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Cannes, en fotos: del llamativo estilismo de Demi Moore a la elegancia de Penélope Cruz, los mejores looks de la red carpet

La 79º edición de la tradicional muestra llega a su fin y extiende por última vez este año su glamorosa alfombra roja por la escalinata del Palacio de Festivales

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Demi Moore, Penélope Cruz y Tilda Swinton brillaron en La Croisette
Demi Moore, Penélope Cruz y Tilda Swinton brillaron en La CroisetteCollage
Demi Moore, de 63 años, se convirtió en la estrella de la alfombra roja con sus aclamados y llamativos looks
Demi Moore, de 63 años, se convirtió en la estrella de la alfombra roja con sus aclamados y llamativos looksTHIBAUD MORITZ - AFP
Moore, que también formó parte del jurado en esta edición, lució en la última jornada de Cannes un vestido verde con una extravagante chaqueta de Balenciaga y joyas de Chopard
Moore, que también formó parte del jurado en esta edición, lució en la última jornada de Cannes un vestido verde con una extravagante chaqueta de Balenciaga y joyas de ChopardScott A Garfitt - Invision
Natural, minimalista y sin maquillaje, la británica Tilda Swinton brilló con luz propia
Natural, minimalista y sin maquillaje, la británica Tilda Swinton brilló con luz propia Scott A Garfitt - Invision
La reconocida actriz destacó con un intenso vestido rojo con cola de la colección otoño-invierno 2026/27 de Chanel
La reconocida actriz destacó con un intenso vestido rojo con cola de la colección otoño-invierno 2026/27 de ChanelANTONIN THUILLIER - AFP
Swinton posó muy teatral, en Cannes
Swinton posó muy teatral, en CannesTHIBAUD MORITZ - AFP
Penélope Cruz apostó una vez más por el blanco y negro; en esta ocasión con un vestido del archivo de la firma libanesa de Georges Chakra
Penélope Cruz apostó una vez más por el blanco y negro; en esta ocasión con un vestido del archivo de la firma libanesa de Georges ChakraScott A Garfitt - Invision
Penélope Cruz fue aclamada por su labor en La bola negra
Penélope Cruz fue aclamada por su labor en La bola negraOLIVIER CHASSIGNOLE - AFP
La actriz española, magnética en la red carpet
La actriz española, magnética en la red carpetTHIBAUD MORITZ - AFP
Tras siete años sin asistir a Cannes, Monica Bellucci regresó al Festival gracias a su participación en Histoires de la nuit donde interpreta a Cristina, una pintora italiana que vive aislada en una granja
Tras siete años sin asistir a Cannes, Monica Bellucci regresó al Festival gracias a su participación en Histoires de la nuit donde interpreta a Cristina, una pintora italiana que vive aislada en una granjaVALERY HACHE - AFP
Al cuello de Bellucci se alzaba una importante y original gargantilla que marcó tendencia
Al cuello de Bellucci se alzaba una importante y original gargantilla que marcó tendencia VALERY HACHE - AFP
El maquillaje de la estrella italiana se centró en los ojos con un intenso smokey eye en tonos negro y marrón quemado
El maquillaje de la estrella italiana se centró en los ojos con un intenso smokey eye en tonos negro y marrón quemadoJULIE SEBADELHA - AFP
Zoe Saldaña, de Chanel
Zoe Saldaña, de ChanelTHIBAUD MORITZ - AFP
Geena Davis se encargó de entregar el premio a Mejor actor; lució un vestido de lentejuelas y corte columna de la firma Pamella Roland
Geena Davis se encargó de entregar el premio a Mejor actor; lució un vestido de lentejuelas y corte columna de la firma Pamella RolandScott A Garfitt - Invision
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