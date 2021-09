Cinco cambios en ocho meses. Maluma y sus secretos para no verse “uniformado”: “Quiero ser único”

Ya es habitual que Maluma (27) sorprenda con sus frecuentes cambios de look, pensados al detalle de la cabeza a los pies. “No me gusta parecerme a otra persona. Sólo trato de ser yo mismo. Quiero ser único. Mi estilo siempre está evolucionando”, dijo el cantante en una reciente entrevista con la edición británica de GQ, en la que reveló el valor que le da al pelo: “Es extremadamente importante. El cabello y la barba dan forma a mi apariencia. Cuando no tengo a mi barbero conmigo, lo hago yo mismo. Me cortan el pelo dos o tres veces por semana. Todo un referente de la moda, detesta verse uniformado –”todos usan lo mismo”– y para encontrar su propio estilo se inspira “en personas del pasado, como Prince”. En lo que va del año, ya cambió cinco veces el look de su cabellera, pasando del azul al rosa, siguiendo con el rubio, morocho y con claritos. ¿El denominador común? “Los lados siempre deben verse afilados como una navaja”, confesó.

Enero. Maluma comenzó al año con el pelo azulado Getty Images

Febrero. Sorprendió tiñéndose el pelo de fucsia, y lo lució arriba del escenario en la 33° edición del Premio Lo Nuestro, que se celebró en la ciudad de Miami Getty Images

Abril. El colombiano renovó su look y eligió el rubio, con un corte más afilado a los lados Instagram

Julio. Otro de sus tantos estilos de cabello, que retoca entre dos y tres veces por semana Getty Images

Agosto. Así se presentó como invitado especial en el concierto We Love NYC, organizado por la Alcaldía de Nueva York para celebrar un mes de la reapertura económica tras la pandemia. "Luego de 1 año y 7 meses volvemos a los escenarios", contó en sus redes sociales

