Divas de oro: A sus 92 y 88 años, Joan Collins y Jane Fonda deslumbraron en la alfombra roja del Festival de Cannes

Con elegancia intacta y carisma arrollador, las actrices guiaron el tapis rouge de la Croisette con looks tan sofisticados como inolvidables
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El martes, el Palais des Festivals volvió a vestirse de gala para dar inicio a la 79° edición del Festival de Cannes, el certamen cinematográfico por excelencia. Durante su fabulosa jornada inaugural, las estrellas llegadas de todas partes del mundo y los invitados especiales dejaron looks de altísimo impacto, para convertir a la moda en otra protagonista estelar.
Demi Moore fue de las primeras en pisar el tapis rouge con un strapless rutilante con peplum y falda sirena de Jacquemus que de inmediato acaparó los flashes. Lo mismo sucedió el día previo, cuando se la vio con un vestido polka dot cumpliendo con algunos de sus compromisos como jurado del festival.
Pocos minutos después, apareció Jane Fonda. Fabulosa a sus 88 años, la actriz, escritora y activista impactó con un vestidazo al cuerpo de lentejuelas y fue la primera de las muchas estrellas que apostaron por el total black.
La otra diva de oro que brilló (tiene 92 años) fue la británica Joan Collins, de blanco y con guantes largos negros. Largó Cannes, largó el encanto. Faltan muchos días: pochoclos y ojos bien abiertos, que los premios y los looks siguen...
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