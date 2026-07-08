“Muy contenta”. Chule von Wernich presentó su disco rodeada de su familia y amigos famosos y con una ausencia muy especial

La cita fue en un espacio de Recoleta, entre tapas y tragos
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Fue una noche de muchísima alegría y emoción para Chule von Wernich, que el pasado sábado presentó en sociedad su tercer disco, Reflexiones de mi vida hasta ahora, con ocho canciones, todas de su autoría. La cita fue en Gloria, un espacio de Recoleta, y hasta allí fueron familiares, amigos de la industria y de la vida que saben del esfuerzo y dedicación que puso la cantante de Pehuajó en este nuevo trabajo.
Entre muchos otros estaban Natalie Pérez, Benjamín Alfonso y Sebastián Seoane, guitarrista de Tan Biónica, que la aplaudieron entre tema y tema con entusiasmo. La previa al show arrancó con un delicioso tapeo y tragos, un momento perfecto para relajarse y prepararse para lo que venía. “Estuvo buenísimo, tocamos todo el álbum con la banda por primera vez en vivo y sonó bárbaro, estoy muy contenta”, le contó a ¡HOLA! Argentina Chule, que para su gran noche eligió un set de chaqueta militar y short en denim, top de encaje y botas de caña alta. Y siguió: “Estaba muy ansiosa y tenía muchas ganas de presentarlo porque fueron dos años y medio de trabajo. Además, con Fran Larguía, mi manager, trabajamos durante dos meses para que todo saliera impecable. A la tarde tomé una clase de canto con mi profesora, Cynthia Correa, que fue a verme, y me preparé tranquila con el equipo. Sentí que estaba todo bajo control”.
Ausente con aviso estuvo su novio desde hace casi cuatro años, el polista diez de handicap Bartolomé Castagnola. “Barto está jugando la temporada en Inglaterra y justo al día siguiente tenía partido. Obvio que antes del show hablamos y al día siguiente le conté hasta el último detalle. Pero vinieron algunos familiares suyos en representación”, cuenta Chule, que el mes pasado hizo una breve escapada para visitarlo. Y cierra: “Después de tanto trabajo y tanto tiempo esperando este momento me sale pensar: ‘Ay, no, ¿y ahora qué hago?’ Pero por suerte, además de presentar mi disco, se vienen muchísimos lanzamientos y colaboraciones, y ya este mes saco otra canción nueva, así que sigo a full haciendo lo que más me gusta”.
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