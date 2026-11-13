El nuevo lujo del cuidado capilar: la nueva máscara de tratamiento que eleva la experiencia de la reparación del cabello

De la misma forma en que el skincare incorporó fórmulas cada vez más sofisticadas y tratamientos específicos, el haircare comenzó a explorar una dimensión premium. Hoy, reparar, fortalecer y recuperar la calidad de la fibra capilar dejó de ser un gesto reservado para la peluquería: se convirtió en parte de los rituales de belleza en casa.

La reparación capilar comienza a explorar así un territorio que combina innovación, belleza y deseo: una nueva manera de elevar la categoría, con la tecnología como aliada de la experiencia de cuidado. En ese universo se inscribe Dove 991 Gold Repair Mask, una máscara intensiva de edición limitada con una fórmula pensada para tratar el cabello severamente dañado.

La apuesta es una experiencia que va más allá de la superficie. Su fórmula combina tecnología de aminoácido, que ayuda a reconstruir las proteínas del cabello, moléculas hidratantes, que aportan hidratación intensa, y una tecnología patentada que contribuye a restaurar la barrera lipídica. Una combinación diseñada para abordar distintas dimensiones del daño y recuperar la estructura y calidad de la fibra capilar.

Un nuevo estándar de oro para el pelo dañado: la tendencia hacia tratamientos capilares más sofisticados crece.

Un nuevo estándar de oro en reparación capilar

El diferencial de Dove 991 Gold Repair Mask está en la combinación de activos y tecnología orientados a responder a las agresiones más frecuentes del cabello: los procesos químicos, el calor de las herramientas de styling y el desgaste provocado por el cepillado.

El tratamiento ofrece protección frente al daño asociado a dos decoloraciones, temperaturas de hasta 220 °C y 20.000 pasadas de cepillo.

La propuesta invita a incorporar una lógica de tratamiento: dedicarle al cabello un momento destacado en la rutina, sumar un cuidado específico, con fórmulas desarrolladas para atender sus necesidades y acompañar su recuperación como parte de un gesto de lujo y bienestar.

La máscara estará disponible en la Argentina a partir del 15 de noviembre de 2026. Argentina fue elegida para recibir esta novedad de edición limitada, convirtiéndose en protagonista de este lanzamiento.

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