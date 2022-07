¿El divorcio más caro? Jerry Hall se separó de Rupert Murdoch, cuya fortuna está valuada en 17 mil millones de dólares

Me gusta la inteligencia, la buena conversación, el talento, la creatividad... El tema físico no es importante. Prefiero ser yo la atractiva”, dijo alguna vez Jerry Hall (65) en una entrevista. Como una de las supermodelos de mayor éxito de la historia –amasó una fortuna con su trabajo y fue musa de Helmut Newton y Andy Wharhol, entre otros artistas contemporáneos–, la lista de candidatos que ocuparon su corazón es extensa. Sin embargo, los amores que la marcaron no son tantos, aunque sí de altísimo perfil. El más conocido fue Mick Jagger, con quien pasó más de veinte años de su vida y tuvo cuatro hijos; y el último, el magnate de los medios Rupert Murdoch (91), de quien acaba de separarse.

Marzo de 2016. La texana y el magnate de los medios Rupert Murdoch posan a la salida de St Bride’s Church, en Londres, tras dar el sí. Habían empezado a salir cuatro meses y medio antes, en 2015. Karwai Tang - WireImage

Con Mick Jagger en Barbados antes de que el líder de los Stones cumpliera 40. Estuvieron juntos veintiún años (1977-1999) y tuvieron cuatro hijos. Wally McNamee - Corbis Historical

La historia entre la texana y el multimillonario –su fortuna está valuada en 17 mil millones de dólares– fue meteórica: en cuatro meses y medio blanquearon su romance, se comprometieron y se casaron. Empezaron a salir en 2015, cuando una de las hermanas de Murdoch los presentó en Australia, oficializaron el noviazgo en la final de la Copa del Mundo de Rugby, en Londres y en enero de 2016, tras recorrer la red carpet de los Golden Globes, en Los Ángeles, anunciaron su compromiso. Dos meses más tarde se casaron en Londres y Rupert declaró ser “el hombre con más suerte y feliz del mundo”.

Ámsterdam, 1976. La top y su pareja por dos años, Brian Ferry, posan en el hotel Amsten. Ella lo dejó por Mick Jagger en lo que fue una de las más famosas “traiciones del rock & roll”, ya que los músicos eran amigos. Gijsbert Hanekroot - Redferns

Jerry también se dedicó la actuación. Acá se la ve protagonizando Bus Stop, en el Lyric Theatre, en 1990. David M. Benett - Hulton Archive

Aunque no hay detalles de la división de bienes –sólo se habla de que en 2021 compraron un rancho de 200 millones de dólares, en Beaverhead, cerca del Parque Nacional de Yellowstone, en Montana– se especula que podría ser uno de los divorcios más caros de la historia. También se dice que no tendrá demasiada repercusión en la estructura del imperio de comunicaciones de Murdoch –este será su cuarto divorcio–, ya que las acciones de sus compañías, Fox News y Wall Street Journal, están en un fideicomiso que comparte con sus hijos, Lachlan, Elisabeth, James y Prudence. En cambio, en Fox News Channel en Estados Unidos, The Sun en Gran Bretaña y Sky News en Australia, dependerá del acuerdo prematrimonial firmado.

En 2011, junto al empresario inmobiliario Warwick Hemsley, en un charity de Unesco celebrado en Düsseldorf, Alemania. Estuvieron juntos dos años. Andreas Rentz - Getty Images Europe

CAPÍTULO STONE

Hija de un camionero y una bibliotecaria, Jerry conoció a Mick Jagger en 1977, en una comida en Manhattan y el flechazo fue inmediato. Tanto que ella dejó a su pareja, el también músico –y amigo de Jagger– Brian Ferry, y el líder de los Stones abandonó a su mujer, Bianca. Se mudaron juntos a Nueva York y se convirtieron en la it couple: frecuentaban Studio 54 y Club 21, las discotecas del momento, iban a las fiestas que organizaban figuras top como Andy Warhol, salían de gira juntos y los paparazzi los perseguían sin pausa.

Entre las muchas propiedades de Rupert Murdoch está la bodega Moraga Estate, de seis hectáreas en Bel Air, que compró en 2013 por 28,8 millones y que disfrutaba con Jerry Hall cuando iban a Los Ángeles.

Vista aérea de Moraga Estate, en Bel Air.

Juntos fueron padres de Elizabeth, James, Georgia May y Gabriel, a quienes criaron en Londres. Se casaron en una ceremonia hindú en noviembre de 1990 en Bali, pero el casamiento fue declarado nulo por el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales en 1999, por no ser legal según las leyes de Indonesia o Inglaterra. Tras mutuas infidelidades, la relación terminó cuando se supo que la modelo brasileña Luciana Morad esperaba un hijo de Jagger. Tras la ruptura, a Jerry se la relacionó con diferentes hombres: el que más duró fue el multimillonario Warwick Hemsley.