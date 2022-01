De vacaciones en el Este. Marcela Kloosterboer: las fotos de sus días de playa junto a su marido y sus dos hijos

Después de un año en el que estuvo alejada de la televisión y dedicada a la maternidad, la renovación de su casa y algunas campañas publicitarias, Marcela Kloosterboer (38) viajó a Punta del Este para pasar unas vacaciones en familia junto a su marido, Fernando Sieling (39), y sus hijos Juana (que el 22 de marzo cumplirá los 6 años) y Otto (de 2 años y medio).

Llegaron el sábado 22 y se instalaron en Tío Tom Arenas, un all inclusive ubicado en la zona de Punta Ballena. En compañía de un grupo de amigos con hijos, el matrimonio disfruta de bañarse en el mar con sus “cachorros” y de jugar en la arena. La actriz y el ex rugbier (con el que en noviembre del año pasado celebró las bodas de lana tras siete años de matrimonio y otros siete de novios) gozan del dolce far niente.

Marcela, vegana declarada, junto a su primogénita, Juana (5). Marcelo Rodriguez

La actriz disfruta las playas del all inclusive Tío Tom Arenas, donde se hospedan en la zona de Punta Ballena. Marcelo Rodriguez

Su marido, Fernando Sieling, junto a Otto (2), protegido con camiseta de agua y gorro. Marcelo Rodriguez

El ex rugbier -que ya lleva siete años casado con la actriz, más siete de novios- se da un chapuzón. Marcelo Rodriguez

Supertrendy, Marcela lució un traje de baño con cut outs, una de las propuestas de tendencia. En la imagen, junto a su hijo menor, Otto. Marcelo Rodriguez

De estilo navy, con vestido azul y bolso playero. Marcelo Rodriguez