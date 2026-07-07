Hijo de dos megaestrellas del cine, debió hacerles frente a las burlas debido a su dislexia: “tonto, estúpido, vago, inútil”

Tiene 25 años, estudió Ciencias Políticas, pero se dedica a la actuación
- 3 minutos de lectura'
Apenas unos meses antes de que sus padres contrajeran matrimonio, Dylan Douglas (25) llegó al mundo el 8 de agosto de 2000 en una de las familias más célebres del mundo del espectáculo: su abuelo Kirk Douglas y sus padres Michael Douglas (81) y Catherine Zeta-Jones (56) ya sabían de éxitos y aplausos. A pesar de eso, tanto Dylan como su hermana menor Carys (23) tuvieron una infancia alejada del foco mediático. Pese a la diferencia de edad, nuestro protagonista también siempre tuvo un vínculo muy estrecho con hermano mayor Cameron (47), fruto del primer matrimonio de su padre con Diandra Luker.
UNA MIRADA HACIA LA POLÍTICA
Siguiendo una formación académica sólida, Dylan estudió Ciencias Políticas en la prestigiosa Brown University, una de las universidades que integran la Ivy League estadounidense. Durante su etapa universitaria y lejos del estereotipo del heredero de Hollywood, comenzó a involucrarse en debates sobre cuestiones sociales que cristalizó en “Young American with Dylan Douglas”, un podcast en el que conversaba con activistas, expertos y responsables políticos sobre algunos de los principales desafíos de la sociedad estadounidense contemporánea.
LOS PRIMEROS PASOS ANTE LAS CÁMARAS
Aunque nació rodeado de cine, Dylan tardó en decidirse a seguir los pasos de sus padres. Su primer contacto con la industria llegó de chico, cuando participó poniendo voz a un personaje de la popular serie animada Phineas and Ferb en 2011. Sin embargo, su auténtico debut como actor fue en 2025 con I Will Come to You, un thriller psicológico en el que interpreta al protagonista, Julian Marks. “Me atrajo el papel por su complejidad y profundidad”, declaró a Variety.
SU MAYOR DESAFÍO
“Ser disléxico te obliga a trabajar cinco veces más duro que las personas que no tienen ninguna dificultad”. Si hay un aspecto que marcó la vida de Dylan es su lucha contra la dislexia. Él mismo relató que cuando era chico debió enfrentar insultos tales como “tonto, estúpido, vago o inútil” por parte de sus compañeros y profesores. Con el tiempo, transformó aquellas horribles experiencias en fortaleza. En una campaña promovida por Disfam con motivo del Día Internacional de la Dislexia en 2020, Dylan compartió un emotivo testimonio en el que definió la dislexia como “el mayor regalo” que podía haber recibido, porque lo obligó a esforzarse más y desarrollar una gran resiliencia. “Una mente disléxica es una máquina tremenda (…). Con el apoyo correcto y una educación adecuada, podemos correr tan rápido como el resto”, afirmó.
- 1
Sofi Martínez: sus días en el Mundial, el amor y el regalo que le hizo a su papá para el partido de Argentina-Cabo Verde
- 2
Cóctel de noticias: la pasión de Camila Morrone, la mejor compañía de Martín Redrado en el Mundial y lo nuevo de la novia de Colapinto
- 3
Los 60 de Pappo Roca. Todas las fotos del fiestón que organizó en Bariloche junto a su mujer, Vicky Fariña, familiares y amigos
- 4
Barbitúricos y cocaína: la trágica muerte de la princesa Leila y el desconsuelo de su madre, Farah Diba