Qué se sabe de… La cita fashion de Camila Morrone, los cancherísimos looks de Brad Pitt y la boda de una ex chica Disney

Además, te contamos la última salida de Antonio Banderas con su hija Stella del Carmen
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MOMENTO MILANÉS
La actriz de sangre argentina tuvo una cita especial durante la Semana de la Moda de Milán. Sentada en la primera fila, Camila Morrone (29) estuvo presente en el desfile primavera-verano 2027 de Gucci (la maison italiana presentó la colección firmada por el diseñador de moda georgiano Demna Gvasalia). Este año, el espacio se transformó en una réplica de una boutique, mientras las modelos desfilaron con chaquetas bomber, vestidos de noche de silueta ajustada y abrigos de piel sintética. La hija de Lucila Polak ocupó un lugar privilegiado junto a Bruna Marquezine, Shawn Mendes, Cardi B, Georgina Rodríguez, Manu Ríos y Homer Gere. Camila impactó con un total look de Gucci: un slip dress negro combinado con medias traslúcidas, zapatos destalonados en punta y un maxiabrigo de piel que aportó sofisticación a su estilismo.
VESTIDO PARA MATAR
Llegó a San Sebastián el domingo 20 –fue recibido por todo lo alto en el hotel María Cristina– para presentar su nuevo film, El corazón de la bestia, diecisiete años después de su última visita a la ciudad, y era tanta la expectativa por verlo que la noche del 23 una verdadera multitud se agolpó junto a la red carpet desplegada ante el Kursaal. Y Brad Pitt (62) no defraudó: escoltado por su novia, Inés de Ramón (29), devolvió ovaciones, aplausos y gritos firmando autógrafos y sacándose fotos con la gente durante casi dos horas. Pero lo más impactante de su estadía de cinco días en Donostia –además de su sonrisa, simpatía y carisma– fue su estilismo, colorido y descontracturado, siempre armado en torno de lo que se conoce como ropa de ocio de lujo.
UN SÍ DE PELÍCULA
Dove Cameron (30), protagonista de la exitosa trilogía Los descendientes, y el cantante Damiano David (27), líder de Måneskin, dieron el sí en la Toscana tras tres años de amor. La pareja eligió Montalcino, la tierra natal del músico, para una íntima ceremonia civil junto a familiares y amigos, celebrada en el histórico Palazzo dei Priori, sobre la Piazza del Popolo. Llegaron en un Lancia convertible conducido por él y apostaron por estilismos en tonos blanco y crema: ella se apartó del clásico vestido de novia con un elegante traje de Valentino, mientras que él lució un diseño de Giuliva Heritage. Tras la ceremonia, entre aplausos y una lluvia de arroz, sellaron el momento con un apasionado beso en las escalinatas. Más tarde, se trasladaron a Castiglion del Bosco, una soñada finca en Val d’Orcia, donde siguieron los festejos. La historia de amor comenzó tras conocerse en los MTV Video Music Awards en 2022 y, a principios de este año, confirmaron su compromiso cuando Dove publicó una foto del anillo en su cuenta de Instagram junto a una romántica declaración: “Mi parte favorita de estar viva”.
JUNTOS SON DINAMITA
No es común verla en estrenos, alfombras rojas o eventos de Hollywood, pero, esta vez, Stella del Carmen Banderas (29) –hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith– hizo una excepción: el jueves 17 apareció, de la mano de papá, en el estreno de la película Up Against It, en el Festival de Cine de Toronto. Con looks a juego –traje negro con camisa floreada para él, black dress con detalles drapeados y falda asimétrica para ella, gafas de sol para los dos–, padre e hija hicieron gala de su cariño y complicidad frente a los fotógrafos y los fans. Y, aunque el actor español está acostumbrado a causar sensación en cualquier lugar al que va, en esta ocasión le cedió sin problemas el protagonismo a su única hija, que se robó todas las miradas.
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