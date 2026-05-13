Hermanos 10 de hándicap. Bartolomé y Camilo Castagnola posan “como nunca se los ve” y hablan de logros, esfuerzos y amor

Muy unidos dentro y fuera de la cancha, y con esa complicidad que no necesita palabras para entender qué le pasa o siente el otro, los hermanos Bartolomé (25) y Camilo (23) Castagnola viven un presente de éxito sin perder el equilibrio. Con 10 de handicap y un palmarés envidiable que incluye haber ganado el Abierto de Palermo en 2021, 2023, 2024 y la Triple Corona en 2025, son dos de los mejores polistas del mundo, un título que comparten con muy pocos. Entre viajes, torneos internacionales y una agenda que no para (vienen de Palm Beach, Estados Unidos, y al momento de la nota están por volar a Inglaterra), disfrutan de una brevísima escala en La Natividad, en Cañuelas, su lugar en el mundo.

“Somos muy compañeros, nos entendemos fácil, por eso disfrutamos un montón acá, que es el único momento que jugamos juntos”, cuenta Barto foto: Matías Salgado

En medio de esta pausa íntima reciben a ¡HOLA! Argentina y pronto dejan claro cómo mantienen los pies sobre la tierra: la familia es su faro y sus padres, Lolo Castagnola (siete veces campeón de Palermo) y Camila Cambiaso, sus referentes. “Vine apenas por una semana. Estamos aprovechando para desconectar, descansar, y hacer otro tipo de planes. Estar en casa siempre es muy lindo y juntamos fuerzas para lo que viene”, arranca Jeta, como le dicen todos a Camilo. Y avisa: “¡Pero seguimos jugando al polo!”. Barto, entonces, amplía: “Hay cantidad de caballos nuevos para probar, también de otros criadores para ver si rescatamos algo para la temporada grande”.

“No marearse va un poquito en la personalidad de uno y en cómo nos criaron, lo que nos enseñaron desde chicos mamá y papá”, revela Jeta foto: Matías Salgado

–¿Qué extrañan cuando viajan?

Jeta: Todo. Creo que este fue el primer año que viajamos sin la familia, aunque nos visitaron bastante en Palm Beach. Y estando allá obviamente teníamos mucho contacto diario por teléfono con los amigos.

Barto: Además de los afectos extrañás tus cosas, tu casa, pero no me quejo.

Tras un 2025 extraordinario, Palm Beach fue la primera escala de la gira internacional (allá Jeta ganó con Pilot la Gold Cup y el US Open). Ahora sigue Inglaterra, donde Barto defenderá los colores de Dubái y su hermano, los de Balanz Capital (para la Copa de la Reina) y La Hechicera (en la Copa de Oro). El mayor, después, seguirá rumbo a Sotogrande, España foto: Matías Salgado

–Mínimo seis o siete meses están en el exterior. ¿Quién los ayuda con la logística?

Jeta: Nos ayuda Vale, que me vio nacer y nos crio prácticamente. Hace la logística de lo que necesitamos, acomoda todo. Mientras estábamos en Estados Unidos, cuando pasé a las semifinales del último torneo, me fue a visitar. Y me salvó de tener que hacer las valijas allá. [Se ríe]. Igual, viajo con poco. Van las cosas que necesito para jugar al polo, pero no mucho más porque me encanta la ropa y aprovecho para comprar afuera. Me gusta el plan de ir al shopping con amigos, aunque vaya solo a tomar un café o a divertirme. Elijo jeans, pantalones informales, ropa para el día a día y zapatillas, que me gustan mucho. Me aburre usar siempre lo mismo.

Barto: Esta vez despaché mis cosas desde Estados Unidos a Inglaterra. Pero prefiero viajar con valija grande, con todo lo que pueda necesitar. Me gusta la ropa y verme bien, compro por Internet porque me da un poco de fiaca salir de compras. Ahora me ayuda una chica, ella me pregunta y de acuerdo con lo que me gusta, me arma los looks, así cuando llego ya tengo todo comprado. Se me hace más fácil así.

“Papá sufre un montón, pero también le gusta mucho vernos hacer nuestro camino. Mamá es un poquito más tranquila en ese sentido, y no se pierde ni una práctica”, cuenta Bartolomé foto: Matías Salgado

–Pensé que Chule [Von Wernich, su novia] te ayudaba.

Barto: Ella trabaja con Chule, así que me dan una mano las dos. Fuera de la ropa, lo que no me puede faltar cuando viajo es el mate, hasta en el avión.

–¿Se hacen tiempo para conocer nuevos lugares?

Jeta: Tiempo hay siempre. Después, depende de cada uno. Se hace más llevadero salir y conocer un poco, ayuda a despejar la cabeza.

Barto: A mí no me gusta tanto salir, prefiero quedarme. En Inglaterra siempre vivimos en las afueras y aunque fui muchas veces a jugar allá, creo que sólo de chico fui a Londres.

Este verano, en Palm Beach, frente al tablero que los muestra como rivales Tatiana Frayssinet-@ph__tatiana

–¿Cómo se manejan con la comida?

Jeta: Me las arreglo bastante, aunque obviamente tenemos una dieta que seguir, en especial cuando competimos. Como no vivimos juntos ni acá ni afuera, cada uno viaja con su cocinera y ella va siguiendo la dieta en contacto con el nutricionista.

Barto: Los dos tenemos el mismo nutricionista, Lucho Spena, que es el de la selección argentina de fútbol, un genio.

–Acá juegan juntos, algo que no pasa afuera.

Jeta: Afuera es muy difícil porque hay un límite de handicap y tenemos los dos 10 goles. Ahora cada uno tiene su organización y casi siempre competimos.

Un recuerdo de la Copa República, en 2016, cuando con 15 y 13 años, salieron campeones con su papá, Lolo, y con Juan Chavanne, en Palermo

–¿Les cuesta ser rivales?

Jeta: Sí. A mí, lejos, ese es el partido que menos me gusta. Ese día me siento raro. Pero somos profesionales, sabemos que vamos a competir por el resto de nuestras vidas.

Barto: Obvio. Al entrar a la cancha cada uno está en la suya y quiere ganar, pero el día antes no es nada lindo. Después del partido muchas veces no hay ni tiempo de hablarlo. En Inglaterra vamos a vivir a una hora de distancia, no nos vamos a ver tanto. En Estados Unidos vivíamos a cinco casas, pero cada uno estaba con su equipo y hasta que nos juntábamos ya estábamos en otra instancia del torneo. Nosotros somos muy compañeros, nos entendemos fácil, por eso disfrutamos un montón acá.

“Estoy muy bien como estoy, disfruto, me divierto y me enfoco ciento por ciento en mí y en mi trabajo. Pero también estoy abierto a conocer a alguien”, avisa Jeta foto: Matías Salgado

–Y encima, desde el año pasado, se unieron a su tío, Adolfo Cambiaso, y a su primo, Poroto, y con La Natividad La Dolfina ganaron la Triple Corona. ¿Sienten presión para esta temporada?

Jeta: ¡Tengo muchas ganas de que llegue la temporada! Adolfito nos hace sentir que es uno más, y así lo tratamos, es muy natural todo. Recién llevamos un año juntos, pero salió todo muy lindo. Y Poroto tiene una personalidad muy parecida a la nuestra, es un genio. Todavía podemos mejorar un montón, pero siento que es un equipazo, algo familiar donde estoy supercómodo.

Barto: No hay que perderse en los comentarios, sino trabajar para dar lo mejor. Este año deberíamos estar mejor como equipo y como organización, también vamos a traer más caballos. Este equipo, además, sumó a la familia, estamos todos un poco más unidos. Nosotros toda la vida nos llevamos muy bien con Poroto, pero siempre teníamos que jugar en contra, poder compartir tanto ahora es un placer. Encima, fue increíble ganar la Triple Corona sin perder ni un partido, a pesar de que en alguno estuvimos ahí.

Barto está de novio hace más de tres años con la cantante Chule Von Wernich, que está a punto de sacar su nuevo disco, Reflexiones de mi vida hasta ahora. “Me encanta su música y conozco todas las canciones, aunque no puedo cantar ni una”, asegura Barto en modo fan

–¿Cómo es que no se marean después de haber ganado todo?

Jeta: Eso va un poquito en la personalidad de uno y en cómo nos criaron, lo que nos enseñaron desde chicos mamá y papá. Siento que nuestra familia en ese sentido lo hizo muy bien y lo sigue haciendo porque siempre nos van poniendo los pies sobre la tierra.

Barto: Aunque lo tenemos claro, nuestros padres nos repiten todo el tiempo que no sos el mejor cuando ganás ni sos el peor cuando perdés, entonces, cuando ganás hay que disfrutarlo, pero al otro día hay que seguir trabajando. El año pasado, dos días después de ganar la Triple Corona, con el equipo ya estábamos hablando qué podíamos mejorar.

“Con Chule lo más difícil es la distancia, pero nos vamos arreglando. En septiembre ya me instalo acá y ahí ya estamos juntos cinco meses. Aunque ella vive en Buenos Aires y yo en Cañuelas, es más fácil”, dice Barto foto: Matías Salgado

–¿Siguen pidiéndole consejos a Lolo?

Jeta: Siempre. Hablamos mucho, él es un apasionado de los caballos y del polo, todavía más que nosotros. Sabemos que nos va a ayudar toda la vida. Está bueno tener a un tipo como él, que jugó mucho tiempo al más alto nivel, eso te potencia mucho.

Barto: No es que nos juntamos y decimos “vamos a hablar de esto”, pero se da naturalmente porque nos llevamos bien y él sabe un montón y se interesa.

–Y también sufre al costado de la cancha...

Barto: Sí, sufre, pero también disfruta de vernos hacer nuestro camino. Mamá es un poquito más tranquila en ese sentido, no ha sufrido tanto, pero es muy fanática, mira todas las prácticas, todos los partidos.

Cada uno con su estilo, los hermanos son fanáticos de la moda y el año pasado fueron la imagen de los perfumes de una marca internacional. “Me quedé con ganas de más”, dice Jeta foto: Matías Salgado

–El año pasado fueron la imagen de Ralph Lauren Fragances. ¿Les interesa el mundo del modelaje y la publicidad?

Barto: Sí. Para esa campaña nos fuimos a Nueva York dos días, antes de que arrancara la temporada inglesa. Fue una locura. Estuvimos un día entero haciendo fotos desde las 5 o 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Para nosotros, que no estamos acostumbrados, fue larguísimo, pero lo disfrutamos.

Jeta: Esa campaña estuvo muy buena y me quedé con ganas de más. Creo que podría hacer las dos cosas.

–Barto, estás de novio hace más de tres años. ¿Cómo se maneja la distancia?

–Es lo más difícil, pero nos vamos arreglando. Chule viene muy bien con su música, está buenísimo que le meta a su trabajo: pronto va a sacar un disco. Mientras estuve en Estados Unidos me vino a visitar unos días, y además hizo algunas cosas relacionadas con su música en Miami. Ahora que me voy a Inglaterra, cuando tenga algunos días libres supongo que va a ir a visitarme, pero lo vamos manejando. En septiembre ya me instalo acá y ahí ya estamos juntos cinco meses. Aunque yo vivo en Cañuelas y ella en Buenos Aires, es más fácil.

–¿Sos fan de su música?

–¡Claro! Conozco todas sus canciones, aunque no puedo cantar porque soy un desastre. Pero me gusta lo que hace y está buenísimo que le vaya bien. En la medida que puedo, me gusta acompañarla, a veces entre los viajes y la temporada se complica.

–¿Y vos, Jeta?

–Estoy muy bien como estoy, disfruto, me divierto y me enfoco ciento por ciento en mí y en mi trabajo. Pero también obviamente estoy abierto a conocer a alguien… [Se ríe]. Creo que va a llegar, pero estoy cero apurado.