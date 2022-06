El conmovedor pedido de Esteban Bullrich. En exclusiva, la palabra de su mujer Eugenia y de Diego Torres, y las fotos de una noche cargada de esperanza

“Lo veo como si Dios me hubiese dado esta enfermedad para que emprenda la batalla. Yo no la dejo descansar a la ELA. Voy a encontrar una cura. Me voy a dormir siempre diciéndole que le voy a ganar”, aseguró Esteban Bullrich en el escenario del Movistar Arena, el lunes 28 a la noche. El ex senador habló ante tres mil personas que lo aplaudían emocionadas y que acudieron al evento “La vida es hoy”, organizado por él para recaudar fondos que le permitan crear el primer centro argentino especializado en el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la enfermedad que le diagnosticaron hace un año. Desde entonces, Bullrich emprendió junto a su familia una cruzada personal contra la ELA y permanentemente da testimonio de su esperanza en derrotarla a través de una fundación que lleva su nombre. Gracias a quienes asistieron, entre quienes estuvieron el jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel; los diputados nacionales Diego Santilli, Cristian Ritondo y Gerardo Milman; la actriz y conductora Cecilia “Caramelito” Carrizo (cuyo hermano murió de ELA este año); la modelo Bárbara Durand; el exPuma Gonzalo Longo y Eduardo Escasany, presidente del Grupo Galicia; se pudo recaudar una cifra cercana a los 25 millones de pesos.

En un momento de la noche, José del Río, secretario general de LA NACION, conductor de la velada, le preguntó a Bullrich qué título le pondría a su vida, y él respondió: “Todavía no terminó, así que no le puedo poner título. Lo que sí, espero terminar como un buen tipo”.

JUNTOS POR UNA BUENA CAUSA

Además de la familia de Bullrich, participaron del evento Carlitos Páez Vilaró, sobreviviente de la tragedia de los Andes; Mateo Salvatto, que desarrolló “Hablalo”, la aplicación que permite la comunicación oral a personas con dificultades del habla; la cantante Silvina Moreno; Marcela Capuano, quien padece ELA desde hace nueve años, y Diego Torres, que cerró el encuentro con sus canciones. Todos destacaron la fortaleza del ex senador y Páez Vilaró le contó a ¡HOLA! Argentina cómo se conocieron: “Fue luego de que presentara su renuncia en el Senado. Le mandé una carta en donde le decía que yo, que perdí la capacidad de asombro, me había emocionado profundamente con sus palabras, y cuando estuvo en Montevideo nos encontramos. Fue allí cuando me invitó a participar de esta gran noche y no lo dudé ni un segundo”. Diego Torres que, entre otros temas, cantó su hit “Color esperanza”, junto a su sobrino, también se mostró conmovido por la convocatoria. “Estoy muy contento de estar hoy acá, apoyar a Esteban y a la familia Sequeiros [de la mujer de Bullrich], que los conozco de toda la vida, porque el padre de Uque era muy amigo de mi padre. Creo que hacer el trabajo que hace esta Fundación, ayudar a la gente que sufre esta enfermedad, es una obra muy importante y poder aportar mi granito de arena me pone muy contento”.

“ABRAZAR EL DOLOR”

“Estamos pasando por un momento difícil, todavía no me termino de acostumbrar a verlo a Esteban así… Pero en el fondo del corazón tenemos a Dios y, como Esteban suele decir, hoy nos toca llevar esta cruz y la abrazamos. Abrazamos el dolor y lo que viene después es gozo. Podemos pasarla muy bien a pesar de todo”, declaró María Eugenia “Uque” Sequeiros, la mujer de Esteban Bullrich, en exclusiva para ¡Hola! Argentina, un rato después de que una de sus hijas, Margarita, le dedicara a su papá una canción que ella misma había compuesto. “Todavía no puedo creer los hijos que tengo. Verla a Margarita cantar hoy para tantas personas me llena de orgullo. Me encanta su voz, lo que hace, me saco el sombrero con su fortaleza. Es una genia”, dijo Uque, quien compartió también cómo es la vida de la familia desde que su marido tiene esclerosis lateral amiotrófica. “Vamos viviendo cada día. Un poco porque soy desorganizada y otro poco, porque la vida me va dando cachetazos que no puedo planear. Entonces elegimos disfrutar lo que nos toca en cada momento. También lloramos y nos reímos”.

