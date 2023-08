escuchar

Dos días antes de que el Inter Miami conquistara el primer título de su historia, su propietario, David Beckham (48), disfrutó de una miniescapada a la costa amalfitana con su mujer Victoria (49) y sus hijos Cruz (18) y Harper Seven (12) –Brooklyn (24) y Romeo (20) no fueron de la partida–. Desde que Lionel Messi desembarcó en el club estadounidense a fines de julio y marcó los tantos que llevaron al equipo a la final de la Leagues Cup, el ex futbolista británico se mostró decidido a celebrar cada una de las victorias de su equipo.

Su hijo Cruz también los acompañó durante el almuerzo en el restó Lo Scoglio, el favorito de Jennifer López. Getty Images

La familia disfrutó del almuerzo frente a la imponente vista de la bahía de Nerano. Getty Images

David compartió algunos de los platos que comieron con sus más de 82 millones de seguidores en Instagram.

Para la ocasión, la diseñadora eligió un vestido semitransparente que combinó con un sombrero de fibras naturales. Getty Images

Así como una noche organizó una salida de a cuatro junto a Victoria, Leo y Antonela Roccuzzo al restaurante japonés Gekko, no dudó en tomarse un avión privado y viajar a Italia en familia. Beckham y los suyos estuvieron en Capri y aprovecharon su paso por Nerano para ir a almorzar al restaurante Lo Scoglio, del que son habitués.

Incondicionales y compañeros, David y Victoria siempre se muestran tan enamorados como el primer día.

La pareja posa con un fabuloso atardecer como telón de fondo.

La diseñadora y su hija Harper Seven durante un paseo en barco.

Todos a bordo. Tiempo de diversión entre los muchachos del team vacaciones: David, su hijo Cruz y un amigo de este.

Regresaron a Miami el sábado 19, horas antes del partido definitorio ante Nashville SC y la victoria terminó de coronar el excelente presente deportivo y personal que está viviendo David. “Estoy muy orgulloso de esta noche y todo lo que logramos como La Familia” (así llaman a la hinchada del Inter), dijo Beckham tras posar ante la prensa, recién llegado del verano europeo.

Cuando el Inter Miami conquistó la Leagues Cup, el ex jugador británico posó con el trofeo junto a su mujer y dos de sus herederos.

