Tras completar su formación como reservista del Ejército Real de los Países Bajos, vivió una jornada inolvidable
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La reina Máxima de los Países Bajos (55) sumó un nuevo capítulo a su intensa agenda institucional. El viernes 13, la soberana prestó juramento como oficial reservista y fue ascendida al rango de teniente coronel del Estado Mayor del Ejército Real de los Países Bajos, culminando así una exigente formación militar que inició a comienzos de 2026. La ceremonia se celebró en la Academia Militar Real (KMA) de Breda, donde Máxima compartió este importante momento con otros veintitrés oficiales reservistas.
El acto estuvo presidido por el comandante de las Fuerzas Terrestres neerlandesas, el general Jan Swillens, quien tomó juramento a los nuevos integrantes del cuerpo. Se trató de una jornada especialmente emotiva para la Reina, que estuvo acompañada por el rey Guillermo Alejandro y por la princesa heredera Amalia, testigos privilegiados de este hito en la trayectoria pública de la monarca. Máxima se incorporó este año a las Fuerzas Armadas como reservista con el objetivo de contribuir a la seguridad de su país. Según explicó la Casa Real al anunciar su decisión, la soberana consideró que “la seguridad ya no puede darse por sentada” y quiso aportar su experiencia y compromiso al servicio de la sociedad neerlandesa.
Aunque ahora forma parte oficialmente de la estructura de la Real Fuerza Terrestre de los Países Bajos, la Reina no estará adscripta a un regimiento específico. Su función se desarrollará dentro de la Casa Militar del Rey, desempeñando un rol transversal dentro de la organización militar.
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