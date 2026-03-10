“Envejecer no es un castigo”. Cecilia Bolocco reapareció fabulosa en un evento en Los Ángeles junto a Demi Moore

La conductora chilena conquistó al auditorio con su carisma y su visión sobre qué es la belleza hoy
- 2 minutos de lectura'
De pie y avanzando a paso firme, con una sonrisa, como una reina. Así se la vio el 3 de marzo pasado en Los Ángeles a Cecilia Bolocco (60), quien volvió a la escena pública tras la gran tristeza por la partida de su madre. Rose Marie “Roli” Fonck murió el 17 de enero a los 90 años luego de darle una larga batalla al cáncer (se lo diagnosticaron a los 72), una enfermedad que también sufrieron la tía y la prima hermana de la ex Miss Universo 1987. “Quiero darte las gracias por tu extraordinario ejemplo de bondad, espiritualidad y fortaleza. Por favor, desde ahí, sigue enseñándome el camino”, había escrito la conductora en la última publicación que hizo, a principios de este año, en su cuenta de Instagram, con más de un millón de seguidores.
Y, ahora, el camino la llevó a ser una de las protagonistas centrales de las Power Talks, un espacio de debate y reflexión organizado por la marca francesa Kérastase. En el escenario y frente a un gran público, Bolocco compartió su visión sobre la belleza, el paso de los años, la autenticidad y la evolución personal. “¡Qué regalo más lindo!”, escribió en estos días en su cuenta de Instagram. “Envejecer no es un castigo: es una bendición cuando aprendemos a abrazar la sabiduría que traen los años”.
