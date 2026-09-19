Dos diosas y un look viral: Alexandra Leclerc y la novia de Brad Pitt son “noticia” en citas deportivas internacionales

Alexandra Saint Mleux Leclerc (25) volvió a captar todas las miradas en el paddock del Gran Premio de España de Fórmula 1 al elegir un vestido icónico de la moda contemporánea: el modelo Newspaper diseñado por John Galliano para Dior en el año 2000.

Con siete meses de embarazo, Alexandra Leclerc deslumbró en el paddock del Gran Premio de España de Fórmula 1 con el icónico vestido Newspaper de Dior, creado por John Galliano para la colección otoño-invierno 2000 “Fly Girl” GettyImages

Embarazada de su primer hijo junto al piloto de Ferrari Charles Leclerc, la joven llevó el célebre diseño demostrando que, en tiempos de redes sociales e inteligencia artificial, sigue ocupando la primera plana. Presentado en la colección Otoño/Invierno 2000 de Christian Dior, el modelo nació a partir de un concepto tan audaz como innovador. Para desarrollarlo, la maison creó su propio diario de ficción, el Christian Dior Daily, cuyas páginas fueron estampadas sobre seda, cuero y gasa en vestidos y accesorios.

Junto a Leo, su perro salchicha, Alexandra sumó a su look una minibag Lady Dior, zapatos de Dolce & Gabbana y un detalle muy top: una carterita de leopardo con bolsas para tirar los desechos de su mascota GettyImages

Aunque la versión de Galliano es la más famosa, el origen de este motivo se remonta a 1935, cuando la diseñadora italiana Elsa Schiaparelli incorporó recortes periodísticos a sus creaciones inspirada por mujeres de la costa danesa que utilizaban diarios como sombreros improvisados.

Sarah Jessica Parker lo lleva durante el rodaje de Sex and the City 2 en las calles de Manhattan GettyImages

Convertido en pieza de culto, el vestido alcanzó la categoría de ícono cuando Sarah Jessica Parker lo lució como Carrie Bradshaw en la tercera temporada de Sex and the City, y volvió a llevarlo diez años más tarde en Sex and the City 2.

Jenna Ortega lució el mismo diseño en 2025, durante la avant-première de Hurry Up Tomorrow en Nueva York GettyImages

Tras reaparecer en 2025 de la mano de la actriz Jenna Ortega, el pasado 11 de septiembre volvió a ser noticia con Alexandra.

LA INCONDICIONAL

Cuatro años después de haber oficializado su relación en un concierto de U2, Brad Pitt (62) y la diseñadora de joyas Inés de Ramón (34) parecen estar tan enamorados como el primer día. Así lo demostraron hace unos días, durante la última edición del US Open celebrada en Nueva York. Allí, desde la primera fila del Arthur Ashe Stadium, el actor y su novia se mostraron muy cómplices y románticos en las dos finales.

El sábado 12, Brad Pitt e Inés de Ramón vieron la final de damas entre Sabalenka y Rybakina y ella acaparó todas las miradas con el vestido “periódico” de Galliano. GettyImages - GC Images

Son fanáticos del tenis y suelen ir a muchos Grand Slam. El sábado siguieron la final femenina entre la kazaja Elena Rybakina y la bielorrusa Aryna Sabalenka. Y el domingo aplaudieron el duelo de Zverev y Shelton, donde también compartieron grada con otras celebridades como Anna Wintour, Pierce Brosnan y Katie Holmes.

Para la final masculina entre Alexander Zverev y Ben Shelton, el actor eligió un look muy casual con gorra y anteojos mientras que su novia optó por un top bordado de Chloé con los hombros al aire getty - USTA

Celoso de su intimidad, hoy el actor de El club de la pelea disfruta el presente lejos de la prensa. “Mi vida personal siempre estuvo en las noticias. Ha estado en las noticias durante treinta años... Al final, mi vida es bastante privada. Se siente más cálida y segura gracias a mis amigos, mis amores, mi familia”, confesó a la revista GC el año pasado.