El dramático final. Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin: la verdadera causa de la separación tras 24 años de casados

La infanta Cristina de España que renunció a casi todo por amor fue traicionada. Habían superado los años más difíciles, el juicio público, la cárcel, el vacío… Pero Cristina se encontró con otra pesadilla con la que no contaba. Las imágenes de su marido de la mano de otra mujer publicadas por la revista española Lecturas tuvieron un enorme impacto para todos, pero para ella fue mucho más. De ver la luz al final del túnel al abismo personal. De los planes futuros que tenían a tener que tomar la decisión más difícil. La hermana del Rey está destrozada. En enero de 2016, tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados, y ahora, seis años después, cuando ya se los veía felices, tuvo que romper su matrimonio. El comunicado, firmado por ambos, llegó de la mano de Efe el lunes 24: “De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean”.

Ainhoa Armentia llega a su trabajo el jueves de la semana pasada. Getty Images - Europa Press

¿CUÁNDO SUPO QUE HABÍA FOTOS COMPROMETEDORAS DE SU MARIDO?

Las fotografías más comprometidas de Iñaki Urdangarin no la tomaron desprevenida. Supo en Suiza que su marido había sido “pillado” de la mano de otra mujer. Como adelantó ¡HOLA!, lo averiguó horas antes de que salieran publicadas. El mismo martes, durante su jornada de trabajo, y por alguien de su entorno que no es de su familia. Al principio, no lo creyó del todo, pero cuando las recibió y pudo verlas con sus ojos su mundo se vino abajo. Y, después, esa misma tarde, llegaron los primeros datos: la mujer con la que había sido fotografiado en actitud cariñosa era una compañera de trabajo.

Iñaki esquiva la enorme expectativa mediática. El lunes 24, a la salida del trabajo, horas después de que se emitiera el comunicado, se limitó a contestar con un “está todo dicho”. “Les agradezco el interés, pero está todo dicho. Muchísimas gracias”. Getty Images - Europa Press

El ex duque agarra su bicicleta para volver a casa. Getty Images - Europa Press

¿LE HABÍA CONTADO SU MARIDO QUE HABÍA OTRA MUJER?

El ex duque no le había dicho nada a su mujer. Ni en verano, durante las vacaciones que pasaron en Bidart; ni en otoño, cuando se vieron tanto en Barcelona como en Ginebra; ni en Navidad, cuando estuvieron esquiando en Baqueira (Pirineo catalán) y, después, tras esta escapada, se fueron a Vitoria. Para su círculo, las vacaciones del reencuentro. El mejor tiempo en familia (los seis juntos) desde que Iñaki ingresara en la cárcel de Brieva (junio de 2018), ya que su primogénito no había estado con ellos en verano. Junto a sus cuatro hijos, Juan Valentín (22), Pablo Nicolás (21), Miguel (19) e Irene (16), y la familia de Iñaki despidieron 2021 en la capital alavesa. Tres días después, 5 de enero, Cristina estaba ya de vuelta en Ginebra. Su hija, al igual que su prima la princesa Leonor en Gales, retomaba también sus clases. Quedaba en el aire el plan de celebrar juntos el cumpleaños número 54 de Iñaki. De hecho, aunque no fue así, se esperaba que el matrimonio viajara a Cataluña para ver jugar a Pablo, como habían hecho el 23 de octubre, cuando hizo su debut con el equipo de handball del F. C. Barcelona. Allí los vimos muy cariñosos y tomados de la mano.

¿ESTABA PREPARADO O LOS AGARRARON?

Las imágenes más comprometidas de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia se tomaron en una playa al norte de Biarritz, a unos 14 kilómetros de Bidart, el paraíso de verano donde pasaba las vacaciones con la infanta y en familia en los últimos años. Almorzaron en un pueblecito de la costa de Iparralde (País Vasco francés) y, decididos a disfrutar de su día libre, pasearon de la mano por una playa solitaria antes de regresar a sus casas. Caía la tarde en pleno invierno, había más surfistas que gente… Las imágenes no fueron preparadas ni fue una puesta en escena. Se relajaron y los agarraron. Como dijeron Urdangarín y su hijo Pablo, “son cosas que pasan”.

La explosiva tapa de la revista Lecturas.

¿QUIÉN ES AINHOA ARMENTIA?

Ainhoa Armentia Acedo, del anonimato a ver su vida completamente expuesta. Nació en Vitoria-Gasteiz, tiene 43 años y trabaja, desde 2019, como analista conta ble especializada en asesoramiento, gestión y presentación de modelos fiscales en Imaz & Asociados. El mismo bufet de abogados donde Iñaki Urdangarin consiguió empleo la pasada primavera. Cursó Formación Profesional en grado superior de Administración y Finanzas y posteriormente Secretariado –en su currículum figuran diferentes cursos en Gestión y Administración– y empezó a trabajar a los 18. En 2003, se casó con Manuel Ruiz (también lo conoció en el trabajo, en otra empresa) y tienen dos hijos en común. Según diferentes informaciones, después de diecinueve años, su matrimonio no iba bien, pero no está separada legalmente y para su marido también fue un shock conocer su relación con Iñaki.

Armentia dejó de ser una desconocida para ser la más buscada. Ya se sabía que la mujer con la que había sido fotografiado Urdangarin en actitud cariñosa era una compañera de trabajo. Getty Images - Europa Press

Un primer plano en el que aparece muy sonriente.

CRÓNICA DEL ÚLTIMO AÑO DEL MATRIMONIO

Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin siempre hicieron visible su amor: en los buenos y los malos momentos. Hace exactamente una década, Urdangarin fue imputado por su papel en el llamado caso Nóos. Cristina se mantuvo al lado de su marido: lo acompañó a Washington D. C. para huir del escándalo, llevándose con ella a sus cuatro hijos. Luego, volvió con él a Barcelona, trayendo de nuevo a sus hijos. En el peor momento del proceso judicial, la infanta se mudó a Ginebra para proteger a su familia, pero volvió a España para testificar, y se convirtió en el primer miembro de la familia real en declarar ante un tribunal. Se defendió a sí misma, pero también al amor de su vida. “Confío plenamente en mi marido”, dijo al juez.

Cristina e Iñaki, en el debut de su hijo Pablo como jugador de handball profesional en el F. C. Barcelona, en octubre del año pasado, donde se los vio muy cariñosos. contactophoto

Agosto de 2017. La pareja en las playas de Bidart, Francia. Getty Images - Europa Press

La infanta, su marido, Claire Liebaert –la madre de Iñaki– y su hijo Juan Valentín Urdangarin. Getty Images - Europa Press

25 de diciembre de 2019. Urdangarin –que había obtenido su primer permiso para salir de la cárcel para pasar la Navidad en familia–, Cristina y tres de sus cuatro hijos: Pablo, Miguel y Juan Valentín, paseando por Vitoria-Gasteiz, España. Getty Images - Europa Press

EL GÓLGOTA DE CRISTINA

En esta última década la infanta perdió su posición dentro de la familia real, todos sus compromisos oficiales, deberes con los que había crecido y para los que había sido educada, el ducado de Palma de Mallorca, su casa de Barcelona, su vida en España… Pero cuando Urdangarin fue condenado, ella se mantuvo a su lado. En la Navidad de 2019, el ex jugador de handball obtuvo su primer permiso penitenciario y pudo salir de la prisión de Brieva, en Ávila, para pasar las fiestas en familia. Durante cuatro días, la infanta y su marido caminaron por las calles de Vitoria tomados de la mano, seguidos de cerca por sus cuatro hijos.

Cristina e Iñaki Vivieron muchas cosas juntos en la última década: de formar parte de la familia real a perder el ducado de Palma, de vivir en el mejor barrio de Washington a sentarse en el banquillo y defender su inocencia. Durante los tiempos de procesos judiciales y escrutinio público, siempre se mostraron muy unidos. Getty Images - Europa Press

Marzo de 2016. La infanta Cristina es interrogada en el juicio por el caso Nóos, donde se defendió a sí misma y también a su marido. Ella estuvo imputada, pero salió absuelta. Urdangarin fue condenado a cinco años y diez meses de cárcel por delito continuado de prevaricación, fraude a la Administración Pública, tráfico de influencias y dos delitos contra la Hacienda Pública en el marco del caso Nóos. Getty Images - AFP

JUNTOS PERO SEPARADOS

Hace ahora un año, Iñaki salió de prisión. Cristina se mantuvo a su lado. En el verano de 2021, el matrimonio disfrutó de unos días de vacaciones en la localidad francesa de Bidart, donde fueron tan felices viendo a sus hijos surfear. Era la primera vez que veraneaban juntos desde 2018, cuando el ex duque entró a prisión. Tras las vacaciones, ella volvió a Ginebra y él, a Vitoria. En octubre, acudieron juntos a alentar a su hijo Pablo, que debutaba en el primer equipo del Barça de handball. El matrimonio fue fotografiado en las gradas del Palau blaugrana mientras esperaban a que su hijo saltase al campo de juego. Se los veía cercanos, cómplices, relajados. Tan relajados que Iñaki rompió su largo silencio y dio su primera entrevista desde que estalló el caso Nóos. “Mi hijo tiene más talento que yo cuando jugaba a su edad”, admitió el orgulloso padre. Tras el partido, ella volvió a Ginebra y él, a Vitoria. Los Urdangarin pasaron la Navidad en Baqueira Beret. En las imágenes, tomadas hace menos de un mes, se ve a un matrimonio feliz y sin preocupaciones con sus hijos. Esas son las últimas fotos de la pareja. No volvieron a mostrarse públicamente. “Estas cosas pasan y lo vamos a gestionar de la mejor manera posible. Es una dificultad que gestionaremos con la máxima tranquilidad y juntos, como siempre hemos hecho”, explicó Urdangarin. El amor marital se interrumpió, pero el amor por sus hijos permanece intacto.

Texto: Martín Bianchi

El matrimonio pasea de la mano por las calles de Barcelona, el 29 de octubre de 2021. contactophoto