise y Eva Longoria), en la escapada a Petrus, el viñedo preferido del ex futbolista, en Burdeos, Francia, e incluso al viaje de pesca que organizaron los hombres a una isla escocesa.

El retrato familiar en la celebración por los 50 del ex futbolista en su casa de los Cotswolds. Lo acompañan, de izquierda a derecha, Cruz, Harper, Romeo y Victoria.

Así de enamorados se mostraron Nicola y Brooklyn en un posteo reciente en sus redes, sin hacer alusión a la pelea familiar.

Si bien este no es el primer desaire que reciben de la pareja, fuentes cercanas a los Beckham le dijeron a HELLO! que David y Victoria quieren concretar una cumbre familiar y resolver la crisis con su hijo lo antes posible. Incluso, David estaría dispuesto a viajar para solucionar las cosas. Además, sostuvieron que “desde que Nicola llegó a la familia, no mostró respeto hacia ellos”. Y que incluso el día de la boda hubo desacuerdos. “Victoria y Nicola no se llevan”, aseguran. Según otra fuente, “David y Victoria hicieron lo posible por mostrarles amor, apoyando sus proyectos, pero es obvio que existe tensión”. Al parecer, Brooklyn y Nicola habían volado a Londres con la intención de participar en los festejos, pero a último minuto se arrepintieron y se volvieron a Estados Unidos. “Nicola fue quien dijo que se sentía incómoda”, aseguraron.

David invitó a sus varones a un viaje de pesca, pero tampoco fue su hijo mayor.

La última Navidad en paz, todos unidos, incluidos Brooklyn y Nicola.

Ajenos a la controversia, esta semana, Brooklyn y Nicola estuvieron en el cumpleaños del actor Oliver Trevena, en Angelini Osteria, en L.A. Y se mostraron felices y de lo más enamorados.

EL FIN DE SEMANA DE HARRY Y MEGHAN

Fue un fin de semana inolvidable para los duques de Sussex. El viernes 9, se hicieron un tiempo para una salida “de a dos” y disfrutaron del recital de Beyoncé en el marco del Cowboy Carter Tour. “Gracias por este increíble concierto. Fue una noche genial”, escribió la actriz en sus redes sociales tras compartir unas románticas instantáneas junto a su marido en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Para su salida con el príncipe, Meghan eligió un vestido midi en denim de hombros descubiertos de Carolina Herrera.

Para la ocasión, él usó un sombrero y allí se pudo apreciar los emotivos guiños que Harry guarda en el ala interna: los nombres grabados de sus hijos “Archie” y “Lili”, la frase “My love” en alusión a Meghan, las banderas de Estados Unidos y la del Reino Unido y un mapa de África –que el nieto de la reina Isabel II llamó “mi segundo hogar” en más de una ocasión– y la bandera de California, su tierra adoptiva.

Harry sumó a su outfit un sombrero en cuya ala tiene estampados los nombres de sus hijos, Archie y Lili; My Love (mi amor, por Meghan), las banderas británica y estadounidense, el continente africano y la bandera de California, su tierra adoptiva.

El detalle del sombrero de Harry, con los nombres de sus amores.

Para celebrar el Día de la Madre, la duquesa de Sussex publicó en sus redes una foto con sus hijos Archie y Lilibet.

Una postal de Meghan cuando era chica junto a su madre Doria Ragland.

El domingo celebraron el Día de la Madre en su casa de Montecito y, una vez más, Meghan plasmó su emoción en su cuenta de Instagram con una tierna foto de ella junto a sus herederos y otras con su mamá, Doria. “Ser su madre es el mayor privilegio de mi vida. Los amo más que todas las estrellas del cielo”, escribió.