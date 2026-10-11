De reinas y princesas. Carolina de Mónaco, siempre fabulosa, Rania deslumbró en una boda e Ingrid de Noruega volvió a reemplazar a su madre

Los príncipes Alberto (68) y Charlene (48) de Mónaco se lucieron como anfitriones del presidente de Italia, Sergio Mattarella, quien llegó a Montecarlo con su hija Laura –ejerce de primera dama dado que su madre, Marisa Chiazzese, murió en 2012– el viernes 2 en visita de Estado. Una cita importante para los Grimaldi, que se inició con una recepción en el palacio y culminó, esa misma noche, con un concierto lírico de Cecilia Bartoli en la Ópera de Montecarlo y luego una cena de Estado. Cabe destacar que la ceremonia de bienvenida contó con la presencia de los hijos de los soberanos, los mellizos Jacques y Gabriella (11), quienes de a poco van ganando protagonismo en este tipo de eventos. Ya participaron de la recepción al presidente de China, Xi Jinping, en 2019, con apenas cuatro años, y en marzo de este año acompañaron a sus padres durante la visita de Estado del presidente de Francia Emmanuel Macron y su mujer, Brigitte.

En Palacio, los príncipes Alberto y Charlene le dan la bienvenida al presidente italiano Sergio Mattarella y su hija Laura Palais princier de monaco

La princesa Charlene y su hija Gabriella con looks en perfecta sintonía: traje de chaqueta y pantalón Dior para la madre, traje de chaqueta y pantalón adaptado a su edad para la hija Palais princier de monaco

La invitada recibe un ramo de flores de manos de la princesa Gabriella Palais princier de monaco

Un retrato del príncipe Jacques, heredero del trono, que al igual que su padre, llevó un broche con la bandera de Mónaco y la de la Italia en su solapa Palais princier de monaco

LOOKS COORDINADOS

Más allá de las cuestiones protocolares, la imagen más difundida de esa mañana fue la de la princesa Charlene vestida con un traje de chaqueta y pantalón de Dior en sintonía con su hija Gabriella –quien tuvo a su cargo recibir a Laura Mattarella con un ramo de flores–, que también vistió un traje de chaqueta y pantalón que combinó con zapatos a juego. Misma elección hizo la visitante, que lució un pantalón cigarette, top y saco entallado. Así, entre las tres, convirtieron a la sastrería en la gran estrella del primer acto oficial del viernes.

En la comida celebrada en el Salón del Trono, Alberto II rindió homenaje a sus invitados durante el discurso Palais princier de monaco

El programa de la noche comenzó con el concierto de la mezzosoprano italiana Cecilia Bartoli, un guiño de Alberto y Charlene a sus invitados: además de ser una de las grandes figuras de la lírica, dirige artísticamente la Ópera de Montecarlo desde 2023, lo que contribuyó a que el vínculo entre el teatro e Italia sea muy directo. Para esta ocasión, Charlene cambió su traje Dior por un espectacular vestido de Elie Saab. Después del concierto, el Salón del Trono del Palacio de los Príncipes fue el escenario para la recepción y la comida en honor al primer mandatario de Italia, cuya visita fue, además, de suma importancia histórica: era la primera vez que un presidente de la República Italiana llegaba al principado en visita de Estado. A estas dos actividades se sumó la princesa Carolina de Mónaco (69), espléndida con una chaqueta con pedrería bordada de Giorgio Armani, una de las marcas de moda italianas más famosas del mundo.

A su llegada a la Ópera, a la princesa Carolina también la esperaba un ramo de flores Olivier Huitel/

Charlene impactó con un vestido de Elie Saab color champán, asimétrico y cubierto de lentejuelas, que accesorizó con pendientes de diamantes David NIVIERE

RANIA DE JORDANIA DESLUMBRÓ EN LA BODA REAL DE LA PRINCESA SARA

El 30 de septiembre, Jordania volvió a vestirse de fiesta para celebrar otra boda real: la princesa Sara bint Faisal bin Al Husseim (29), sobrina del rey Abdalá II –es hija del príncipe Faisal, hermano del monarca y una figura muy importante en la monarquía hachemita, y su primera esposa Alia Tabbaa– se casó con Ali Al Sawwaf en una ceremonia que tuvo lugar en el Palacio de Zahran, en Amán. Y, como prueba del rol fundamental que el príncipe Faisal tiene en la dinastía jordana, fue la propia reina Rania –presente en la boda junto al rey y a su hijo menor, el príncipe Hashem– quien anunció el casamiento y compartió las primeras fotos de la ceremonia en sus redes sociales. “Hoy, junto a Su Majestad en el Palacio de Zahran, durante la ceremonia nupcial de la Princesa Sara bin Faisal bin Al Hussein y el Sr. Ali Murabit Al Sawwaf. ¡Felicitaciones y mucho amor a la feliz pareja!”, escribió la Reina junto a la foto tanto en árabe como en inglés. La novia, que nació en Amán el 27 de marzo de 1997, es licenciada en Arquitectura de Interiores, tiene un máster en Gestión de Eventos y Diseño por la Universidad de Westminster y su carrera profesional está vinculada al deporte: es la actual directora adjunta del Centro de Preparación Olímpica de Jordania. El novio, por su parte, nació en Yeda y estudió en King’s Academy, igual que el príncipe heredero Husseim. Más tarde se licenció en Ciencias de la Computación en Reino Unido y trabaja como ingeniero especializado en Inteligencia Artificial.

La princesa Sara y Ali Al Sawwaf en su primera foto como marido y mujer. La novia lució un traje de corte clásico, con el cuerpo ajustado, escote redondeado y mangas cortas, confeccionado en tul y completamente cubierto con aplicaciones florales en relieve, igual que la falda, de volumen y gran caída, que terminaba en una larga cola. Remataba el look nupcial con un velo que se fundía con la silueta del vestido, discretos pendientes y un ramo de flores blancas

Los reyes Rania y Abdalá II posan junto a su hijo menor, el príncipe Hashem. Para la ocasión, ella eligió un vestido de crêpe, de silueta estructurada y asimétrica, con capa integrada a la parte posterior, de la firma Roksanda, y lo complementó con un sobre de cuero rojo Armani, stilettos al tono de Jennifer Chamandi y un brazalete Pandora, cuya V central está adornada con brillantes

En primera fila, la princesa Alia Tabbaa, primera esposa del príncipe Faisal y madre de la novia, los Reyes, y la princesa Muna, madre del rey Abdalá y segunda esposa de Husseim I

PRINCESA INGRID DE NORUEGA: LA GRAN PROTAGONISTA DE LA APERTURA DEL PARLAMENTO

En el calendario noruego, la apertura del Parlamento (Storting) constituye uno de los eventos de mayor relevancia institucional: en este acto, los actores políticos del país se reúnen en la cámara para inaugurar el año. Y en esta oportunidad, el 2 de octubre, el hito histórico fue por partida doble. Se trató de la primera apertura bajo el nuevo reinado de Haakon VIII (53), quien asumió el trono tras la muerte de su padre, el rey Harald V, el pasado 28 de agosto. Y, además, en esta solemne ceremonia quien acompañó al nuevo monarca fue su hija, la princesa Ingrid Alexandra (22). La heredera del trono no sólo “debutó” en el Storting, sino también en una importante reunión de gabinete que suele realizarse horas antes de la ceremonia: sucede que, tras la entronización de su padre, Ingrid ha asumido nuevas funciones constitucionales. Mientras la agenda de la futura jefa de Estado de Noruega está cada vez más abultada, en la de su madre, la reina Mette-Marit (53), se abre un gran interrogante debido a su estado delicado de salud: el mismo día del debut de su marido y el de su hija, el Palacio Real de Oslo comunicó que la soberana no estaría en la sesión parlamentaria debido a una “infección respiratoria”. Diagnosticada con fibrosis pulmonar en 2018, la Reina fue sometida a un trasplante de pulmón en junio de este año y, desde entonces, no ha podido asistir a ningún acto en solitario debido a su frágil condición.

Cada vez con mayor presencia en actos oficiales, Ingrid acompañó a su padre, el rey Haakon, en uno de los eventos más importantes de su nuevo reinado Jonas Been Henriksen

La heredera del trono, en el momento en el cual su padre, el rey Haakon, pronuncia el tradicional discurso que los Reyes dan en el Parlamento noruego y en el cual se informa sobre el estado del reino y se esbozan los retos para el año venidero Terje Bendiksby / POOL

Debido al período de luto por la muerte de su abuelo, el rey Harald V, la princesa llevó un conjunto de dos piezas –blusa con escote en V y una falda larga–, una gargantilla del alhajero de su madre, la reina Mette-Marit, y un clutch de Bottega Veneta. El pelo, suelto, con unos moños de satén a modo de tocado Rune Hellestad - Getty Images Europe