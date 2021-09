“Es aterrador”. Anya Taylor-Joy y uno de los mayores miedos que afronta como estrella de Hollywood

La actriz de sangre argentina comenzó su carrera en Hollywood en 2015, pero su fama explotó con el protagónico de la serie de Netflix Gambito de dama. Con el papel de la extraordinaria y joven ajedrecista, Anya Taylor-Joy cosechó las mejores críticas y se alzó con varios premios. Y también despertó el fanatismo de muchos y la atención de los fotógrafos. “Hay otras ocasiones en las que sos una sola persona que se enfrenta a un grupo de hombres con cámaras pegadas a tu cara corriendo detrás de vos por la calle. Puede ser muy abrumador y, a veces, aterrador”, dijo en una reciente entrevista a la revista británica Tatler.

The Hollywood Reporter publicó la lista The New Hollywood A-List, donde figuran los actores y actrices más solicitados del momento. Anya comparte podio con Florence Pugh y Regé-Jean Page, mundialmente conocido por la serie de Netflix Bridgerton.

Además, recordó cómo fue su salida tras presentarse en mayo de este año en el programa Saturday Night Live cuando se encontró con una avalancha de paparazzi. “Me fui a casa y me largué a llorar”. Por eso, al día siguiente, cambió la estrategia en su cara a cara con los flashes. “Salí y dije: ‘Hola, me llamo Anya. Bajemos la cámara y conozcámonos’. No soy una presa. No quiero huir. Es como: ‘Entiendo que este es tu trabajo y espero que puedas entender que soy una mujer de cierto tamaño y ahora mismo me siento intimidada, así que ¿podemos hacer que funcione para que puedas hacer tu trabajo y yo me sienta menos asustada?”.

