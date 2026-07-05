Qué se sabe de… Reese Witherspoon y su novio, los hijos de una estrella pop convertidos en modelo y el mejor amigo Millie Bobby Brown

LEGALMENTE ENAMORADA

“Durante veinticinco años tuve el privilegio de escuchar a chicas que se veían reflejadas en Elle Woods. Ver que ese legado sigue vivo en una nueva generación es algo que nunca voy a dar por sentado. Me emociona profundamente”, escribió en sus redes sociales Reese Witherspoon (50) tras presentar Elle, la precuela de Legalmente rubia que explora la juventud de la icónica protagonista antes de convertirse en la abogada que conquistó los 2000. El 23 de junio, en el Radio City Music Hall de Nueva York, Reese llegó a la alfombra roja junto a su hijo Deacon Phillippe (22), fruto de su relación con Ryan Phillippe, con quien comparte un notable parecido.

Con su hijo Deacon Phillippe, con corbata a tono con la película GettyImages

La actriz –que es la productora del film– también estuvo muy bien acompañada por su actual pareja, el financista alemán Oliver Haarmann (58): fue su presentación oficial ante las cámaras, aunque la relación lleva ya casi dos años. La primera vez que fueron vistos juntos fue en 2024, durante una comida en el reconocido restaurante L’Artusi, en el West Village neoyorquino, y desde entonces mantuvieron su romance lejos de los focos. Tras su divorcio del productor Jim Toth en agosto de 2023, Reese volvió a apostar al amor.

Reese, en un guiño al estreno, lució un vestido rosa chicle de encaje de Monse, de escote Bardot y con flores aplicadas. Su amor, el financista Oliver Haarmann, acompañó con traje azul y corbata rosa a juego GettyImages

HIJOS MODELOS

Sean Preston (20) y Jayden James Federline (19) –los hijos de Britney Spears– saltaron al centro de la escena al debutar como modelos, marcando el inicio de un nuevo capítulo en la historia de una de las familias más mediáticas de las últimas décadas. Discretos y alejados de los flashes que durante años persiguieron a su célebre madre, los chicos Federline sorprendieron sobre la pasarela del desfile de Vetements Menswear primavera-verano 2027, celebrado en la Semana de la Moda de París.

Jayden lució musculosa blanca y jeans, con cadenas y cinturón de cuero como complementos GettyImages

Sean desfiló un abrigo de satén, camisa larga de seda, corbata a juego y jeans anchos GettyImages

"Siempre estaré agradecido por esta increíble oportunidad. Fue un honor desfilar junto a un grupo de modelos tan extraordinario. Gracias a todos los que hicieron de esta una experiencia tan maravillosa”, escribió Jayden en su cuenta de Instagram tras el evento. Sean Preston y Jayden James son fruto del matrimonio de Britney y el bailarín y actor Kevin Federline. La pareja se casó en 2004 y se separó en 2006, poco después del nacimiento de su segundo hijo.

Britney con sus hijos, Sean y Jayden, en 2013, en el Regency Village Theatre en Westwood (California) GettyImages

MEJORES AMIGOS

La actriz británica Millie Bobby Brown (22) deslumbró en la alfombra roja del estreno mundial de Enola Holmes 3, donde no sólo vuelve a protagonizar a la intrépida detective, sino que también participa como productora. La cita fue en el emblemático Plaza Hotel de Nueva York y Millie llegó acompañada por su marido, Jake Bongiovi (24), hijo del legendario Jon Bon Jovi. Uno de los momentos más emotivos de la noche fue su reencuentro con Noah Schnapp (21), su mejor amigo y compañero en Stranger Things.

Millie junto a Noah Schnapp, quien la acompañó en el estreno. La actriz lució un strapless plisado de Galia Lahav y joyas de Chopard GettyImages

Una imagen de "Stranger Things", donde Millie daba vida a Eleven y Noah a Will Byers, personajes unidos por un vínculo casi fraternal

Entre sonrisas y abrazos, los actores volvieron a demostrar la profunda conexión que los une, conquistando a los fans que siguieron cada gesto desde la alfombra roja. Mientras tanto, el destino de Eleven (su personaje en Stranger Things) continúa generando teorías entre los seguidores. Brown contó que los creadores de la serie, los hermanos Duffer, le pidieron mantener en secreto el final. “Voy a extrañar mucho a Eleven”, confesó sobre el personaje que marcó su adolescencia desde 2016. “Empecé la serie cuando tenía 10, y este personaje era yo, y mis compañeros estaban más presentes en mi vida que mi propia familia”-

El abrazo que demuestra la gran relación que forjaron a lo largo de los años GettyImages

FUTBOLERA Y SOLIDARIA

Es una hincha ferviente del Manchester United y, en más de una oportunidad, se declaró “una verdadera fan” del fútbol. Por eso, cuando Julia Roberts escribió en su Instagram “¡Cuando las cosas favoritas convergen!”, bajo la foto que ilustra esta página, a nadie le sorprendió demasiado. La estrella de Hollywood se unió a Louis Vuitton para participar del icónico libro Rebonds (se publicó por primera vez en 1998), que incluye más de 100 retratos de celebridades (músicos, actores, deportistas y artistas) posando con una pelota de LV. Todo lo recaudado con la venta del libro –sale 150 euros– se destina para colaborar con Unicef.

Julia hace jueguitos por una buena causa