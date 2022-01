Besos y mimos en el mar. Jujuy Jiménez y su novio, Bautista Bello, empezaron el año a puro amor en Punta del Este

La relación va muy bien, seguimos conociéndonos”, cuenta entusiasmada a ¡HOLA! Argentina Sofía Jiménez (30), tras compartir una tarde de mar junto a su novio, el polista Bautista Bello (30). La modelo y conductora, que desembarcó en Punta del Este para pasar Año Nuevo, no dudó en compartir su feliz presente.

"Jujuy" y Bautista se conocieron en febrero del año pasado y desde entonces se volvieron inseparables. Marcelo Rodriguez

“Con Bauti tenemos una linda conexión, somos muy parecidos en un montón de cosas y eso hace que todo fluya de una manera más natural y simple. Eso me encanta. Eso sí, todavía no apostamos a la convivencia. Por ahora cada uno necesita sus espacios”, dijo Jujuy, quien en febrero cumplirá un año de novia con Bautista. Tras su paso por Uruguay, retomará los compromisos laborales, entre ellos, un desfile de Pinamar. “Después veré cómo viene mi 2022. Estoy evaluando propuestas de trabajo, pero aún no definí”, concluyó.

Mimos y miradas cómplices que dicen más que mil palabras. MRodriguez