Doble sorpresa. La reina Máxima volvió a demostrar que se atreve a todo y el rey Guillermo Alejandro se encontró con “otra Máxima”

Audacia, un espíritu siempre inquieto y, por sobre todas las cosas, esa sonrisa y elegancia inconfundibles… aun si hay que tirarse desde un paracaídas o si hay que subir a un tractor en medio del campo y manejarlo. El jueves 3 de septiembre, la monarca (55) retomó sus compromisos institucionales en Hengelo, una ciudad ubicada en la provincia de Overijssel. Máxima no sólo escuchó atenta todo sobre el cultivo de cáñamo y el proceso mediante el cual se lo convierte en material de construcción, sino que realizó ella misma el trabado de prensado del cáñamo y, luego, se subió a uno de los tractores.

Para la visita que hizo a la región de Achterhoek, lució un conjunto de falda y camisa de manga corta de Ulla Johnson [modelo Clarisse y Estela]. Los pendientes florales, de Zara; y el brazalete, de Marianna Lemos Cordonpress

“Ella nos contó que solía conducir tractores… ¡Y se notó!”, le contaron a la prensa los trabajadores de Hengelo. Tras charlar con los vecinos, Máxima se movilizó a Doetinchem, donde visitó un proyecto de construcción sostenible y circular, un tema que siempre está presente en su agenda.

El 9 de septiembre, Máxima y su marido viajarán a Oslo para asistir al funeral del rey Harald. También irán su suegra, la princesa Beatriz, y Amalia, la princesa heredera SEM VAN DER WAL - ANP MAG

LA REINA TIENE SU DOBLE

Acostumbrado a los actos oficiales y al estricto protocolo de la Casa Real neerlandesa, el rey Guillermo Alejandro vivió una situación tan inesperada como divertida. Durante la inauguración del Museumpark VONK de Eindhoven, el monarca protagonizó un insólito momento cuando se cruzó de lejos con una drag queen caracterizada como la reina Máxima. Danny Cordromp es un artista drag, actor y comediante neerlandés famoso por sus espectáculos de transformismo y esta vez no sólo sorprendió por la precisión del atuendo, el maquillaje y el peinado, sino también por algunos de sus gestos más característicos de la Reina.

Danny asombró por su parecida caracterización de la reina Máxima con un conjunto en blanco, pamela, anteojos, guantes, perlas y una réplica de la banda azul con franjas anaranjadas de la Orden del León de los Países Bajos Grosbygroup - REX Features/Shutterstock /The G

La escena tuvo lugar al finalizar la visita oficial al museo, un importante espacio cultural que reúne más de 10 mil años de historia, artesanía e innovación de la región de Eindhoven. Antes, Guillermo Alejandro había recorrido las instalaciones renovadas y dedicado unas sentidas palabras al rey Harald V de Noruega, quien murió el 28 de agosto. La aparición sorpresa de Danny –también conocido por su alter ego, duquesa Victoria– se alinea con uno de los últimos compromisos que marcaron la agenda de Máxima antes de sus vacaciones, quien se convirtió en una de las grandes protagonistas al ser la primera reina en inaugurar un WorldPride.

Máxima en el balcón del Palacio de Noordeinde durante el Prinsjesdag, en 2013, con accesorios que inspiraron a su imitador Michel Porro - WireImage

Artista drag, actor y comediante, el neerlandés Danny Cordromp es famoso por sus espectáculos de transformismo

En su visita al Museumpark VONK de Eindhoven, el rey Guillermo Alejandro posó junto a un grupo de chicos tras recorrer el renovado centro cultural Patrick van Katwijk - Getty Images Europe