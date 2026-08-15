Tiene 23 años. Es la hija de dos estrellas del cine, debutó en teatro y también se luce como guitarrista

Era cuestión de tiempo hasta que Carys Zeta Douglas (23) brillara con luz propia: aunque esta semana impresionó a todos hablando un fluido español en un encuentro con periodistas en Mallorca (la familia tiene allí una propiedad, “S’Estaca”, en la que pasan todos los veranos), su reciente debut en teatro provocó un gran revuelo entre la crítica y el público de Nueva York.

Carys durante un viaje a Tulum, en agosto de 2019

¿QUIÉN ES ESA CHICA?

Nació el 20 de abril de 2003 en Nueva Jersey, es la hija menor de Michael Douglas (81) y Catherine Zeta-Jones (56), y creció entre Estados Unidos y las islas Bermudas porque sus padres querían que ella y su hermano, Dylan Michael (25), tuvieran una infancia normal, alejados del foco público. Estudió Cine y Relaciones Internacionales en la Universidad Brown y, después de graduarse, siguió los pasos de sus padres y su famoso abuelo, Kirk Douglas, y se dedicó a la interpretación (antes participó en varios proyectos audiovisuales producidos por Spike Lee para ir metiéndose de a poco en la industria).

Junto a su hermano mayor, Dylan Michael, en brazos de mamá Catherine y papá Michael. La pareja, que se conoció en 1999, se casó en noviembrede 2000 (una curiosidad: ambos cumplen años el 25 de septiembre)

Su gran momento llegó hace unas semanas, cuando se subió al escenario de St. Lydia’s, en Brooklyn, para interpretar el papel de Nina en la obra La gaviota, de Antón Chéjov, donde dejó claro que no sólo quiere continuar con el legado artístico de su familia, sino que tiene el talento necesario para hacerlo. Y, además de las buenas críticas y el boca a boca que generó su debut, a nadie se le escapó el detalle de su enorme parecido con su madre: sus facciones y su elegancia recuerdan los primeros años en cine de Catherine Zeta-Jones.

Además de su talento como actriz, Carys tiene formación musical, toca la guitarra y el piano y compone canciones

Pero hay un lugar en el que ella deja de ser hija y nieta de estrellas de Hollywood para ser simplemente Carys: Mallorca. La isla está ligada a grandes momentos de su vida (“Todos mis recuerdos favoritos están aquí”, dijo en perfecto español), porque en Mallorca, precisamente entre Valldemossa y Deià, su padre compró hace décadas una finca que se convirtió en el gran refugio familiar y en su mejor escuela de castellano.

El afiche de F*ck That Guy, un cortometraje de 2024 en el que interpreta a Frankie, una joven que busca mantener la atención de su amiga mayor Angie (Victoria Pedretti) intentando demostrar que el sexo no es tan importante

Durante la Gala Anual de Cine del MoMA de Nueva York el año pasado, la joven actriz impactó por el enorme parecido con su madre GettyImages