MÁXIMA EN ARGENTINA

En una visita privada y sin protocolo a Buenos Aires, la reina Máxima (55) aprovechó para reencontrarse con su madre, María del Carmen Cerruti (82), apenas unos días después de jurar como reservista militar con el rango de teniente coronel en los Países Bajos, el 13 de noviembre. Así, madre e hija aparecieron por sorpresa en el Centro Cultural Recoleta, donde recorrieron la muestra Mafalda Inmersiva, dedicada al emblemático personaje creado por Quino. Admiradoras de Mafalda, disfrutaron de las distintas salas e instalaciones que recrean su universo a través de proyecciones y experiencias interactivas. Ese mismo día, compartieron un café en Presencia, ubicado cerca de la casa de Carmen, a pasos de la Biblioteca Nacional.

Con el pelo suelto y al natural, Máxima recorrió la muestra Mafalda Inmersiva en el Centro Cultural Recoleta vestida con un conjunto estampado de la diseñadora colombiana Johanna Ortiz, cinturón Valentino, sandalias Hermès y bolso de rafia de Celine

Antes de regresar a sus obligaciones como soberana de los Países Bajos, Máxima volvió a visitar el spa de manos y pies de Blanca Esteche, en Recoleta, una parada habitual en sus estadías porteñas, donde además aceptó posar al natural. “Este fin de semana tuvimos nuevamente el placer de recibir a Su Majestad la reina Máxima”, escribió emocionada la especialista en sus redes sociales junto a una imagen de ambas.

La imagen de su paso más reciente por el salón de belleza de Blanca Esteche, que generó miles de reacciones y comentarios en las redes sociales

UNA AMISTAD QUE SE TEJE

Desde que se lanzó a la música, Carolina Peleritti (55) lleva una vida de trotamundos en la que viaja de Japón hasta las sierras de Córdoba con sus canciones a cuestas. Si bien por estos días está en plena gira con su espectáculo “Canciones Que Me Enamoran”, se hizo un lugar para estar junto a su gran amigo Martín Churba (56) en la apertura de Espacios en Diálogo, una muestra que reúne los talleres de Gabriel del Campo y Churba con Anabela Pérez, Herlitzka & Co y Monte Taller.

El sábado 21, en el bajo de San Isidro, Caro dijo presente enfundada en un fabuloso traje en chaguar realizado por las comunidades del chaco salteño [de Santa Victoria Este] y con un tocado de paneras termoestampadas, fruto de la exploración de Martín sobre el textil originario.

Anabela Pérez (artista textil wichí de Salta), Carolina Peleritti y Martín Churba, con una camisa de lino y un collar de ojalillos metálicos (que hizo con Anabela)

Una vista de la casona de Gabriel del Campo, en el bajo de San Isidro

MODA EN PALENQUES

El fin de semana, el Abierto Argentino de Polo volvió a convertirse en una cita social y deportiva imperdible. Y, tal como sucede cada año a medida que se acerca la gran final, prevista para diciembre, la moda cobró protagonismo: los looks son cada vez más pensados. El sábado, por ejemplo, mientras en la cancha La Natividad superaba por 18-10 a La Dolfina, en los palenques también había movimiento. Allí, María Vázquez acaparó los flashes con un solero fluido de espalda descubierta firmado por El Camarín, una de sus marcas favoritas para las últimas fechas de la Triple Corona.

María Vázquez eligió un solero de silueta fluida y espalda descubierta de El Camarín. Lo complementó con cartera hobo y sandalias con plataforma, ambas de Chloé

También fue interesante ver a madres y herederas coordinando sus estilismos. Fue el caso de Mercedes Venancio y sus hijas, Olivia e Irenita Mac Donough, que encontraron en la gamuza un hilo conductor, aunque cada una la incorporó en prendas diferentes. Y no faltaron las parejas que hicieron sutiles guiños al twinning, como el polista Hilario Figueras y su prometida, Nicole Cardona, que hermanaron sus looks de denim con zapatillas iguales.

Mechi Venancio y sus hijas, Irenita y Olivia Mac Donough, con looks con gamuza de Rocio G

El polista Hilario Figueras y su prometida, Nicole Cardona, optaron por jeans y las mismas zapatillas: Nike Jordan 1 Chicago

BRINDIS EN EL PARAÍSO

Apenas unos días después de brillar en la gala benéfica que organiza cada año a favor del Departamento Materno Infantil del Hospital Universitario Austral, del que es madrina, Valeria Mazza (54) armó las valijas y partió junto a su marido, Alejandro Gravier (64), rumbo a Punta del Este, donde una vez más ejercieron de perfectos anfitriones.

La anfitriona (con vestido de encaje de Ménage à Trois) junto a las modelos Bárbara Cabrera y Martina Correa

El viernes 20 abrieron las puertas de su refugio ubicado en La Barra para presentar Finca Valeria, su colección de vinos premium (blanco y rosado) desarrollada junto a la bodega española Félix Solís. Rodeados de amigos e invitados especiales, entre ellos Manuel Antelo, Inés Peralta Ramos, Martina Correa y Bárbara Cabrera, convirtieron su casa en el escenario ideal para una exclusiva cata.

Una postal del exterior de Finca Valeria, la chacra donde Valeria y Alejandro presentaron su nuevo sueño, que tomó su nombre y se inspiró en este refugio. Acá es donde la familia recarga energía cada verano

Valeria y Alejandro Gravier posan con Inés Peralta Ramos y Manuel Antelo

Valeria sorprendió con un segundo cambio: un vestido rutilante, también de Ménage à Trois manu heslop

“Finca Valeria es la unión de mis dos grandes pasiones: mi filosofía de vida y mi refugio. Me involucré en cada detalle, desde las uvas hasta el diseño, para que cada copa refleje la elegancia y el optimismo que me guía”, dijo emocionada la modelo antes de proponer un brindis acompañado por delicias locales y muy buena música.

PROTAGONISTA DE UNA NOCHE ESPECIAL

Con un vestido que destacaba sus curvas latinas, Antonela Roccuzzo (39) estuvo entre las invitadas a la inauguración de la boutique insignia de Carolina Herrera, ubicada en Miami Design District, en una velada que reunió a amigos de la firma y referentes de la moda y el arte, quienes compartieron la velada con Wes Gordon, director creativo de la casa. La noche comenzó con un cóctel en la tienda (con la colaboración de las interioristas Brandi Howe y Jessica Hyland) y continuó con una comida en Contessa Miami.

Antonela –que complementó su total look negro con una Mini Kelly de Hermès– conversa con Wes Gordon, director creativo de Herrera