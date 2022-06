Cumplió su sueño millonario. Elina Costantini: todas las fotos del evento que convocó a Juana Viale, Mirtha, Tinelli...

La alta costura criolla volvió con toda la gloria. Y como en los viejos tiempos, los popes del diseño vistieron las pasarelas de Buenos Aires. Fue en el marco de la primera edición de la Semana de la Alta Costura de la Moda (SAC), un sueño que tuvo Elina Costantini (32). Fueron cuatro días fashion en escenarios privilegiados. Adrián Brown (52, dermatólogo) dio el puntapié inaugural en el Teatro Colón. Al día siguiente, le tocó a Evangelina Bomparola (53, periodista, lanzó su propia marca hace veinte años) en Oceana Puerto Madero. Laurencio Adot (55), ya recuperado del ACV, exhibió sus creaciones en la Embajada de Brasil. Y el the end fue a toda pompa en el Malba y tuvo a Gino Bogani (79) como estrella rutilante. Más de quinientas personas trabajaron en el evento (Sergio Barbaro comandó la producción), cerca de 79 modelos hicieron las cien pasadas de Bogani, por ejemplo; 22 maquilladores y 26 peluqueros de Claudio Cerini y otros tantos técnicos fueron parte de una movida extraordinaria... Detrás de este primer gran éxito estuvo Elina Costantini. “Quería hacer algo original, innovador y que reuniera a los más grandes de la moda. Todavía no puedo creer que lo hicimos realidad”, dijo, exultante. La creadora y directora de SAC –quien contó que su marido, Eduardo Costantini, apoyó su iniciativa desde el primer momento– ya adelantó que va por más: no sólo ya está pensando cómo será la edición 2023 de la SAC, sino que entre sus proyectos está la creación de una escuela de alta costura para alentar el diseño, en especial en el interior de Argentina. “Quiero que las nuevas generaciones que están en la moda se preparen y se formen para la alta costura”, contó Elina.

Juana Viale, la musa de Bogani, fue la novia que sorprendió a todos en el espectacular cierre. Y pasadas las diez de la noche, viajó a Europa en plan de vacaciones.

Enfundada en un traje de encaje -la impactante propuesta fashion incluyó piedras blancas a tono, una tiara con brillos y tocado de tul-, Juana se detuvo a saludar a su abuela, Mirtha Legrand, que fue acompañada de su mamá, Marcela Tinayre.

Andrea Frigerio fue una de las modelos que desfiló las creaciones de Gino Bogani en el Malba.

Entre las mannequins de ayer que volvieron a la pasarela estuvieron Carmen Yazalde y Nequi Galotti.

Elina y Eduardo Costantini, enamoradísimos. “Eduardo me acompañó con este proyecto desde el primer momento. Se bancó toda esta semana a full”, dijo ella. foto Movil Press

Mora Furtado, otra de las musas de Bogani, el diseñador nacido en Libia, al norte de África, en 1942. foto Movil Press

Mariana Arias, Teté Coustarot y Teresita Garbesi presentaron una colección retrospectiva de los sesenta años de carrera de Gino.

Laura Ocampo también desfiló para el padre de la alta costura argentina.

Lola Lanata y Elba Marcovecchio. foto Movil Press

Los contrastes, los colores y las lentejuelas XL marcaron el ritmo de la colección de Evangelina Bomparola.

Ana Rusconi y su íntima amiga, Paola Marzotto, la mamá de Beatrice Borromeo, en la primera fila de Bomparola.

Evangelina Bomparola presentó su propuesta durante la segunda jornada, en el parking de Oceana Puerto Madero.

Juan Pons y Evangelina Bomparola (juntos desde hace veintitrés años) posan junto a Elina y Eduardo Costantini.

Desde el plateado y el dorado pasando por el fucsia al amarillo, el color dominó Comeback, la colección de Laurencio Adot.

Juana Tinelli fue una de las modelos en la pasarela de la Embajada de Brasil, donde se realizó el desfile de Adot.

Laurencio, Florencia de la V y Thiago Pinheiro, socio del diseñador.

Cincuenta modelos mostraron las creaciones de Adrián Brown, en el Teatro Colón. El diseñador, oriundo de Dolores, fue ovacionado por su glamour.

Adrián Brown (en la foto junto a Naná, viuda de Rogelio Polesello) fue el encargado de abrir la Semana de la Alta Costura.

Juana Tinelli tuvo a sus padres, Marcelo y Paula Robles, en el front row.