Durante el otoño europeo, la princesa Victoria (49) de Suecia terminó la exigente fase de su formación como oficial de la Marina Real Sueca y completó así su entrenamiento en las Fuerzas Armadas de su país. Según las impactantes imágenes –difundidas por el Palacio de Estocolmo y tomadas por fotógrafos militares–, Victoria es una auténtica todoterreno, que se volcó de lleno al aprendizaje práctico junto a las tropas: desde el aire hasta las profundidades del mar, la heredera participó activamente en maniobras de combate naval, buceo militar, navegación, salvataje marítimo y desactivación de minas en varios puntos estratégicos del territorio sueco. Y, sin duda, uno de los momentos más llamativos fue su llegada por aire a una de las embarcaciones en altamar, cuando voló en un Helicóptero 4, perteneciente al Tercer Escuadrón de Helicópteros en Ronneby, para aterrizar directamente en un buque de la Armada y, ya en el agua, unirse a la tripulación de la corbeta HMS Helsingborg durante unos ejercicios de entrenamiento en el mar Báltico. También navegó por la bahía de Karlskrona a bordo de uno de los buques escuela de la Academia Naval.

Entre otras prácticas, la princesa profundizó su entrenamiento en rescate marítimo, guerra naval y navegación

Sin miedo a nada, Victoria deslumbró durante su preparación

La heredera del trono se atrevió a una de las disciplinas más exigentes físicamente de toda la Marina: el buceo militar

También tomó los mandos de un dron no tripulado, diseñado para rastrear y detectar minas en el fondo marino

Muy entrenada, la princesa desplegó un misil antibuque en tierra junto a la 32° División de Misiles Costeros, que pertenece a la Tercera Flotilla de Guerra Naval

La formación de la futura jefa de Estado incluyó tareas de altísima precisión tecnológica y riesgo controlado