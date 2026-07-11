Dolores Blaquier celebró sus 84 años rodeada de familia y amigos en La Concepción

Entre partidas de Canasta, euforia por el Mundial y paseos bajo el tibio sol del invierno en un antiguo break wagonette tirado por dos caballos, Dolores Blaquier Nelson festejó sus 84 años en La Concepción, la estancia que comparte con las familias de sus ocho hermanos y que está ubicada en Lobos, a 140 kilómetros de Buenos Aires.

Muy sonriente, Dolores Blaquier celebra sus 84 años

En realidad, el cumpleaños de Lola (como la llaman todos en su círculo íntimo), fue el viernes 3 de julio, pero, a lo largo de ese fin de semana, se fueron sumando visitas que durmieron en el espléndido casco de la estancia, además de los amigos Centrañables, como sus vecinos del pueblo, que pasaron para saludarla y acompañarla a soplar, una y otra vez, las velitas en las dos deliciosas tortas que llevó la menor de sus cinco hijos, Concepción Cochrane Blaquier (41): una de brownie con crema y dulce de leche y otra de merengue con frutillas.

Concepción Cochrane, Gerard Confalonieri, Dolores Blaquier y Margarita Southam

Dolores Blaquier con su familia. En el extremo derecho, se lo ve a Giuseppe Vianini, hijo de Dolores Blaquier

Lola estaba encantada con la celebración, en la que estuvieron también su hijo Giuseppe Vianini, recién llegado de Italia, y su hermana Teresa “Teté” Blaquier Nelson: “Hay que festejar la vida”, repetía la agasajada a pura sonrisa y con una energía contagiosa, abrazada a sus nietos Rufino Matienzo (del matrimonio de su hija Astrid Vianini con Nicolás Matienzo), y Vicente y Santiago Vianini (por parte de su hijo Paolo Vianini).

El momento de la torta

Sus sobrinas Ginette Reynal y Agustina Braun Blaquier, que asistió con su hija Luisa Demarchi y con su novio, Alejandro “Jandri” Blaquier (a quien Lola quiere como a un sobrino), fueron parte del comité de invitados que incluyó a grandes amigos: Margarita “Ma” Southam (viuda de César Blaquier Roca), el interiorista y Public Relations Gerard Confalonieri, Fabián Ledesma, Matías Martins, el sacerdote Carlos Barreiro, Lucas “Lulo” Menéndez (hijo de la fotógrafa Vicky Aguirre) y Josefina Roca.

Josefina Roca, Fabián Ledesma y Dolores Blaquier

Dolores Blaquier, Margarita Southam (viuda de César Blaquier Roca) y Gerard Confalonieri

Al mediodía, se sirvió un aperitivo en la galería que incluyó budines de zanahorias y camarones envueltos en papel de arroz, y luego fue el turno del plato fuerte: cordero y asado con variedad de ensaladas.

La agasajada con su hija menor, Concepción Cochrane, y Gerard Confalonieri

Por la tarde, se organizó un torneo de Canasta y Lola eligió como compañero a Confalonieri, con quien formó la dupla más divertida y competitiva. Cada tanto, las partidas eran interrumpidas por la llegada de más amigos y la cumpleañera fue abriendo los regalos: bombones, ropa (en especial, un cuello de piel que estrenó de inmediato) y unas botellas de Bellini Cipriani que le envió especialmente Martín Cabrales. De noche, siguieron los festejos y los brindis.

Ginette Reynal saca una selfie de recuerdo con el casco de La Concepción de fondo

De izquierda a derecha: el sacerdote Carlos Barreiro, Margarita Southam, Fabián Ledesma, Dolores Blaquier, Emma y Castor Fernández Ocampo

Gerard Confalonieri, Josefina Roca, Matias Martins y Ginette Reynal, sobrina de la cumpleañera

Un paseo en uno de las antiguos breaks que tienen en La Concepción y que aún usan para andar por el parque. Concepción y Luisa Demarchi, al mando. Y entre los pasajeros, Agustina Braun, Jandri Blaquier, Ginette Reynal, Matías Martins, entre otros

Concepción, al mando del antiguo carro en el que paseó a los invitados por el fabuloso parque diseñado por el paisajista Carlos Thays. Agustina Braun y Alejandro Blaquier, muy sonrientes