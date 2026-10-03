Qué se sabe de… La cita fashion de Camila Morrone, los cancherísimos looks de Brad Pitt y la boda de una ex chica Disney

MOMENTO MILANÉS

La actriz de sangre argentina tuvo una cita especial durante la Semana de la Moda de Milán. Sentada en la primera fila, Camila Morrone (29) estuvo presente en el desfile primavera-verano 2027 de Gucci (la maison italiana presentó la colección firmada por el diseñador de moda georgiano Demna Gvasalia). Este año, el espacio se transformó en una réplica de una boutique, mientras las modelos desfilaron con chaquetas bomber, vestidos de noche de silueta ajustada y abrigos de piel sintética. La hija de Lucila Polak ocupó un lugar privilegiado junto a Bruna Marquezine, Shawn Mendes, Cardi B, Georgina Rodríguez, Manu Ríos y Homer Gere. Camila impactó con un total look de Gucci: un slip dress negro combinado con medias traslúcidas, zapatos destalonados en punta y un maxiabrigo de piel que aportó sofisticación a su estilismo.

La primera fila reunió a Homer Gere, Camila, Bruna Marquezine y Shawn Mendes Daniele Venturelli - Getty Images Europe

Camila le sumó a su total look de Gucci una cartera brillante, también de la firma Daniele Venturelli - Getty Images Europe

Un día antes, la actriz fue fotografiada a la salida del hotel en Milán con un estilismo relajado y urbano, compuesto por jeans, campera de cuero, borcegos y anteojos oscuros Robino Salvatore - GC Images

VESTIDO PARA MATAR

Llegó a San Sebastián el domingo 20 –fue recibido por todo lo alto en el hotel María Cristina– para presentar su nuevo film, El corazón de la bestia, diecisiete años después de su última visita a la ciudad, y era tanta la expectativa por verlo que la noche del 23 una verdadera multitud se agolpó junto a la red carpet desplegada ante el Kursaal. Y Brad Pitt (62) no defraudó: escoltado por su novia, Inés de Ramón (29), devolvió ovaciones, aplausos y gritos firmando autógrafos y sacándose fotos con la gente durante casi dos horas. Pero lo más impactante de su estadía de cinco días en Donostia –además de su sonrisa, simpatía y carisma– fue su estilismo, colorido y descontracturado, siempre armado en torno de lo que se conoce como ropa de ocio de lujo.

El jueves 24 por la mañana, el actor deja Donostia con un “traje pijama”, que acompañó con las zapatillas amarillas y los anteojos de sol Prada que ya había lucido durante su estadía y un bolso de viaje de Brunello Cucinelli JB Lacroix - GC Images

En una de sus salidas sorprendió con un total look en denim de inspiración retro, compuesto por jean y chaqueta de lavado medio Umit Benam, camisa a rayas Silbom, corbata rosa Gucci y botas de gamuza. ¿El detalle? Su reloj Patek Philippe Calatrava 2526R JB Lacroix - WireImage

Para su llegada a San Sebastián, el actor articuló su outfit alrededor de una chaqueta de gamuza azul de Zegna y pantalones de la misma firma, que combinó con una remera polo Ralph Lauren, zapatillas de Prada, gafas de sol también de Prada y un cap de Hermès JB Lacroix - GC Images

Al día siguiente lució campera de gamuza verde Tom Ford, remera azul, jean gastado, zapatillas en verde y amarillo de Loewe, anteojos Ray-Ban y gorra naranja JB Lacroix - GC Images

Para la presentación de El corazón de la bestia Pitt eligió un traje negro de tres piezas, pero la que arrasó esa noche fue su novia, Inés de Ramón, que impactó con un vestido de encaje semitransparente JB Lacroix - WireImage

UN SÍ DE PELÍCULA

Dove Cameron (30), protagonista de la exitosa trilogía Los descendientes, y el cantante Damiano David (27), líder de Måneskin, dieron el sí en la Toscana tras tres años de amor. La pareja eligió Montalcino, la tierra natal del músico, para una íntima ceremonia civil junto a familiares y amigos, celebrada en el histórico Palazzo dei Priori, sobre la Piazza del Popolo. Llegaron en un Lancia convertible conducido por él y apostaron por estilismos en tonos blanco y crema: ella se apartó del clásico vestido de novia con un elegante traje de Valentino, mientras que él lució un diseño de Giuliva Heritage. Tras la ceremonia, entre aplausos y una lluvia de arroz, sellaron el momento con un apasionado beso en las escalinatas. Más tarde, se trasladaron a Castiglion del Bosco, una soñada finca en Val d’Orcia, donde siguieron los festejos. La historia de amor comenzó tras conocerse en los MTV Video Music Awards en 2022 y, a principios de este año, confirmaron su compromiso cuando Dove publicó una foto del anillo en su cuenta de Instagram junto a una romántica declaración: “Mi parte favorita de estar viva”.

Los artistas se juraron amor eterno en una ceremonia civil que duró veinte minutos Agostino Fabio - GC Images

Los novios partieron rumbo a la fiesta a bordo de un Lancia Flavia Vignale de los años 60 Agostino Fabio - GC Images

El esperado beso de los recién casados. Dove eligió un impecable traje blanco (con un amplísimo pantalón) de Valentino, con chaqueta cruzada, cinturón, corbata y una ligera capa, que completó con un ramo de calas Agostino Fabio - GC Images

JUNTOS SON DINAMITA

No es común verla en estrenos, alfombras rojas o eventos de Hollywood, pero, esta vez, Stella del Carmen Banderas (29) –hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith– hizo una excepción: el jueves 17 apareció, de la mano de papá, en el estreno de la película Up Against It, en el Festival de Cine de Toronto. Con looks a juego –traje negro con camisa floreada para él, black dress con detalles drapeados y falda asimétrica para ella, gafas de sol para los dos–, padre e hija hicieron gala de su cariño y complicidad frente a los fotógrafos y los fans. Y, aunque el actor español está acostumbrado a causar sensación en cualquier lugar al que va, en esta ocasión le cedió sin problemas el protagonismo a su única hija, que se robó todas las miradas.

Antonio y Stella del Carmen Banderas con looks a juego en Toronto Shawn Goldberg - Getty Images North America