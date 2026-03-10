Una nueva royal “it”: hija menor del sultán de Brunéi, tiene 18 años y es fanática de las marcas de moda de lujo

Su nombre empieza a sonar con fuerza por su estilo único, mezcla de tradición y modernidad
- 2 minutos de lectura'
Inteligente, estilosa y bella, todas las miradas empiezan a posarse sobre Ameerah Wardatul Bolkiah. Con 18 años recién estrenados, se mueve con naturalidad en los diferentes eventos oficiales en los que acompaña a su padre, el sultán de Brunéi, con una fortuna estimada en 28 mil millones de euros.
Hija también de Azrinaz Mazhar Hakim –la tercera mujer de Hassanal Bolkiah, de quien se separó en 2010–, la princesa quedó bajo la custodia completa del sultán y creció en el deslumbrante Istana Nurul Iman, el palacio residencial más grande del mundo, con 1788 habitaciones. Allí, la princesa, que es la menor de los doce hijos del monarca, dispone de un ala exclusiva con pileta privada, spa y cine. Pero si hay un rincón que despierta fascinación es su vestidor, un universo donde conviven baju kurung tradicionales con piezas de tendencia propias de su edad. Entre sus tesoros más codiciados, destacan carteras de Hermès –ya dejó ver al menos cuatro modelos en distintas apariciones–, además de otras tantas de Chanel, Dior y Fendi. Su joyero también llama la atención: piezas impactantes de Tiffany & Co. y Van Cleef & Arpels elevan sus looks, incluso los más cotidianos.
Pero no todo es moda, lujo y glamour en su vida. Ameerah también es una alumna destacada en la Escuela Internacional Jerudong. Tanto es así que en 2023 ganó la medalla de oro en el Desafío de Matemáticas Intermedio, y en septiembre de 2024 obtuvo calificaciones sobresalientes en ocho materias en el Certificado General Internacional de Educación Secundaria. Mientras tanto, en Tik Tok y en Instagram empiezan a aparecer cuentas de fans que siguen de cerca cada una de sus apariciones públicas. Para algunos, es la nueva princesa “it” y tiene todo lo necesario para volverse un ícono fashion.
