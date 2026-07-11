Dolores Blaquier celebró sus 84 años rodeada de familia y amigos en La Concepción

Con una serie de festejos que se prolongaron durante tres días, reunió a familiares y amigos en Lobos para brindar por un nuevo año de vida
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Entre partidas de Canasta, euforia por el Mundial y paseos bajo el tibio sol del invierno en un antiguo break wagonette tirado por dos caballos, Dolores Blaquier Nelson festejó sus 84 años en La Concepción, la estancia que comparte con las familias de sus ocho hermanos y que está ubicada en Lobos, a 140 kilómetros de Buenos Aires.
En realidad, el cumpleaños de Lola (como la llaman todos en su círculo íntimo), fue el viernes 3 de julio, pero, a lo largo de ese fin de semana, se fueron sumando visitas que durmieron en el espléndido casco de la estancia, además de los amigos Centrañables, como sus vecinos del pueblo, que pasaron para saludarla y acompañarla a soplar, una y otra vez, las velitas en las dos deliciosas tortas que llevó la menor de sus cinco hijos, Concepción Cochrane Blaquier (41): una de brownie con crema y dulce de leche y otra de merengue con frutillas.
Lola estaba encantada con la celebración, en la que estuvieron también su hijo Giuseppe Vianini, recién llegado de Italia, y su hermana Teresa “Teté” Blaquier Nelson: “Hay que festejar la vida”, repetía la agasajada a pura sonrisa y con una energía contagiosa, abrazada a sus nietos Rufino Matienzo (del matrimonio de su hija Astrid Vianini con Nicolás Matienzo), y Vicente y Santiago Vianini (por parte de su hijo Paolo Vianini).
Sus sobrinas Ginette Reynal y Agustina Braun Blaquier, que asistió con su hija Luisa Demarchi y con su novio, Alejandro “Jandri” Blaquier (a quien Lola quiere como a un sobrino), fueron parte del comité de invitados que incluyó a grandes amigos: Margarita “Ma” Southam (viuda de César Blaquier Roca), el interiorista y Public Relations Gerard Confalonieri, Fabián Ledesma, Matías Martins, el sacerdote Carlos Barreiro, Lucas “Lulo” Menéndez (hijo de la fotógrafa Vicky Aguirre) y Josefina Roca.
Al mediodía, se sirvió un aperitivo en la galería que incluyó budines de zanahorias y camarones envueltos en papel de arroz, y luego fue el turno del plato fuerte: cordero y asado con variedad de ensaladas.
Por la tarde, se organizó un torneo de Canasta y Lola eligió como compañero a Confalonieri, con quien formó la dupla más divertida y competitiva. Cada tanto, las partidas eran interrumpidas por la llegada de más amigos y la cumpleañera fue abriendo los regalos: bombones, ropa (en especial, un cuello de piel que estrenó de inmediato) y unas botellas de Bellini Cipriani que le envió especialmente Martín Cabrales. De noche, siguieron los festejos y los brindis.
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