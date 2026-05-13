Divas de oro: A sus 92 y 88 años, Joan Collins y Jane Fonda deslumbraron en la alfombra roja del Festival de Cannes

El martes, el Palais des Festivals volvió a vestirse de gala para dar inicio a la 79° edición del Festival de Cannes, el certamen cinematográfico por excelencia. Durante su fabulosa jornada inaugural, las estrellas llegadas de todas partes del mundo y los invitados especiales dejaron looks de altísimo impacto, para convertir a la moda en otra protagonista estelar.

Para la gala inaugural, Demi Moore optó por un strapless con peplum y falda sirena de Jacquemus, que combinó con joyas de Chopard, entre las que destacaba una impresionante gargantilla Getty Images

Demi Moore fue de las primeras en pisar el tapis rouge con un strapless rutilante con peplum y falda sirena de Jacquemus que de inmediato acaparó los flashes. Lo mismo sucedió el día previo, cuando se la vio con un vestido polka dot cumpliendo con algunos de sus compromisos como jurado del festival.

El lunes, para el photocall del jurado, Demi Moore eligió un vestido de inspiración retro confetti, a juego con minibag Getty Images

Pocos minutos después, apareció Jane Fonda. Fabulosa a sus 88 años, la actriz, escritora y activista impactó con un vestidazo al cuerpo de lentejuelas y fue la primera de las muchas estrellas que apostaron por el total black.

Fabulosa, Jane Fonda acertó con un vestidazo de lentejuelas de Gucci, que complementó con un colgante de diamantes y piedra aguamarina de 46,34 quilates talla cabujón oval, de Pomellato. “El cine siempre será un lugar de resistencia”, dijo Fonda, la encargada de dar por inaugurada la cita junto a Gong Li Getty Images

La otra diva de oro que brilló (tiene 92 años) fue la británica Joan Collins, de blanco y con guantes largos negros. Largó Cannes, largó el encanto. Faltan muchos días: pochoclos y ojos bien abiertos, que los premios y los looks siguen...

La actriz británica Joan Collins lució una creación de Stéphane Rolland: un vestido ochentoso, de grandes volúmenes y dramatismo, que evoca el glamour que la consagró en la mítica serie Dinastía Getty Images

Heidi Klum usó un vestido decorado con una gran flor en el pecho y gran cola de Elie Saab (colección Alta Costura Otoño/Invierno 2025-2026) Getty Images

La modelo británica Poppy Delevingne recurrió a la “moda de archivo” con un vestido lencero de puntillas y plumas en el zócalo de la colección otoño/invierno 2007-2008 de John Galliano para Dior Getty Images

Los actores estadounidenses James Franco e Izabel Pakzad se mostraron sonrientes ante las cámaras. Ella acertó con un vestido de estilo lencero y él optó por un smoking de Giorgio Armani Getty Images

El piloto español de F1 Carlos Sainz y la modelo escocesa Rebecca Donaldson vistieron looks de Giorgio Armani. Ella acompañó su look con un bolso de Bvlgari Getty Images

El productor de cine francés Dimitri Rassam, ex marido de Charlotte Casiraghi, impecable con su smoking Getty Images

Una panorámica del Palais des Festivals, copado de estrellas y flashes Getty Images