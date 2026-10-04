Cóctel de noticias: Aurora, la hija de Nacho Figueras y Delfina Blaquier, Analía Maiorana y Francis Mallmann, modelo internacional

HEREDERA DE ESTIRPE

Tiene 20 años, es la segunda hija del matrimonio formado por Nacho Figueras (49) y Delfina Blaquier (45), vive entre Estados Unidos y Buenos Aires y está por recibirse de diseñadora industrial. Heredera de una estirpe de mujeres bellas y elegantes, que marcaron el pulso de la moda en el país, Aurora Figueras construye su propia identidad, sin ajustarse a etiquetas ni mandatos familiares rígidos, y con casi cincuenta mil seguidores en su cuenta de Instagram se animó a incursionar en el modelaje a su manera.

Divina con vestido de un solo hombro y botas altas de gamuza en el evento en que Chanel presentó su última fragancia, Coco Mademoiselle Crush Absolu, en la Galería Azur

“No me siento modelo en un sentido tradicional. Para mí, este mundo funciona más como una plataforma que me permite estar en contacto con personas creativas, conocer distintos ámbitos y generar oportunidades. Me gusta crear contenido, explorar ese espacio y ver qué cosas se pueden armar a partir de ahí, siempre como algo que acompaña otras inquietudes. Lo vivo más como una herramienta para hacer un poco de todo y seguir explorando”, contó Aurora.

LA BODA DE FABIANA ARAUJO

Y fue ‘sí’. Por mil años”, dijo Fabiana Araujo tras casarse con el empresario Marcelo Dimini. Celebraron su unión en el rooftop Somma, con vistas al Hipódromo de Palermo, en una fecha doblemente especial para la novia: el día de su cumpleaños número 60. Su historia de amor había dado un paso decisivo meses antes, cuando Marcelo le propuso casamiento durante un viaje a las playas del Caribe. El flechazo, sin embargo, había comenzado de manera tan inesperada como encantadora en un restaurante, a partir de una divertida conversación sobre una burrata.

Los novios radiantes tras dar el sí

Familiares, amigos y famosos los acompañaron durante la ceremonia civil, entre ellos Karen Reinhardt, Mario Massaccesi, Mora Furtado, Susana Roccasalvo y Evelyn Scheidl. La anécdota memorable fue que el novio olvidó los anillos grabados en el hotel y tuvo que resolver sobre la marcha con un cintillo de diamantes. La fiesta se extendió hasta la madrugada a puro baile.

Fabiana lució un diseño de Mario Vidal para Iara, en shantung de seda natural color off white

Mora Furtado apostó por un look total black de pantalón y capa

Nequi Galotti, elegante

Evelyn Scheidl llevó un vestido bordado

ALMUERZO EN ALTURA

El 21 de septiembre, Analía Maiorana reunió a referentes del periodismo especializado en fashion y belleza en una nueva edición de Mujeres de Moda. El encuentro tuvo lugar en el Lounge del Alvear Palace Hotel, en el piso 10. Las invitadas compartieron recuerdos, anécdotas y dinámicas especialmente pensadas para reflexionar sobre el poder evocador de los perfumes.

Analía estuvo acompañada por su hija menor, Malena Terra, de 23 años, que estudia Psicología

Como se sabe, la ex modelo y CEO de CoachMe tiene tres fragancias propias y, según adelantó, ya trabaja en el lanzamiento de la cuarta, previsto para 2027. En el plano privado, está casada con Diego Santilli desde noviembre de 2014. Tiene dos hijas, Lola (vive en Madrid) y Malena, de su primer matrimonio con Martín Terra.

MODELO INTERNACIONAL

Se sabe: Francis Mallmann (70) es una estrella a escala global. Y por eso resultó elegido para protagonizar la nueva campaña publicitaria de Moncler –la firma italiana de ropa de abrigo que acaba de abrir su flagship más grande en la Quinta Avenida de Nueva York– junto a figuras como Julia Roberts, Spike Lee, Serena Williams y Maria Sharapova.

Francis Mallmann

Julia Roberts

Así, todos fueron retratados en blanco y negro por el famoso fotógrafo Platon Antoniou, luciendo abrigos puffer de la nueva colección de la firma, y, en el caso del prestigioso chef argentino, las imágenes lo muestran descontracturado y sonriente: camisa blanca, jean, saco de terciopelo, su clásica boina y por encima, una campera negra matelaseada. Moncler presentó la campaña y a todas sus estrellas en sus redes sociales y la foto de Mallmann recibió elogios como “Orgullo argento”, “Qué genio” y “Coronado de gloria”.

Serena Williams

Spike Lee

TALENTO DE FAMILIA

Cuando recuerda el día en que su hija Elisa (12) le dijo que quería cantar junto con ella, Ligia Piro (55) se emociona. “¡Me encantó! La música y las canciones no sólo forman parte de nuestras vidas, sino que forman parte de nuestro código madre-hija. A las dos, la música nos completa”, confiesa a ¡HOLA! Argentina Ligia.

De 12 años, Elisa es la hija menor de Ligia Piro y del baterista y productor David Libedinsky, y nieta de Susana Rinaldi y Osvaldo Piro "Eli tiene una enorme creatividad. Le encanta cantar, bailar y actuar. Ella se imagina sobre un escenario”, dice Ligia sobre su hija

El debut de Eli llegó hace dos años: durante una serie de shows que Ligia estaba haciendo, subió al escenario y juntas cantaron “It’s a Lovely Day Today”, el memorable tema que cantaba Doris Day. “Era la canción ideal porque habla de la alegría de vivir un día hermoso”, dice Ligia sobre el tema [lo grabaron y lo incluyeron en Volumen 2, uno de sus discos]. “Cada vez que cantamos juntas, mi sensación es de plenitud y de alegría por partida doble: no sólo disfruto de las canciones con la gente en vivo, sino que lo hagamos juntas”, reconoce.

Ligia junto a su hija Elisa y a su mamá, Susana “La Tana” Rinaldi, tres generaciones unidas por la música

En varios de los shows en los cuales Ligia y Elisa cantaron juntas, estuvo la gran Susana Rinaldi, mamá de Ligia y abuela de Elisa: “La Abu Susi [así la llaman] los disfrutó enormemente. La emoción fue muy fuerte y agradezco que haya podido presenciarlos”.