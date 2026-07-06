Desheredados: quiénes son los hijos de millonarios famosos que no recibirán nada (o casi nada) de sus fortunas

LAURENE POWELL JOBS

Lauren Powell Jobs con su hija menor, Eve Jobs, actriz. La empresaria, viuda de Steve Jobs, tiene una fortuna estimada de más de catorce mil millones de dólares Kevin Mazur - Getty Images North America

Quince años después de la muerte de Steve Jobs, su viuda, Laurene Powell Jobs, destina la fortuna heredada a la filantropía. La empresaria, cuya riqueza supera los 14 mil millones de dólares según Forbes, declaró a The New York Times que su objetivo es cumplir los deseos del creador de Apple. “Hago esto en honor a su trabajo y estoy dedicando mi vida a hacer todo lo posible por distribuirla eficazmente, de manera que beneficie a las personas y a las comunidades de forma sostenible. No me interesan los proyectos de acumulación de riqueza para el legado familiar, y mis hijos lo saben. A Steve tampoco le interesaban. Si vivo lo suficiente, todo terminará conmigo”, declaró entonces.

Steve Jobs, quién murió en 2011 tras batallar contra un cáncer de páncreas, junto a sus tres hijos, Eve, Reed, Erin y su mujer, Lauren

Hoy, sus tres hijos, Reed (35), Erin (31) y la modelo Eve Jobs (28), hacen su propio camino. Reed creó la fundación Yosemite, dedicada a financiar investigaciones científicas para combatir el cáncer; Erin es arquitecta y la joven Eve brilla arriba de la pasarela.

DANIEL CRAIG

“Encuentro la idea de la herencia tradicional como algo bastante desagradable, deprimente y medieval. Mi filosofía de vida es muy simple: tu obligación es deshacerte de toda tu fortuna, gastarla o regalarla antes de morir”, reveló Daniel Craig (58) a la revista británica Candis.

La actriz Ella Loundon, acompaña a su padre, Daniel Craig, en la alfombra roja durante el estreno de Glass Onion: Un misterio de knives out Dave J Hogan - Getty Images Europe

Si el actor de Hollywood cumple su palabra, sus hijas, Ella Loundon (34) –fruto de su relación con la terapeuta escocesa Fiona Loudon– y Grace (8), nacida de su matrimonio con la actriz Rachel Weisz (56), poco recibirán de su fortuna estimada en 160 millones de dólares. Por estos días, Ella construye su carrera como actriz sin el apellido de su padre. Además de participar en cortometrajes y películas independientes, la artista trabaja en la prestigiosa compañía norteamericana Shakespeare & Company y se destaca como modelo.

MARK ZUCKERBERG

Mark Zuckerberg junto a su hija menor, Aurelia

El 1 de diciembre de 2015, Mark Zuckerberg y su mujer, la pediatra Priscilla Chan, publicaron a través de Facebook una carta dirigida a su primera hija Maxima, donde anunciaban la creación de una fundación dedicada a la filantropía y a la financiación de investigaciones relacionadas con la biomedicina, la ciencia de datos y la educación, entre otras áreas. “Donaremos el 99% de nuestras acciones de Facebook para avanzar en esta misión… Max, te amamos y sentimos una gran responsabilidad de dejar este mundo como un lugar mejor para vos y para todos los chicos”, escribió el actual director ejecutivo de Meta tras gestar la fundación Chan Zuckerberg Initiative.

El director ejecutivo de Meta con su mujer, Priscilla Chan, y sus hijas, Maxima y August

A pesar de contar con más de 200 mil millones de dólares –el magnate es la quinta persona más rica del mundo–, el creador de la famosa red social alienta a sus hijas, Max (10), August (8) y Aurelia (3) a cumplir sus sueños por sus propios medios.

BILL GATES

Phoebe, Bill Gates, Jennifer, su ex mujer, Melinda French, y Rory

El fundador de Microsoft fue el primero en organizarse para dejar en vida su fortuna a distintas causas benéficas. Junto al financista Warren Buffett lanzó en 2010 la iniciativa The Giving Pledge, una campaña que funciona como un “pacto de honor” entre más de 200 millonarios de todo el mundo comprometidos a donar al menos la mitad de sus fortunas. Su decisión, valorada por sus colegas, dejó a su descendencia fuera de la ecuación principal de reparto. Sus tres hijos, Jennifer (30), Rory (27) y Phoebe (23), solo recibirán diez millones de dólares cada uno. El resto de su patrimonio está destinado a la fundación que creó con su ex mujer, Melinda French.

ASHTON KUTCHER Y MILA KUNIS

Ashton Kutcher y Mila Kunis están juntos hace catorce años y cosecharon una fortuna de 500 millones de dólares gracias a las inversiones que realizó el actor en los últimos años Kevin Mazur - Getty Images North America

Al igual que Gates, la pareja de actores Ashton Kutcher (48) y Mila Kunis (42) no tiene planeado dejar todo su patrimonio a Wyatt Isabelle (11) y Dimitri (9), sus hijos. Sí, en cambio, admitieron que piensan ayudarlos económicamente en sus futuros proyectos. “Si cuando crezcan quieren fundar una empresa, tienen una idea brillante y me presentan un plan de negocio sólido y bien estructurado, invertiré en ellos como lo haría con cualquier otro emprendedor externo. Pero bajo ninguna circunstancia tendrán un colchón de dinero asegurado por el simple hecho de ser mis hijos”, dijo la estrella de That’s 70 Show en el podcast Armchair Experte.

El matrimonio de actores posa con sus hijos Wyatt Isabelle y Dimitre junto a la jugadora de básquet, Caitlin Clark Harry How - Getty Images North America

La familia vive en su fabulosa chacra de Beverly Hills y lleva cosechados más de quinientos millones de dólares.

STING

Nacido en una familia de clase trabajadora (su padre trabajaba en un astillero naval) del norte de Inglaterra, el ex líder de The Police tuvo en claro desde el comienzo que su descendencia debía aprender el valor del esfuerzo y del sacrificio. “Crear una vida en la que los hijos sepan que no van a tener que trabajar nunca para mantenerse es una forma de abuso parental sutil que espero no cometer jamás. Ellos tienen que trabajar. Mi mujer y yo pagamos sus escuelas, sus universidades, su ropa, su calzado. Pero una vez terminado eso, les toca a ellos salir ahí fuera a trabajar como todo el mundo”, dijo Sting a la cadena CBS News.

Trudie Styler con su hijo menor, Giacomo Sumner, a su lado Sting con Joe Sumner y Fuchsia Sumner –frutos del primer matrimonio del ex The Police– y Mickey Sumner, la hija mayor de Trudie y el músico D Dipasupil - Getty Images North America

El músico tiene 500 millones de dólares y seis hijos. Con su ex esposa, Frances Tomelty, tuvo a Joe (50, músico) y a Fuschia Kate (44, actriz); en tanto, con su actual mujer, Trudie Styler, es padre de la actriz Brigitte (42), el modelo y director de cine Jake (41), el músico Eliot (36) y el oficial de policía Giacomo (31).

GORDON RAMSAY

Gordon y Tana Ramsey con sus hijas Megan y Matilda GORC - GC Images

Su padre tiene una fortuna estimada de 220 millones de dólares y, sin embargo, al momento de viajar, los chicos sólo acceden a pasajes en clase turista. “No trabajaron ni de lejos lo suficiente como para permitirse el lujo de pagar ese asiento en primera clase como viajamos mi mujer y yo. El dinero de la herencia definitivamente no va para ellos; no lo hago por mezquino; lo hago para protegerlos y evitar que se conviertan en jóvenes malcriados y disfuncionales el día de mañana”, sentenció el reconocido chef escocés Gordon Ramsay (59) al medio The Telegraph.

El reconocido chef escocés posa con su pequeño hijo Oscar, Megan, Jessy, su mujer, Cayetana, su hija Holly y su marido, el nadador olímpico Adam Peaty

La estrella del famoso reality show MasterChef está casado con la conductora de televisión Cayetana Hutcheson y juntos tuvieron a sus seis hijos: Megan (27), los mellizos Holly y Jack (26); Matilda (24), Oscar (6) y Jesse (2).