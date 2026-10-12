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“Complicidad y química”: Lola Ponce compartió unos días soñados en Capri junto a su marido Aarón Díaz

Tras emocionar en Italia con su versión de Caruso y No llores por mí, Argentina, desembarcó en la isla mediterránea

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Lola y su amor, en una de las postales soñadas que se tomaron con los famosos faraglioni (farallones) de fondo
Lola y su amor, en una de las postales soñadas que se tomaron con los famosos faraglioni (farallones) de fondo

Después de conmover a miles de personas en el gran cierre del show benéfico por los 25 años de la Fundación Pupi en la Piazza del Plebiscito, en Nápoles, Italia, la rosarina Lola Ponce (44) desembarcó en Capri junto con el actor mexicano Aarón Díaz (44), su marido desde 2015 y padre de sus dos hijas: Erin (13) y Regina (12). En la isla italiana ubicada en el mar Tirreno, aprovecharon para combinar descanso y trabajo: este lugar soñado, con farallones y mar azul, fue el escenario que Lola eligió para filmar el video de Ammore Capri, uno de los temas que forman parte de su nuevo EP (es de jazz, pero tiene un toque de bossa nova; saldrá el 9 de octubre en todas las plataformas). “Es un momento mágico”, dijo la cantante y actriz a ¡HOLA! Argentina sobre el gran momento que atraviesa.

La cantante y actriz, en el Grand Hotel Quisisana, uno de los más emblemáticos de la isla
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En lo profesional, ahora se lanzó de lleno en la producción de su música, y entre sus proyectos alcanzados está su colaboración con Andrea Morricone, creador, junto a su padre Ennio, de la música de la película Cinema Paradiso. “Es un sueño que se hizo realidad”, confesó emocionada Lola, quien meses atrás recibió el Ischia Global Art Award en el marco del prestigioso Ischia Global Fest.

Con Aarón, quien está produciendo sus propias series y, próximamente, empieza el rodaje de una producción en Dallas (Texas), donde viven
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Sin sus hijas, la pareja disfrutó a pleno del Mediterráneo
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Y, en lo personal, también atraviesa una etapa excelente: “Con Aarón estamos viviendo un momento divino. Cada uno tiene su espacio creativo y su trabajo independiente, pero de vez en cuando nos encanta unirnos en algún proyecto. Tenemos algo que considero fundamental en una pareja: admiración. Pero también mucha complicidad y química”.

“Vivimos un momento mágico en lo personal y en nuestras carreras”, dice Lola de su vida con Aarón
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Aarón y Lola se conocieron en 2011 trabajando juntos. Se casaron en 215, en una ceremonia íntima
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Agradecemos a Orlando Faiola por las fotos

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
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