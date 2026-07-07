Hijo de dos megaestrellas del cine, debió hacerles frente a las burlas debido a su dislexia: “tonto, estúpido, vago, inútil”

Apenas unos meses antes de que sus padres contrajeran matrimonio, Dylan Douglas (25) llegó al mundo el 8 de agosto de 2000 en una de las familias más célebres del mundo del espectáculo: su abuelo Kirk Douglas y sus padres Michael Douglas (81) y Catherine Zeta-Jones (56) ya sabían de éxitos y aplausos. A pesar de eso, tanto Dylan como su hermana menor Carys (23) tuvieron una infancia alejada del foco mediático. Pese a la diferencia de edad, nuestro protagonista también siempre tuvo un vínculo muy estrecho con hermano mayor Cameron (47), fruto del primer matrimonio de su padre con Diandra Luker.

Dylan posa con su padre, Michael Douglas, y su hermana menor Carys Getty Images

Con su mamá, Catherine Zeta-Jones, durante un evento en el Michelob Ultra Arena, en marzo de 2024 Getty Images

Con su abuelo, Kirk Douglas, el día que la gran estrella del cine cumplía 101 (9 de diciembre de 2017)

UNA MIRADA HACIA LA POLÍTICA

Siguiendo una formación académica sólida, Dylan estudió Ciencias Políticas en la prestigiosa Brown University, una de las universidades que integran la Ivy League estadounidense. Durante su etapa universitaria y lejos del estereotipo del heredero de Hollywood, comenzó a involucrarse en debates sobre cuestiones sociales que cristalizó en “Young American with Dylan Douglas”, un podcast en el que conversaba con activistas, expertos y responsables políticos sobre algunos de los principales desafíos de la sociedad estadounidense contemporánea.

En enero de este año, el joven actor visitó la Antártida junto con su familia

LOS PRIMEROS PASOS ANTE LAS CÁMARAS

Aunque nació rodeado de cine, Dylan tardó en decidirse a seguir los pasos de sus padres. Su primer contacto con la industria llegó de chico, cuando participó poniendo voz a un personaje de la popular serie animada Phineas and Ferb en 2011. Sin embargo, su auténtico debut como actor fue en 2025 con I Will Come to You, un thriller psicológico en el que interpreta al protagonista, Julian Marks. “Me atrajo el papel por su complejidad y profundidad”, declaró a Variety.

Sin la presencia de sus famosos padres, Dylan estuvo invitado al Festival de Cine de Tribeca, en junio de 2025 Getty Images

SU MAYOR DESAFÍO

“Ser disléxico te obliga a trabajar cinco veces más duro que las personas que no tienen ninguna dificultad”. Si hay un aspecto que marcó la vida de Dylan es su lucha contra la dislexia. Él mismo relató que cuando era chico debió enfrentar insultos tales como “tonto, estúpido, vago o inútil” por parte de sus compañeros y profesores. Con el tiempo, transformó aquellas horribles experiencias en fortaleza. En una campaña promovida por Disfam con motivo del Día Internacional de la Dislexia en 2020, Dylan compartió un emotivo testimonio en el que definió la dislexia como “el mayor regalo” que podía haber recibido, porque lo obligó a esforzarse más y desarrollar una gran resiliencia. “Una mente disléxica es una máquina tremenda (…). Con el apoyo correcto y una educación adecuada, podemos correr tan rápido como el resto”, afirmó.