Juliana Awada y Mauricio Macri. La intimidad de la separación, el acuerdo de armonía y los rumores de nuevas relaciones

El hechizo se rompió, y el amor que se prometieron para toda la vida duró quince años. Mauricio Macri (66) y Juliana Awada (51) son los protagonistas de una de las separaciones con más repercusión en los medios (incluso, extranjeros), más glamorosas (él, un millonario ex presidente; ella, una empresaria, referente de moda y estilo) y más rodeadas de rumores y versiones de los últimos años en la Argentina.

¿Es también una de las rupturas más inesperadas? No tanto. El año pasado, hubo señales de un distanciamiento que tanto Awada como Macri ocultaron estratégicamente al publicar fotos de ellos juntos y felices en sus redes sociales cada vez que se percibía una crisis en el matrimonio. De hecho, ya estaban separados a fin de año, cuando compartieron la Nochebuena y el Año Nuevo en familia en su casa patagónica.

El 5 de noviembre pasado se mostraron juntos en un evento por última vez, fue en la celebración por los sesenta años del restaurante Happening Alejandro Fiore

Una de las últimas fotos que Juliana posteó en su cuenta de Instagram –es del 24 de diciembre–, en la que ya estaban separados, pero celebraron juntos en el sur. También se las ve a Antonia y a Valentina Barbier, la hija mayor de ella

La casa que Awada y Macri construyeron juntos en Cumelén, en Villa La Angostura, con una privilegiada vista al lago Nahuel Huapi Federico Soto

Mientras se disparan las posibles causas entre las que se habla de desgaste (las amigas de la ex primera dama aseguran que “ella se había desencantado y estaba aburrida”) y de terceros en discordia (una lista de suposiciones que incluye desde figuras de la televisión, legisladoras y hasta un amigo de la francesa Brigitte Macron), tanto Juliana como Mauricio no afirman ni niegan si ya existen nuevos amores que los ilusionan; apenas confirman que su relación está definitivamente terminada. “Hay procesos íntimos, personales que necesitan de tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante en nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma”, anunció Awada el pasado lunes 12 en su cuenta de Instagram.

En junio pasado, se mostraron muy cómplices durante una comida celebrada en la galería de María Calcaterra, sobrina de Mauricio foto: Matías Salgado

Juliana en octubre de este año, con su hija Valentina, cuando las dos brillaron en una comida organizada por la maison Dior. Fue uno de los varios viajes que la ex primera dama hizo a Europa en 2025

“GRACIAS, NEGRITA MÁGICA”

Mauricio Macri era jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, aunque no era famoso solo por eso, sino por ser, además, el hijo del empresario italiano Franco Macri, uno de los hombres más poderosos de la Argentina, y de Alicia Blanco Villegas, miembro de otra familia rica. Como si necesitara más galones de popularidad, Mauricio también había sido el presidente de Boca Juniors. Juliana Awada, en cambio, no gozaba de la popularidad que tiene hoy, aunque era conocida en la sociedad porteña por ser la hija del libanés Abraham Awada y de Elsa “Pomi” Baker, de origen sirio, fundadores de la marca de ropa Awada.

Se habían cruzado más de una vez en eventos sociales y, sin embargo, nunca habían hablado… hasta septiembre de 2009, cuando coincidieron en el gimnasio Ocampo, de Barrio Parque, en Buenos Aires. Hay testigos del comienzo de esa relación que cuentan que Mauricio –que leía La Nación mientras pedaleaba en la bicicleta fija– levantaba la vista del diario solo para admirar a Juliana, que se ejercitaba en la escaladora. Él era dos veces divorciado (su primer matrimonio fue con Yvonne Bordeu, la madre de sus hijos mayores, Agustina (43), Gimena (41) y Francisco (36); el segundo, con Isabel Menditeguy) y en ese momento estaba separándose de su novia, Malala Groba, con quien convivía. Juliana, en tanto, había terminado hacía poco su relación con el millonario belga Bruno Barbier, padre de su hija Valentina (22). El político y Awada empezaron a salir y, para sorpresa tanto de sus amigos como de susfamiliares, pocos meses después formalizaron su relación y anunciaron que iban a casarse. La hechicera, como Mauricio llamaba a Juliana, había hecho su magia: el playboy rico que soñaba con llegar a presidente estaba dispuesto a dar el “sí, quiero” por tercera vez.

El 16 de noviembre de 2010, a las 12.30, rodeados por sus familiares y amigos más cercanos, el entonces jefe de Gobierno porteño y Juliana se casaron por civil en Costa Salguero. Ella lució un conjunto vintage de falda de encaje chantilly y chaqueta de encaje a bolillo de la colección Free Love de El Camarín NIcolas Bovio

El 20 de noviembre de 2010 fue la gran fiesta de casamiento en la estancia La Carlota, en Tandil, el campo de tres mil hectáreas de Jorge Blanco Villegas, tío de Macri. Juliana caminó hacia el altar luciendo un diseño de la inglesa Jenny Packham

Recién casados, durante una estadía de tres días en Villa La Angostura que ofició de luna de miel Federico Soto

Se casaron el 16 de noviembre de 2010, en una ceremonia en Buenos Aires que el novio coronó con una frase de novela: “Gracias, negrita mágica, única y hechicera. Ahora puedo decir: estado civil, feliz”. Pocos días después, el sábado 20, celebraron con una fiesta en la estancia La Carlota, en Tandil, la ciudad natal del entonces jefe de Gobierno porteño. Juliana caminó al altar sobre una alfombra de pétalos, vestida con un diseño de la inglesa Jenny Packham y de la mano de su hija Valentina, que tenía siete años. “Me enamora su carácter, es una mujer que siempre está alegre. Es el pulpito Awada, porque ando tan enredado que acá estoy”, dijo él, embelesado, junto a la tranquera de la estancia.

A siete meses de su boda, Macri y Awada recibieron en exclusiva a ¡HOLA! Argentina en la quinta Los Abrojos. Juliana estaba embarazada de cinco meses. “Nuestra hija se va a llamar Antonia”, anunciaron Ignacio Arnedo

Juliana y Mauricio cuando presentaron a la nueva integrante de la familia. Antonia nació el 10 de octubre de 2011 en el Sanatorio Otamendi NICO BOVIO

El sábado 5 de mayo de 2012, en la capilla de Tortugas Country Club, Antonia fue bautizada. Para la ocasión, lució un vestido antiguo, el mismo que llevó Alicia Blanco Villegas –madre de Mauricio– el día de su propio bautismo NICO BOVIO

LOS AÑOS FELICES… Y NO TANTO

Apenas un año después de la boda, el 10 de octubre de 2011, nació Antonia, la única hija de la pareja. Los primeros años de vida de la chiquita coincidieron con los de mayor agitación en la carrera política de Macri, que en 2015 fue elegido presidente de la Nación. Juliana, a su lado, fue una primera dama elegante que lo acompañaba en los debates, en los saludos desde el balcón de la Casa Rosada, en los viajes oficiales y en los encuentros con reyes y jefes de Estado. Pero también era la contención y el refugio en la intimidad, el apoyo incondicional, especialmente cuando él perdió la reelección en 2019.

El ex mandatario con Juliana y Antonia cuando protagonizaron su primer posado juntos para la tapa de ¡HOLA! Argentina. “Siempre supe que Mauricio iba a ser un excelente padre, porque veía cómo actuaba con sus hijos mayores, pero nunca imaginé que pudiera tener una conexión tan grande con una beba. Antonia lo ama”, expresó entonces Juliana MARCELO BAIARDI

La familia en su tradicional escapada a la nieve de Cerro Bayo, cuando Antonia hacía sus pininos con el esquí Tadeo Jones

En diciembre de ese año, cuando se terminó el mandato presidencial, dejaron la Quinta de Olivos y repartieron sus días entre una casa que alquilaron en las barrancas de Acassuso (y que ella decoró con buen gusto) y Los Abrojos, la quinta familiar de los Macri, ubicada en Los Polvorines, que el ex presidente heredó de su padre, Franco. En el verano de 2022, estrenaron un refugio patagónico en el country Cumelén de Villa La Angostura, una casa negra a orillas del lago Nahuel Huapi. Casualmente, la misma propiedad donde pasaron los últimos días de su matrimonio, a fin del año pasado, y adonde regresó Juliana tras un breve paso por Punta del Este, sin Mauricio, en los primeros días de enero.

Juntos en plan campaña presidencial, en 2015, posan muy cariñosos después del programa de Mirtha Legrand en Mar del Plata

El 10 de diciembre de 2015, tras recibir los atributos de mando, el flamante presidente de la Argentina besa a su mujer frente a la multitud desde el balcón de la Casa Rosada Baiardi,Juan Marcelo.

La ex primera dama le acomoda al presidente Macri la escarapela en la solapa del traje. Fue para las celebraciones del Bicentenario de la Independencia, el 9 de julio de 2016, cuando ella lució un set de vestido y tapado de Gino Bogani en tono “celeste patria”

Macri y Awada con el papa Francisco. La pareja presidencial hizo su segunda visita oficial al Vaticano en 2016, acompañada por su hija Antonia, Valentina Barbier –la hija mayor de la primera dama– y Agustina -la cineasta que es la hija mayor de Macri, fruto de su primer matrimonio con Yvonne Bordeu-

Juliana -con un diseño de organza by Ménage à Trois- y Macri junto a los reyes Guillermo Alejandro y Máxima, en una comida que los monarcas organizaron en el Palacio Real de Ámsterdam, durante una visita oficial del ex presidente a los Países Bajos, en 2017 Getty Images

En 2018, durante la primera gira oficial que hicieron por Moscú, Davos y París, la pareja se mostró distendida, siempre de la mano. En la foto, junto al presidente francés Emmanuel Macron y su mujer, Brigitte, mientras atravesaban el Puente de las Artes rumbo a una comida en el restaurante Guy Savoy

Aún no se sabe dónde vivirá cada uno a partir de ahora y si seguirán alquilando la casa de Acassuso como residencia de alguno de los dos. La quinta Los Abrojos, se sabe, es de Macri. Y la ex primera dama tiene un departamento propio en Palermo Chico, un pied-à-terre porteño entre sus cada vez más frecuentes viajes a Europa, como los varios que realizó en 2025, sola y con sus hijas, y en los que aprovechó para promocionar la cápsula de ropa con su nombre que lanzó la marca Awada, además de reunirse con amigos en Inglaterra, Italia y España, porque ella disfruta de una vida intensa en viajes y eventos que contrasta con la tranquilidad que parece buscar Mauricio en esta etapa. El entorno de la ex primer dama asegura que, en su matrimonio, “ella se había desencantado y estaba aburrida” y que eso colaboró con la separación

Como alguna vez dijo el brasileño Vinicius de Moraes, “el amor es eterno mientras dura”, y el de Macri y Juliana fue eterno por quince años. Hasta que un día la magia se apagó.

El retrato de la felicidad. Mauricio, Juliana, Antonia y Valentina, posando en la Quinta de Olivos, la residencia presidencial que Juliana transformó en hogar

El 25 de mayo de 2019, como cada año durante su presidencia, Macri y Awada abrieron las puertas de la Quinta presidencial de Olivos para celebrar con locro y pastelitos el aniversario de la Revolución de Mayo junto con vecinos, jubilados, representantes de ONG, estudiantes, granaderos y funcionarios