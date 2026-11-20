Alta, elegante, dueña de una sonrisa luminosa y de una personalidad que durante años pareció esconder detrás de una timidez extrema, Geena Davis (70) construyó una de las carreras más singulares de Hollywood. Fue modelo, actriz, estrella de comedias, protagonista de dramas y heroína de acción. También fue una mujer que se casó cuatro veces, atravesó separaciones dolorosas y debió reconstruirse cuando su vida sentimental y profesional parecían derrumbarse al mismo tiempo. Geena nació el 21 de enero de 1956 en Wareham, un pequeño pueblo de 800 personas en Massachusetts. Sus padres, una profesora asistente y un ingeniero civil, no podían asegurarle a su hija un futuro fuera del pueblo. De joven aprendió música, fue animadora, hizo un año de intercambio en Suecia y se graduó en Arte Dramático en 1979 en la Universidad de Boston. Cuando se trasladó a Nueva York, su primer trabajo fue como maniquí viviente posando en las vidrieras de las tiendas Ann Taylor para mostrar los vestidos de la temporada.

La actriz deslumbró en septiembre pasado cuando asistió a la proyección de "Los fundamentos de la filosofía" en el Festival Internacional de Cine de Venecia Elisabetta A. Villa - Getty Images Europe

Tenía 23 años cuando fue contratada por la agencia de modelos Zoli y comenzó a trabajar como modelo, incluyendo el catálogo de Victoria's Secret

EL GRAN SALTO

Poco después firmó contrato con la agencia Zoli y consiguió trabajo para los catálogos de Victoria’s Secret. En 1982, a sus 26 años, Sydney Pollack la descubrió y la eligió para un pequeño papel en la película Tootsie. Fue allí donde conoció a Dustin Hoffman, quien le dio la frase definitiva con la que poder rechazar a los candidatos que quisieran acostarse con ella en Hollywood: “Me encantaría, pero tengo miedo de que arruine la tensión sexual entre nosotros”. Los rumores dicen que la aplicó con Jack Nicholson y lo dejó impresionado con su postura.

Junto a Susan Sarandon en "Thelma y Louise", que marcó un antes y después en su carrera Archive Photos - Moviepix

Geena logró convertirse en la actriz favorita de toda una generación con La mosca, Beetlejuice, y Un equipo muy especial, entre muchos otros films. En 1989 ganó el Oscar a Mejor Actriz de reparto por El turista accidental y en 1992, protagonizó una de esas películas que marcan la historia del cine para siempre: Thelma y Louise. Junto a Susan Sarandon se convirtió en la mejor pareja de la década con una historia sobre la libertad, el feminismo y la amistad, con todas las consecuencias que un vínculo puede acarrear. Las dos actrices fueron nominadas al Oscar y nació una amistad que trascendió la pantalla y el tiempo. “Susan cambió mi vida más que cualquier otra persona que haya conocido”, dijo Davis. Un día después de terminar el rodaje de Thelma y Louise, se separó de Jeff Goldblum porque, según cuentan las malas lenguas de Hollywood, se había encaprichado con Brad Pitt. En 1999, llegó el turno de rodar Stuart Little, cuando la actriz ya había cumplido los 40 años. Y el teléfono dejó de sonar. “Cuando empecé, escuchaba eso de que después de los 40 dejás de conseguir papeles. Pero yo estaba haciendo películas gigantes y pensé que obviamente no me iba a pasar a mí. Y fue increíble darme cuenta de que me pasó. Fue impresionante y me rompió el corazón. Sentí que me estaba jubilando de forma forzosa”, reveló la actriz.

Con Jeff Goldblum se conocieron en 1985 durante el rodaje de "Transylvania 6-5000". Formaron una de esas inolvidables parejas que Hollywood aún idolatra. Se casaron en 1987 y se separaron en 1991 Vinnie Zuffante - Archive Photos

Junto al director Renny Harlin. Dieron el sí cinco meses después de conocerse. Él la traicionó con la asistente personal de Geena Vinnie Zuffante - Archive Photos

LA GRAN TRAICIÓN

Geena se casó por primera vez en 1981 con Richard Emmolo, restauranteur y empresario hotelero. La relación duró poco: se separaron dos años después. La fama comenzaba a golpear su puerta y sus caminos tomaron direcciones diferentes. Pero el gran romance de sus primeros años de celebridad fue con Jeff Goldblum. Se conocieron en 1985 durante el rodaje de Transylvania 6-5000. Eran jóvenes y muy atractivos para los medios, que los seguían a sol y a sombra. Se casaron en 1987 y compartieron también el rodaje de Las chicas de la Tierra son fáciles. Sin embargo, el matrimonio terminó en 1991. Años después, la estrella definió su relación con Goldblum como una etapa mágica y llena de alegría.

En 1981 se casó por primera vez con el restauranteur y hotelero Richard Emmolo

En 1993 llegó su tercer matrimonio. Esta vez, el elegido fue el director finlandés Renny Harlin, con quien se casó cinco meses después de conocerlo. Él era uno de los realizadores de moda y ella, una actriz que estaba en la cima. Juntos trabajaron en dos proyectos ambiciosos: La isla de las cabezas cortadas y Memoria letal. Pero detrás de aquella imagen de éxito se escondían problemas varios. Las películas no tuvieron el resultado comercial esperado y el golpe más duro llegó en 1997, cuando trascendió que la asistente personal de Geena había tenido un hijo con Harlin. La noticia provocó un escándalo y la actriz presentó la demanda de divorcio al día siguiente de conocerse la situación.

En 1998 empezó una relación con Reza Jarrahy, un médico especializado en cirugía craneofacial. Tuvieron tres hijos: Alizeh y los mellizos Kaiis y Kian. En 2018, su marido presentó la demanda de divorcio J. Vespa - WireImage

OTRA OPORTUNIDAD (CON JUICIO INCLUIDO)

Después de tres matrimonios, la estrella volvió a apostar por el amor. En 1998 comenzó una relación con Reza Jarrahy, un médico especializado en cirugía craneofacial. Con él, Davis se convirtió en mamá por primera vez a los 46 años. Alizeh nació en 2002, y los mellizos Kaiis y Kian, en 2004. La actriz expresó que eligió ser madre después de los 40 porque sentía que necesitaba alcanzar mayor madurez personal y seguridad antes de asumir la crianza. “Me convertí en madre con la persona adecuada, en el momento adecuado”, aseguró. Durante años, la maternidad ocupó un lugar central en su vida y la familia se convirtió en su refugio. Sin embargo, en 2018 llegó otra separación que terminaría teniendo un capítulo judicial inesperado. Fue Jarrahy quien presentó la demanda de divorcio y solicitaba una pensión alimenticia, la división de bienes y la custodia legal y física compartida de sus hijos. La disputa se prolongó durante años y el divorcio quedó finalmente resuelto en 2021. Fue el final de una relación de dos décadas y de una etapa familiar que había sido muy importante para ella.

Su debut en cine fue con Dustin Hoffman en "Tootsie"

En 2005, Geena regresó con fuerza a la televisión en Commander in Chief, donde interpretó a una presidenta de los Estados Unidos. El papel le permitió ganar un Golden Globe y volver a ocupar un lugar central en la conversación sobre las grandes protagonistas femeninas.

En 1989, Geena ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel de Muriel Pritchett en la película "El turista accidental" Bob Riha Jr - Archive Photos

A los 41 empezó a practicar tiro con arco. Tras sólo dos años de entrenamiento, compitió con otras 300 mujeres por un puesto en el equipo olímpico estadounidense, pero no clasificó Jim Pozarik - Hulton Archive

Junto a su último marido Reza Jarrahy y padre de sus tres hijos (a quienes vemos en la foto): Alizeh Keshvar y los mellizos Kaiis y Kian en el evento Kaleidoscope 5 del Hospital Infantil UCLA Mattel en 3LABS, en mayo de 2017 Jeffrey Mayer - WireImage

La actriz hizo varios papeles que le exigieron desafíos físicos a lo largo de su carrera: jugadora de béisbol, reina pirata y espía encubierta, entre otros. Pero el mayor reto atlético llegó en su vida, cuando empezó a practicar tiro con arco a los 41 años. “Todo comenzó con una idea poco probable –contó Davis a la revista People–, cuando estaba viendo los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996 y quedé fascinada con el tiro con arco”. “Había tomado clase de algunos deportes para varias de mis películas y la verdad es que se me daba muy bien todo. Así que pensé: ‘Quiero practicar un deporte de verdad, no como en las películas, porque allí pueden fingir cualquier cosa’”. En julio de 1999, compitió en las pruebas de selección de Estados Unidos para clasificar a los Juegos Olímpicos de Sídney 2000. Quedó en el puesto 24 entre unas 300 participantes, pero no logró entrar en el equipo olímpico de tiro con arco. Con su vigésimo cuarto puesto sí consiguió una plaza por invitación en la competición internacional Golden Arrow de Sídney, en 1999. Hoy, a los 70 años, la actriz vuelca gran parte de su tiempo al Instituto Geena Davis sobre Género en los Medios, que realiza estudios sobre la visibilidad de las mujeres y las niñas en el cine y la televisión. Este año estrenó Jubilación rebelde, la nueva serie de Netflix. Sobre el paso del tiempo, reflexionó en alguna ocasión: “Es muy extraño cuando te hacés mayor. Tenés una imagen de cómo será y luego llegás ahí y pensás: ‘Sigo siendo yo. No ha pasado nada’”.

En 2019 fue honrada con un Oscar Honorífico por su incansable labor en la promoción de la igualdad de género y la representación equilibrada de las mujeres en los medios a través de su fundación, el Geena Davis Institute on Gender in Media (lo fundó en 2004) Kevin Winter - Getty Images North America

En 1992 la actriz vivió uno de los años más exitosos de su carrera, destacándose por "Un equipo muy especial" y "Héroe por accidente", con Tom Hanks y Andy García Murray Close - Sygma

En la ceremonia de clausura de la 79° edición del Festival de Cine de Cannes, el 23 de mayo de 2026 Kristy Sparow - Getty Images Europe