Cosa de hombres. Jason Momoa y la foto más especial junto a sus hijos, el momento fashion de Maluma y las huellas de Javier Bardem

BIEN ACOMPAÑADO

Fue el estreno de Supergirl en Londres y Jason Momoa (46), que interpreta al irreverente cazarrecompensas intergaláctico Lobo, uno de los personajes más populares de los cómics de DC, posó en la alfombra roja con sus dos hijos, Lola (18) y Nakoa-Wolf (17) –fruto de su relación con Lisa Bonet–, y con su novia, la actriz Adria Arjona (34) –hija de Ricardo Arjona–, con quien protagonizó un romántico beso delante de los fotógrafos. En el momento en el que le tocó a ella estar sola frente a las cámaras, Adria sufrió un pequeño incidente con el pronunciado escote de su vestido, que se abrió más de la cuenta.

El actor, con un traje negro de tres piezas, rodeado por sus hijos, Nakoa-Wolf y Lola Dave Benett - Dave Benett Collection

Por suerte, lo advirtió a tiempo y salvó la situación tapándose con su melena y abrazando a Momoa, que corrió al rescate de su chica como un superhéroe del cine. Adria ya acompañó a su novio en varias apariciones públicas (el romance se hizo oficial en 2024), por lo que se convirtieron en una de las parejas más miradas de Hollywood.

Junto a su novia desde hace dos años, la actriz Adria Arjona, quien incendió la red carpet con un sensual vestido rojo Dave Benett - Dave Benett Collection

COMIDA DE HOMBRES

En pleno Milan Fashion Week, el norteamericano Ralph Lauren presentó sus colecciones Purple Label y Polo Ralph Lauren Primavera/Verano 2027 en su imponente palazzo de Milán. Como cada temporada, la cita reúne lo mejor del diseño masculino, con referentes de estilo que viajan para anticipar las tendencias. El desfile, que abrió la semana, se vivió en un entorno elegante pero relajado.

Maluma, con blazer cruzado de raya diplomática, pantalón blanco y corbata Daniele Venturelli - Getty Images Europe

En primera fila se destacaron el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton –tras lograr el primer puesto en el Gran Premio de España unos pocos días antes–, el cantante colombiano Maluma y el actor Scott Eastwood. Entre los invitados predominaron los trajes impecables de una paleta clásica, fiel al ADN de la marca. En la pasarela, en cambio, hubo guiños más jugados: toques de color y looks pensados para el verano europeo, entre playa y barco. La velada italiana cerró con una comida (para pocos) y una fiesta a la luz de las velas.

Scott, hijo del legendario Clint Eastwood, vistió un traje blanco de la firma combinado con una corbata estampada Victor Boyko - Getty Images Europe

El piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, con camisa de lino que dejaba al descubierto sus collares de alta joyería

“ME CUESTA CREER QUE SEA REAL”

El actor Javier Bardem (57) hizo historia en Hollywood. El ganador del Oscar dejó sus huellas en el mítico patio del TCL Chinese Theatre y se convirtió en el primer español en lograrlo. “Cuando pienso en la gente que estuvo de pie en este mismo lugar, me cuesta creer que esto sea real”, dijo, emocionado, tras marcar un hito para el cine español y para la comunidad latina y europea en la meca del cine. La ceremonia coincidió con el estreno de Cape Fear, serie dirigida por Martin Scorsese en la que Bardem es protagonista.

Javier Bardem es el primer español en estampar sus huellas en Hollywood Michael Buckner - Variety

El actor estuvo acompañado por sus hijos, Leo (15) y Luna (12), que siguieron el evento con bajísimo perfil. Quien no estuvo presente fue su mujer, Penélope Cruz. Con el humor que lo caracteriza, Bardem dejó las huellas de manos y pies y también metió su nariz en el cemento.

El momento en el que el actor español deja sus huellas en el TCL Chinese Theatre Matt Winkelmeyer - Getty Images North America

“He dejado la parte más importante de mi cuerpo, pero no es lo que pensás”, bromeó. Además, dibujó la firma y un pequeño sol y generó risas entre los presentes al posar en cuatro patas como un perro. Antes de cerrar, dedicó un momento especial a su madre, la recordada actriz Pilar Bardem: “No estaría acá sin ella. Es la persona más importante en mi formación”, expresó conmovido.

Las huellas de sus manos y de sus pies fueron acompañadas por su firma, la fecha y un pequeño sol dibujado a mano Matt Winkelmeyer - Getty Images North America