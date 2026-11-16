Carla Pereyra: todas las fotos del especial almuerzo que organizó la modelo y mujer de Diego Simeone en Buenos Aires

Un regalo diferente. Para agasajar a su amiga, la diseñadora española Vicky Martín Berrocal (53), y a su hija, la creadora de contenido Alba Díaz (26), que venían por primera vez a la Argentina, Carla Pereyra (39) organizó una mesa larga al estilo argentino, regada de charlas sinceras, risas y un tiempo sin apuros. La mujer del DT Diego “Cholo” Simeone le contó a ¡HOLA! Argentina: “Conocer un país no sólo es conocer sus paisajes y sus monumentos; también es conocer a su gente, llevarte charlas”. Valeria Mazza, Andrea Frigerio, Shiva Safai, Ana Torrejón, Carolina de Narváez, Paz Dubarry, Solange Mayo, Agustina Aguilar, Flavia Fernández, Flavia Massetto, Inés Etchebarne, Andrea Martínez, Patricia “Negra” Torres y Pamela Saguier fueron algunas de las veinte mujeres que se reunieron el viernes 6: “Fue mágico. De alguna manera, todo cobró significado… porque mirá qué llamativo: dio la casualidad que el lugar en donde nos encontramos se llama Presencia. Y eso fue lo que justamente pasó: ¡si algo marcó la reunión fue estar con el otro y escucharlo, y para eso hay que estar presente!”, contó ella.

Andrea Frigerio

Valeria Mazza

–¿Vicky venía con una idea preconcebida de la Argentina?

–¡No! Vino con el corazón dispuesto a escuchar y conocer. En España, ella conduce el exitoso podcast “A solas con...” (con millones de reproducciones, fue galardonado con el premio Ondas), por donde pasaron desde Alejandro Sanz hasta Sofía Vergara. Esa capacidad de escucha la trasladó acá: ¡nuestro encuentro fue como un gran podcast!

La influencer española Vicky Martín Berrocal (a la derecha), con su hija, la creadora de contenido Alba Díaz Martín

Para la cita, para la cual no hubo dress code, Carla eligió llevar una falda lápiz con pespuntes a contratono de la última cápsula de su amiga Vicky. No sólo Vicky tiene una marca de ropa, sino que su hija Alba también acaba de lanzar la suya propia

–¿Y cómo resultó?

–¡Mejor de lo que creíamos! En Madrid, cuando empecé a imaginar esta reunión, lo hice pensando en que Vicky conociera mujeres que se levantan todos los días, salen a luchar por sus sueños, que se expresan a través de su obra... Pensaba en un puente entre Buenos Aires, Madrid y Sevilla porque Vicky es sevillana. Nadie esperaba nada, no había nada que vender, no había nada que promocionar; las historias fluyeron y el tiempo se detuvo. Nos escuchamos y aprendimos la una de la otra. Se generó algo muy genuino, algo a lo que hoy le doy mucha importancia.

–¿Coincide con una búsqueda personal?

–Todos pasamos por procesos de aprendizaje. En diciembre, voy a cumplir 40 y este crecimiento tiene que ver con la mujer que quiero ser. Estoy en una etapa en la que busco conversaciones sinceras, y lo hago desde la conciencia: elijo ser amable conmigo, elijo cuidar a mi familia y con quién paso mi tiempo; elijo tener conversaciones reales con mi círculo… Todo eso hace a la construcción de la persona. Pero no lo hago sola: está Diego, que es mi gran compañero, y mis hijas, Francesca y Valentina, que son mis maestras. Soy una agradecida: tengo una familia hermosa que, además, tiene la alegría por la llegada de Faustino ¡porque mi marido ya es abuelo! El tiempo es finito; por eso, dedicarlo a los tuyos y a gente valiosa es ganancia.

“Me gustaba la idea de que todas fuéramos de diferentes ámbitos: empresarias, artistas, diseñadoras de interiores, diseñadoras de moda”, dice Carla

–En tus redes, compartiste las fotos de tu viaje por el norte argentino, de eventos y de las galas en las cuales estuviste en estos días. ¿Estás pensando en un regreso al país?

–En este tiempo descubrí Jujuy y, unos meses antes, las Cataratas; ¡tengo una lista de lugares para visitar! Tengo amigas que ya emprendieron la vuelta, pero mi casa, mis proyectos y mi vida están en este momento en España. Vivo en Madrid desde hace veinte años, ahí conocí a Diego y nacieron mis hijas. Por el momento, volver no es un proyecto a corto plazo.

Inés Etchebarne Mihanovich, Shiva Safai y Flavia Massetto

Mauara Mariussi Reynal

Carolina de Narváez

La influencer Vicky Martín Berrocal

–¿Pensás repetir la experiencia del encuentro con mujeres?

–No me gusta estar tan attached a nada; prefiero que no quedemos atadas a una próxima edición. Si se da, se da. Darnos el permiso de parar para hablar de arte, creación y empresarias fue sumamente enriquecedor. Lo que se generó es sagrado y un regalo para todas, no sólo para Vicky.

“Todas tenemos nuestras familias y nuestros trabajos, pero de repente, parar un ratito y escucharnos sin juzgarnos nos nutrió. Sentí que, en cada historia, todas nos reflejábamos un poquito”, confiesa Carla. En la foto, con Adrea Frigerio