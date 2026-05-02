Qué se sabe de… El abuelazgo sorpresa de Cher, la foto más tierna de Ethan Hawke y la sensual maratón de estilo de Charlize Theron

ABUELAZGO SORPRESA

La vida, incluso para las grandes leyendas, siempre guarda giros inesperados. Y si no, que se lo digan a Cher, ícono absoluto de la música, el cine y la moda, que a punto de celebrar su cumpleaños número 80 se enteró que tenía una nieta. Durante años, la artista había expresado en numerosas ocasiones su deseo de ser abuela y ese deseo se cumplió ¡a través de una llamada telefónica! Según trascendió, Cher descubrió que su hijo menor, Elijah Blue Allman, tuvo una hija hace quince años fruto de una relación pasada.

Cher en una foto de archivo, en marzo de 2001, junto a su hijo Elijah Blue Getty Images

La adolescente, llamada Eve, creció lejos del foco mediático y sin que la cantante tuviera conocimiento de su existencia. La revelación no fue fácil de asimilar. Según explicó la madre de Eve, Kayti Edwards, en una entrevista concedida a la prensa británica, en un primer momento del llamado Cher se quedó sin palabras. Pero ese instante de desconcierto dio paso rápidamente a una emoción desbordante. La feliz noticia del abuelazgo se conoció días antes de que la estrella volviera a perder la batalla legal que mantiene con su hijo, quien permanece internado en un centro de desintoxicación de New Hampshire. Cher solicitó en la Corte Superior de Los Ángeles la custodia legal de Elijah Blue aludiendo que él es incapaz de gestionar los activos financieros que tiene a su disposición, alrededor de 100 mil euros anuales que le dejó su padre. El juez, sin embargo, dictaminó que no existía la urgencia necesaria para conceder la solicitud.

Kayti Edwards posa con su hija Eve, la nieta de la estrella de la música

EL AMOR MÁS ESPECIAL

Claire Danes eligió a su marido Hugh Dancy, Ben Stiller y Christine Taylor posaron sonrientes y enamorados y David y Victoria Beckham, como siempre, inseparables. Pero Ethan Hawke (55) marcó la diferencia en la gala Time 100 al dejarse fotografiar junto a su madre, Leslie Carole Green, sobre la alfombra roja. El actor, galardonado como una de las “100 personas más influyentes de 2026”, y su mamá tienen un vínculo más que cercano y amoroso ya que ella lo crio sola tras separarse del padre de Ethan cuando tenía apenas 5 años. “Mi madre es una persona apasionante, dadivosa y comprometida, un ejemplo increíble para mis hijos y para mí”, dijo la estrella de Hollywood sobre Leslie, reconocida por su labor humanitaria en Europa del Este.

Ethan y su madre, Leslie Carole Green, posan sonrientes Getty Images

CAMPEONA DE UNA MARATÓN DE ESTILO DE 24 HORAS

Hipnótica y con una elegancia que deslumbra a cada paso, Charlize Theron (50) volvió a demostrar que, además de ser una de las grandes actrices de su generación, es un auténtico ícono de estilo. Con motivo del estreno de su nueva película, Apex, desplegó en Nueva York una maratón de looks que no dejó indiferente a nadie y que confirmó su dominio en el arte de vestir. La ciudad que nunca duerme se convirtió en su mejor pasarela mientras cumplía con todos los compromisos de promoción del film de Netflix que la tiene como protagonista. Desde vestidos de líneas fluidas y piezas de cuero hasta un sensual traje de hombre sobre la piel, Charlize se permitió jugar y sorprender, reafirmando su lugar como musa de diseñadores y etiquetas top.

Para su participación en Today Show, llevó un conjunto de Alaïa de tejido acanalado compuesto por top sin mangas y cuello alto y falda con bajo asimétrico y volados. Lo completó con zapatos de malla transparente, pendientes de Anita Ko y anillos de Jessica McCormack Getty Images

De la mano de su estilista, Leslie Fremar, para la alfombra roja del estreno de su film Apex en el Teatro París de Nueva York, Charlize lució traje de un solo botón de Dior Homme, sin camisa, y un cuello de inspiración isabelina Getty Images

Todo al negro con camisa manga larga de poplin, pantalones motoqueros de cuero con cinturón Getty Images

Para ir al show de Jimmy Fallon, Charlize optó por Givenchy con una chaqueta atada a la cintura con un moño XL, que dejaba ver el soutien de encaje. La actriz la combinó con unos llamativos pantalones anchos y zapatos también con moños de cuero Getty Images

Otra parada de la estrella de Hollywood fue el programa de la ABC The View, para el que eligió un equipo de la colección otoño 2026 de Bottega Veneta: top manga larga de lentejuelas, mini texturizada, cartera de cuero marrón y mocasines con cordones Getty Images