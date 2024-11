En el Palacio Duhau. Todas las fotos del cumpleaños de 15 de Allegra, la hija de Elba Marcovecchio

Fue una noche muy emotiva”, le reconoce a ¡HOLA! Argentina la abogada Elba Marcovecchio, que el sábado 23 le festejó los 15 a su hija Allegra (fruto de un primer matrimonio del que enviudó) con una fiesta para sus amigos y familiares en el Palacio Duhau (eran 35 adultos y 64 chicos). La alegría de ver a su hija celebrar su día más especial convivió con la tristeza de no poder compartirlo con su marido, el periodista Jorge Lanata, que está internado desde junio pasado.

Madre e hija, siempre unidas, posan en los jardines del Duhau. Durante la noche, la cumpleañera lució dos trajes de Ivana Picallo. Este, con cut out, fue el segundo. La abogada optó por un diseño rutilante de Valentino.

Allegra hizo su entrada triunfal con este strapless drapeado con cintura remarcada con lazo a contratono.

Elba disfruta con sus amigas Karina Antoniali, Gabriela Fábrega y la diseñadora Ivana Picallo.

Karina Antoniali, que organizó el evento, abraza a la cumpleañera.

Marisa Tenguerian (se ocupó de la ambientación), Karina Antoniali, Valentino, Laura Cornejo y Albana Traversaro, madrina de Allegra.

La cumpleañera con la torta de chocolate, decorada con rosas.

“Fue difícil tomar la decisión de hacer la celebración, pero la vida se celebra, es una bendición, y Jorge es un gladiador que sufrió mucho que su papá no le festejara su cumpleaños esperando a que la mamá se curara”, dice la abogada.

Las amigas de Allegra la rodean para desearle felicidades.

Hubo 64 chicos y 34 adultos, en la recepción se sirvieron hamburguesas y risotto y la música estuvo a cargo de Germán Rial Valenzuela (Valenzuela DJs).

Un detalle de la deco, con rosas rojas, las preferidas de la cumpleañera.

“Allegra estaba muy emocionada y con muchos nervios también, habíamos organizado todo con Jorge, que para ella es su papá del corazón. El lugar es el favorito de Jorge y ellos dos son muy cómplices. La canción de la primera entrada, ‘I Don’t Want to Miss a Thing’, de Aerosmith, también la elegimos los tres (esa noche Valentino, mi hijo mayor, no estaba). Tiene mucha fuerza y es muy linda la letra”, dice. Con esa canción y uno de los dos diseños de Ivana Picallo que lució durante la noche, la homenajeada bajó las escaleras del palacio hasta Gioia, donde fue la recepción y se desplegaron estaciones de hamburguesas y de risotto. Después, con el nuevo cambio, ingresó al salón al ritmo de Titanium, de David Guetta. “Tuvimos un momento muy emotivo con un video con el álbum de fotos de Allegra cuando era chiquita, mientras sonaba ‘Let it Be’. Había fotos de su papá, y también de Jorge. Llora mos todos”, agrega Elba.

Una lindísima imagen de Elba con su madre, que lleva su mismo nombre y estaba muy emocionada.

Elba, sus hijos y Jorge Lanata, en una imagen del álbum familiar.

De la coordinación del hotel se ocupó Vicky Narváez.

“Tuvimos un momento muy emotivo con un video con el álbum de fotos de Allegra cuando era chiquita, mientras sonaba ‘Let it Be’. Había fotos de su papá, y también de Jorge. Lloramos todos”, cuenta Elba. En esta imagen se la ve a Allegra de chiquita con su papá, Alejandro Mazzeo.

"Cuando Jorge esté bien, volveremos a celebrar”, dice esperanzada Elba. Horacio Perez - Bruno Arougueti

Antes de terminar, la abogada reflexiona: “Fue difícil tomar la decisión de hacer la celebración, pero la vida se celebra, es una bendición, y Jorge es un gladiador que sufrió mucho que su papá no le festejara su cumpleaños esperando a que la mamá se curara. La recuperación de Jorge es lenta y Dios mediante podemos estar muchos meses hasta que vuelva a casa, y ese acompañamiento debe ser paciente, sin la angustia de una adolescente que espera a que su papá del corazón vuelva. Cuando Jorge esté bien, volveremos a celebrar”.

