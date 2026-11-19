La reina Máxima de los Países Bajos (55) sumó un nuevo capítulo a su intensa agenda institucional. El viernes 13, la soberana prestó juramento como oficial reservista y fue ascendida al rango de teniente coronel del Estado Mayor del Ejército Real de los Países Bajos, culminando así una exigente formación militar que inició a comienzos de 2026. La ceremonia se celebró en la Academia Militar Real (KMA) de Breda, donde Máxima compartió este importante momento con otros veintitrés oficiales reservistas.

En un gesto cargado de ternura y complicidad, la heredera del trono le acomoda la boina a su madre Agencia AFP - ANP MAG

En su boina, la monarca lleva la insignia del Estado Mayor General del Ejército Real de los Países Bajos Koninklijk Huis

El juramento de Máxima @koninklijkhuis

El acto estuvo presidido por el comandante de las Fuerzas Terrestres neerlandesas, el general Jan Swillens, quien tomó juramento a los nuevos integrantes del cuerpo. Se trató de una jornada especialmente emotiva para la Reina, que estuvo acompañada por el rey Guillermo Alejandro y por la princesa heredera Amalia, testigos privilegiados de este hito en la trayectoria pública de la monarca. Máxima se incorporó este año a las Fuerzas Armadas como reservista con el objetivo de contribuir a la seguridad de su país. Según explicó la Casa Real al anunciar su decisión, la soberana consideró que “la seguridad ya no puede darse por sentada” y quiso aportar su experiencia y compromiso al servicio de la sociedad neerlandesa.

Desde que es rey, Guillermo Alejandro no posee un rango militar activo. En actos ceremoniales utiliza un uniforme militar especial con distintivos reales propios de la monarquía en lugar de las insignias de rango tradicionales Koninklijk Huis

El rey de los Países Bajos y su hija Amalia, quien en octubre de este año fue ascendida al rango de sargento Koninklijk Huis

En febrero de este año, la Reina comenzó su entrenamiento –que incluyó ejercicios físicos, jornadas teóricas y el mantenimiento de las habilidades militares básicas– en la Royal Military Academy

Aunque ahora forma parte oficialmente de la estructura de la Real Fuerza Terrestre de los Países Bajos, la Reina no estará adscripta a un regimiento específico. Su función se desarrollará dentro de la Casa Militar del Rey, desempeñando un rol transversal dentro de la organización militar.

Con uniforme militar, Máxima posa sonriente junto al rey Guillermo Alejandro y su hija, la princesa Amalia