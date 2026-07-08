“Muy contenta”. Chule von Wernich presentó su disco rodeada de su familia y amigos famosos y con una ausencia muy especial

Fue una noche de muchísima alegría y emoción para Chule von Wernich, que el pasado sábado presentó en sociedad su tercer disco, Reflexiones de mi vida hasta ahora, con ocho canciones, todas de su autoría. La cita fue en Gloria, un espacio de Recoleta, y hasta allí fueron familiares, amigos de la industria y de la vida que saben del esfuerzo y dedicación que puso la cantante de Pehuajó en este nuevo trabajo.

Diosa, Chule posa para ¡HOLA! Argentina poco antes de cantar Alejandro Palacios

Sebastián Seoane, guitarrista de Tan Biónica, dijo presente Alejandro Palacios

Benjamín Alfonso llegó con su novia, Martu Brito. El actor está grabando una ficción vertical y será parte de la tercera temporada de Margarita Alejandro Palacios

El dress code fue "full denim" y la actriz y cantante Natalie Pérez lo cumplió a la perfección Alejandro Palacios

Este es el tercer disco de Chule y las ocho canciones que lo componen son de su autoría Alejandro Palacios

Entre muchos otros estaban Natalie Pérez, Benjamín Alfonso y Sebastián Seoane, guitarrista de Tan Biónica, que la aplaudieron entre tema y tema con entusiasmo. La previa al show arrancó con un delicioso tapeo y tragos, un momento perfecto para relajarse y prepararse para lo que venía. “Estuvo buenísimo, tocamos todo el álbum con la banda por primera vez en vivo y sonó bárbaro, estoy muy contenta”, le contó a ¡HOLA! Argentina Chule, que para su gran noche eligió un set de chaqueta militar y short en denim, top de encaje y botas de caña alta. Y siguió: “Estaba muy ansiosa y tenía muchas ganas de presentarlo porque fueron dos años y medio de trabajo. Además, con Fran Larguía, mi manager, trabajamos durante dos meses para que todo saliera impecable. A la tarde tomé una clase de canto con mi profesora, Cynthia Correa, que fue a verme, y me preparé tranquila con el equipo. Sentí que estaba todo bajo control”.

“Barto [Castagnola, su novio] no pudo venir porque está jugando la temporada de polo en Inglaterra y justo al día siguiente tenía partido. Pero hablamos antes del show y al día siguiente le conté todo” Alejandro Palacios

La familia de Barto Castagnola dijo presente: su tía, Tamara Castagnola, y su prima, Tania Frayssinet, no se quisieron perder la gran noche de Chule Gentileza Brenda D’ercole

La influencer Martina "Tupi" Saravia -hija de Facundo- fue de las primeras en llegar Alejandro Palacios

Diego Romero (uno de los dueños de Ay Not Dead), y su novia, la cantante Yvonne Stolte Alejandro Palacios

Ezequiel Laje, hijo de Antonio, canta y está armando su proyecto musical. Su outfit lo coronó con gorra de temática de aviación Alejandro Palacios

Chule y su hermana, Serena von Wernich Alejandro Palacios

Las cantantes Valentina Olguín, Lucía Brito y Martu Brito corearon corearon desde primera fila todas las canciones de su amiga Alejandro Palacios

Rosario Sola -hermana del polista Facu Sola-, acertó con un look double denim Alejandro Palacios

Fran Larguía y Clara Grunbaum (el representante y la mejor amiga de Chule), posaron con looks idénticos

Ausente con aviso estuvo su novio desde hace casi cuatro años, el polista diez de handicap Bartolomé Castagnola. “Barto está jugando la temporada en Inglaterra y justo al día siguiente tenía partido. Obvio que antes del show hablamos y al día siguiente le conté hasta el último detalle. Pero vinieron algunos familiares suyos en representación”, cuenta Chule, que el mes pasado hizo una breve escapada para visitarlo. Y cierra: “Después de tanto trabajo y tanto tiempo esperando este momento me sale pensar: ‘Ay, no, ¿y ahora qué hago?’ Pero por suerte, además de presentar mi disco, se vienen muchísimos lanzamientos y colaboraciones, y ya este mes saco otra canción nueva, así que sigo a full haciendo lo que más me gusta”.