FAN APASIONADO

Por unos días, Nicolás Tagliafico (34) y Carolina Calvagni (30) dejaron su casa de Lyon, Francia, para viajar a Buenos Aires y cumplir con sus últimos compromisos de 2026. Así como el delantero tuvo cita con el seleccionado argentino para enfrentar a Uruguay en la cancha de Boca, la influencer y emprendedora organizó la quinta edición del pop up de Calvagni, su marca de ropa deportiva y moda.

Nicolás Tagliafico acompañó a su mujer en su gran día

“Lo que viví ayer no puedo explicarlo con palabras... Gracias por tanto amor, ustedes me inspiran a seguir creciendo”, dijo Caro tras celebrar un exclusivo evento de moda, wellness y música junto a sus seguidoras. Incondicional, su marido también dijo presente. “Estoy muy orgulloso de verte crecer porque sé todo el esfuerzo y trabajo que hay detrás! Que sigan los éxitos, te amo”, fueron las románticas palabras que le dedicó el futbolista.

Junto a Claudia Villafañe

Caro presentó The Calvagni Sunset Experience, donde sus seguidores practicaron pilates y cardio sessions

SIEMPRE JUNTAS

La primera vez que Anita Pauls (39) estuvo en el Festival de Mar del Plata fue hace treinta años cuando acompañó a su papá, el productor Axel Pauls, y a su mamá, Mirta Busnelli, a la presentación de la película Buenos Aires viceversa. Esta vez la protagonista del viaje a La Feliz fue ella y la acompañante, su hija Bendi (5).

Madre e hija posan divertidas en el Festival de Cine de Mar del Plata

En la alfombra roja del día de clausura del certamen

“Me emociona mucho”, dijo la actriz, que pasó por el certamen marplatense con la serie vertical La escena prohibida, en la que actúa junto a Marcela Kloosterboer y Agustín Sullivan. Anita y Bendi se hospedaron en el emblemático Hotel Provincial y fueron la dupla más tierna a la hora de posar para los fotógrafos sobre la alfombra roja. Y como no podía ser de otra manera, también aprovecharon para ir a la playa cuando salió el sol.

Una foto de Bendi en la playa

SUEÑO CUMPLIDO

Fue una tarde muy especial para Sofía Calzetti (30): la apertura del primer local de Casa Zettia, su marca de indumentaria, resultó el evento de la semana y reunió a celebridades, influencers y periodistas de moda, además de amigos y familiares, que pasaron por la tienda para felicitarla.

Sofia Calzetti, apertura Zettia

La emprendedora, que junto a su pareja Sergio “Kun” Agüero (36) y su hijita Olivia (2) reparte su tiempo entre Miami y Buenos Aires y que lleva más de tres años desarrollando la etiqueta, cumplió su sueño de tener su propio espacio y, así, seguir apostando al crecimiento de Zettia. Y, como para que la felicidad sea completa, la presencia de la simpática Olivia generó tantas o más felicitaciones que la inauguración del local.

La anfitriona, emocionada y feliz

Sofía conversa con sus invitadas

Eva Bargiela, presente

EL AMOR, DE FIESTA

Con una serie de fotos románticas que publicó en sus redes sociales, Hilario Figueras, el mayor de los cuatro hijos de Nacho Figueras y Delfina Blaquier, uno de los matrimonios más glamorosos del polo internacional, anunció su compromiso con Nicole B. Cardona, una agente inmobiliaria en Miami. “Una vida entera juntos”, se lee en el posteo que Hilario –de 26 años y polista al igual que su padre (juega entre Estados Unidos, Inglaterra, Sotogrande y la Argentina)– compartió con sus 17,9 mil seguidores.

Algunas de las postales que compartieron, tomadas en un entorno campestre

Otra foto que compartieron con sus seguidores celebrando su compromiso

En la secuencia de imágenes, que coincidió con la temporada del Abierto de Polo en la Argentina, es posible ver el anillo de Nicky –como la llaman a Nicole–: una impactante joya con una piedra ovalada. Los Figueras-Blaquier fueron los primeros en celebrar la gran noticia: Delfina, con muchos emojis con corazoncitos, y su hermana Aurora, con un “Los quiero” rodeado de corazones.

Los novios, radiantes, durante una boda de unos amigos en Estados Unidos