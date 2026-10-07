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LA NACION

El show del polo: los looks, las diosas del palenque y los amores de alto hándicap en Hurlingham, la primera corona

Mientras en la cancha La Natividad-La Dolfina se quedó con la primera corona, el amor y la moda jugaron su propio partido

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Tendencias, besos y la primera dama del polo dando cátedra de estilo en una cita social y deportiva tan tradicional como imperdible
Tendencias, besos y la primera dama del polo dando cátedra de estilo en una cita social y deportiva tan tradicional como imperdible

La final de la 133° edición del Abierto de Hurlingham, primera gema de la Triple Corona, tuvo todos los ingredientes necesarios para reafirmar su credencial de cita deportiva y social imperdible: polistas de elite montados sobre caballadas de excelencia, tradición familiar y mucho estilo.

María Vázquez eligió un look gipsy chic alineado con las últimas tendencias: falda larga, plisada y colorida de El Camarín, botas y cinturón de gamuza, anteojos de sol XL y joyería artesanal de Drice
María Vázquez eligió un look gipsy chic alineado con las últimas tendencias: falda larga, plisada y colorida de El Camarín, botas y cinturón de gamuza, anteojos de sol XL y joyería artesanal de Drice
Lara Tarlowski alentó a su novio, Poroto Cambiaso, con jeans oversized, trench corto y zapatillas
Lara Tarlowski alentó a su novio, Poroto Cambiaso, con jeans oversized, trench corto y zapatillas TATIANA_FRAYSSINET
e sol XL y joyería artesanal de Drice. Izquierda: Bartolomé Castagnola, Adolfo Cambiaso, Poroto Cambiaso y Camilo (Jeta) Castagnola, bicampeones
e sol XL y joyería artesanal de Drice. Izquierda: Bartolomé Castagnola, Adolfo Cambiaso, Poroto Cambiaso y Camilo (Jeta) Castagnola, bicampeones TATIANA_FRAYSSINET

Durante una tarde bien primaveral, La Natividad-La Dolfina se consagró bicampeón tras vencer 18-14 a La Hache, y el triunfo marcó un nuevo capítulo en la leyenda que es Adolfo Cambiaso: a sus 51 años, desde el domingo 4 es el máximo ganador en la historia de este torneo, con 17 títulos. La cantante Chule von Wernich, novia de Bartolomé Castagnola, fue la encargada de entonar el Himno Nacional Argentino, y su sentida interpretación acompañó el clima de expectativa que se vivía en el club.

Mientras sostiene el trofeo, Barto recibe el beso de su novia, Chule
Mientras sostiene el trofeo, Barto recibe el beso de su novia, Chule TATIANA_FRAYSSINET
Myla Cambiaso también dijo presente. Amante del polo y de la moda, con 16 años recién cumplidos acaba de sacar su primer producto de skincare. Este año jugará por primera vez el Abierto de Polo Femenino
Myla Cambiaso también dijo presente. Amante del polo y de la moda, con 16 años recién cumplidos acaba de sacar su primer producto de skincare. Este año jugará por primera vez el Abierto de Polo Femenino TATIANA_FRAYSSINET
La felicidad del padre y el hijo. Adolfo y Poroto Cambiaso celebran el triunfo y el hecho de haber compartido una vez más la cancha
La felicidad del padre y el hijo. Adolfo y Poroto Cambiaso celebran el triunfo y el hecho de haber compartido una vez más la cancha
Hilario Ulloa, capitán de La Hache, fue el máximo goleador del partido: hizo 7 goles
Hilario Ulloa, capitán de La Hache, fue el máximo goleador del partido: hizo 7 goles

Ya desde el primer chukker, el talento y la garra de los ocho jugadores fueron correspondidos por dos hinchadas que lo dieron todo, cantando a viva voz y haciendo sonar sus redoblantes. Fue un match desafiante jugado entre familias, ya que de un lado estaban Cambiaso, su hijo Poroto (20) y sus sobrinos Barto (25, resultó el MVP del match) y Camilo “Jeta” Castagnola (23); y del otro, Hilario Ulloa (40, máximo goleador del partido), que este año sumó a su equipo a su hermano Carlos María “Toly” (29) y a los también hermanos Tomás y Benjamín Panelo (26 y 25, respectivamente).

Poroto y Lara están juntos desde hace casi dos años. Ella es hija de Yanina Solnicki, dueña de El Camarín y gran amiga de María Vázquez
Poroto y Lara están juntos desde hace casi dos años. Ella es hija de Yanina Solnicki, dueña de El Camarín y gran amiga de María Vázquez
Con camisa de encaje y pantalón con falda de gamuza de Rocío G, la cantante Chule von Wernich entonó nuestro Himno Nacional
Con camisa de encaje y pantalón con falda de gamuza de Rocío G, la cantante Chule von Wernich entonó nuestro Himno Nacional
Mia Cambiaso (con top de encaje y pantalón blanco) vio el partido en el palenque de La Hache junto a dos “mini hinchas”. Allí aplaudió a su novio, Tomás Panelo, con quien sale desde mediados del año pasado. La mayor de las hijas de Adolfo Cambiaso y María Vázquez es una polista destacadísima internacionalmente
Mia Cambiaso (con top de encaje y pantalón blanco) vio el partido en el palenque de La Hache junto a dos “mini hinchas”. Allí aplaudió a su novio, Tomás Panelo, con quien sale desde mediados del año pasado. La mayor de las hijas de Adolfo Cambiaso y María Vázquez es una polista destacadísima internacionalmente

Mientras en la cancha se medían sin tregua, en las tribunas y palenques la moda jugó su propio partido. Hurlingham es, tradicionalmente, la primera green carpet que se despliega de la Triple Corona, que llega a su punto máximo en diciembre, en Palermo. Esta vez, el código no escrito del polo volvió a imponerse con chaquetas y pantalones de gamuza y cuero, ripped jeans y otros oversized, y algunas piezas de lujo. Un equilibrio entre elegancia relajada y sofisticación que tuvo una vez más a María Vázquez como su máximo referente. La modelo, empresaria y desde hace años primera dama del polo acaparó todos los flashes con un look gipsy chic impecablemente estudiado y alineado con las últimas tendencias: falda larga, plisada y colorida, accesorios de gamuza, anteojos de sol XL y múltiples collares.

Camila Cambiaso se protegió del sol con un paraguas de La Natividad y compartió tribuna con Mora Peralta Ramos y su "nuera" Chule von Wernich
Camila Cambiaso se protegió del sol con un paraguas de La Natividad y compartió tribuna con Mora Peralta Ramos y su "nuera" Chule von Wernich TATIANA_FRAYSSINET

De su “tribu”, también se destacaron sus hijas, Myla y Mia Cambiaso, que con el perfil bajo que la caracteriza alentó a su novio, Tomás Panelo, desde el palenque de La Hache, aunque seguramente habrá tenido sentimientos encontrados al estar su papá, su hermano y sus primos enfrente.

Los Castagnola a pleno. De izquierda a derecha: Benicio, Lola, Lolo, Barto, Jeta, Camila Cambiaso, Chule y Guadalupe Valeria Abayay, que crio a los hermanos desde chiquitos y muchas veces los acompaña en los viajes
Los Castagnola a pleno. De izquierda a derecha: Benicio, Lola, Lolo, Barto, Jeta, Camila Cambiaso, Chule y Guadalupe Valeria Abayay, que crio a los hermanos desde chiquitos y muchas veces los acompaña en los viajes TATIANA_FRAYSSINET
Duo de cracks. Desde que se unieron en un mismo equipo con los Castagnola, conquistaron su cuarto certamen consecutivo y el segundo seguido en Hurlingham
Duo de cracks. Desde que se unieron en un mismo equipo con los Castagnola, conquistaron su cuarto certamen consecutivo y el segundo seguido en Hurlingham

Durante la ceremonia de premiación, los cuatro fantásticos de Cañuelas recibieron y se colocaron los icónicos blazers que se les entrega a los ganadores, una costumbre que se mantiene como uno de los máximos símbolos de distinción en el deporte internacional.

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