El álbum de los novios. La boda campestre de Marina, la hija de Benito Fernández, en Baradero

El año pasado, después de seis de noviazgo, la diseñadora Marina Fernández Durand (29) cumplió el sueño de casarse con Gonzalo Zimmermann (33). Por la pandemia, la ceremonia religiosa y lucir con orgullo el espectacular traje que con tanta ilusión le diseñó su papá, Benito, quedaron pendientes. Hasta el sábado 6, que volvió a decirle “sí, quiero” al joven emprendedor, esta vez en Quebradas Villa Rural, en Baradero.

El traje de Marina estuvo confeccionado en tul de seda francés bordado en piedras y forrado con varias capas de tul, con corte adherente al cuerpo, breteles de tul y doble escote cuadrado. Lo acompañó con una peineta de Dior de los años 70 que perteneció a su abuela, Marta Sosa. "La idea era que estuviera muy femenina y que la textura diera un efecto entre antiguo y moderno”, contó Benito. Los zapatos fueron un regalo de Fabián Paz.

La familia de la novia: su mamá, Victoria Durand Cordero, su papá, Benito Fernández, y su hermano, Lucas Fernández Durand.

Marina y Lucas se van de luna de miel muy pronto a Mendoza. Y más adelante sueñan con viajar a Japón.

“Fue un fiestón, la gente quería celebrar con nosotros y recibimos mucho cariño de todos. Fue el casamiento de mis sueños, más de lo imaginado. Encima nos tocó un día espectacular”, le cuenta a ¡HOLA! Marina, mientras recuerda que el momento de cambiarse, a solas con su papá, fue muy emocionante, y que llegó al altar con “Here Comes The Sun”, de The Beatles. “La ceremonia fue divina y el cura nos hizo hablar. Después, durante la noche, no me senté ni un minuto. ¡Fue muy divertido!”

Padre e hija llegaron hasta el lugar de la ceremonia a bordo de un carrito de golf intervenido con flores naturales.

"Por la pandemia hicimos una celebración más chica de la que habíamos planeado inicialmente, pero Marina estaba feliz, igual que yo. Fue una noche inolvidable”, contó el diseñador.

Marina tiene 29 años, es diseñadora y trabaja con su papá. En 2014, mientras cursaba el segundo año de la carrera, trabajó un tiempo con Agatha Ruiz de la Prada en Madrid.

Victoria Durand Cordero llevó un diseño de Benito, que también vistió a la otra madrina, a las cuñadas de su hija (a una le hizo el vestido y a la otra, un kimono), y hasta confeccionó la casulla del sacerdote.

Las dos familias. Daniel Sniezyk, María Eugenia Zimmermann, María Eugenia García del Río, Matías Zimmermann, los novios (Marina toma de la mano a Baltazar Rodríguez Pasquini), Benito, Victoria Durand Cordero, Lucia Zimmermann, Francisco Rodríguez Pasquini, Lucas Fernández Durand.

Los invitados, entre los que estaban Valeria Mazza y Alejandro Gravier, Analía Maiorana y Diego Santilli, Ernestina Pais y Sole Solaro, disfrutaron de un menú que incluyó exquisiteces en versión miniatura que salían de un puesto donde cocinaban a las brasas (mollejas, hamburguesas, chorizos, milanesa a caballo, entre otras opciones) y después, comieron bondiola con batatas como plato principal. “El final de fiesta fueron panchos, que es lo único que pude comer, pero no me quejo”, cuenta, entre risas, Marina.

"Como padre y diseñador el vestido de Marina fue el más lindo que hice en 35 años de carrera. Fue el sueño de mi vida vestir a mi reina", aseguró Benito.

La música de Sarapura sacó a todos a la pista. Y al momento del vals sonó Cielito lindo. "Era una de las canciones preferidas de mi abuela, así que fue una forma de sentirla cerca", confió Marina.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier se lucieron a la hora del baile.

JM Ardaiz, Fabián Medina Flores, Diego Impagliazzo, Valeria Mazza, Benito, Alejandro Gravier, Alexia Toumikian, Leo Linares y Vicky Ramos.

Charly Ronco, Nicolás Pottery, Soledad Solaro, Analía Maiorana y Diego Santilli.

Benito y su hijo, Lucas Fernández Durand, posan con Ernestina Pais.

En mitad de la celebración, Benito hizo gala de su histrionismo y entregó una serie de estatuillas al mejor estilo Martín Fierro, con las que premió diferentes rubros como, por ejemplo, mejores bailarines de la noche. Pero, más allá de las risas, también se ocupó de sorprender a los novios con dos videos: para el de su hija, contó con la complicidad de sus amigas; y para el de su yerno, que es fanático de Boca Juniors, con la buena onda de todo el plantel xeneize y también de Lionel Messi, que le desearon lo mejor.

"Fue todo muy relajado, y cuando llegó el momento de vestirme, pedimos a todos que se fueran y tuvimos un momento muy lindo a solas con papá", dijo Marina.

