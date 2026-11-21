La heredera del trono sueco y su impresionante preparación para el combate naval
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Durante el otoño europeo, la princesa Victoria (49) de Suecia terminó la exigente fase de su formación como oficial de la Marina Real Sueca y completó así su entrenamiento en las Fuerzas Armadas de su país. Según las impactantes imágenes –difundidas por el Palacio de Estocolmo y tomadas por fotógrafos militares–, Victoria es una auténtica todoterreno, que se volcó de lleno al aprendizaje práctico junto a las tropas: desde el aire hasta las profundidades del mar, la heredera participó activamente en maniobras de combate naval, buceo militar, navegación, salvataje marítimo y desactivación de minas en varios puntos estratégicos del territorio sueco. Y, sin duda, uno de los momentos más llamativos fue su llegada por aire a una de las embarcaciones en altamar, cuando voló en un Helicóptero 4, perteneciente al Tercer Escuadrón de Helicópteros en Ronneby, para aterrizar directamente en un buque de la Armada y, ya en el agua, unirse a la tripulación de la corbeta HMS Helsingborg durante unos ejercicios de entrenamiento en el mar Báltico. También navegó por la bahía de Karlskrona a bordo de uno de los buques escuela de la Academia Naval.
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