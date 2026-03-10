“Envejecer no es un castigo”. Cecilia Bolocco reapareció fabulosa en un evento en Los Ángeles junto a Demi Moore

De pie y avanzando a paso firme, con una sonrisa, como una reina. Así se la vio el 3 de marzo pasado en Los Ángeles a Cecilia Bolocco (60), quien volvió a la escena pública tras la gran tristeza por la partida de su madre. Rose Marie “Roli” Fonck murió el 17 de enero a los 90 años luego de darle una larga batalla al cáncer (se lo diagnosticaron a los 72), una enfermedad que también sufrieron la tía y la prima hermana de la ex Miss Universo 1987. “Quiero darte las gracias por tu extraordinario ejemplo de bondad, espiritualidad y fortaleza. Por favor, desde ahí, sigue enseñándome el camino”, había escrito la conductora en la última publicación que hizo, a principios de este año, en su cuenta de Instagram, con más de un millón de seguidores.

"Dedicaste tu vida entera a servir, a dar y darte a otros, siempre pendiente del más débil. Tu ejemplo y amor vivirá por siempre en mi corazón", escribió Bolocco en enero de este año. Acá, la junto con su mamá, Rose Marie “Roli” Fonck [murió tras batallar contra el cáncer a los 90 años] y su hijo, Máximo Menem Bolocco

Y, ahora, el camino la llevó a ser una de las protagonistas centrales de las Power Talks, un espacio de debate y reflexión organizado por la marca francesa Kérastase. En el escenario y frente a un gran público, Bolocco compartió su visión sobre la belleza, el paso de los años, la autenticidad y la evolución personal. “¡Qué regalo más lindo!”, escribió en estos días en su cuenta de Instagram. “Envejecer no es un castigo: es una bendición cuando aprendemos a abrazar la sabiduría que traen los años”.

En su cuenta de Instagram, con más de un millón de seguidores, la conductora compartió las postales de su viaje

La ex Miss Universo, radiante con un conjunto full black, al llegar a los Nya Studios, en Los Ángeles

Una de las imágenes del backstage, en los Nya Studios, ubicados en West Hollywood

En este exclusivo encuentro en el que brilló la ex Miss Universo, hubo actividades, paneles y charlas a cargo de reconocidas personalidades

Un plano más amplio de la foto de apertura de esta nota en donde se ve a la conductora, impactante con su conjunto de vestido con blazer oversize, en Los Ángeles Getty Images

El momento en el cual Bolocco se encontró con la actriz Demi Moore. Así como la protagonista de "La sustancia" es la nueva representante global de Kérastase, Bolocco fue nombrada como embajadora por Latinoamérica