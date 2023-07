En fotos. El diseñador Javier Saiach celebró sus 50 años en un espectacular “bosque encantado”: todos los invitados

escuchar

En una noche mágica, rodeado por un bosque encantado, Javier Saiach celebró sus 50 años con una espectacular fiesta en Asunción, Paraguay, donde reunió a su familia y amigos. “Cumplir este número redondo y maravilloso, que muchos llaman la década dorada por la plenitud que se siente, era importante de sólo pensarlo. Entonces, en febrero decidí festejarlo en Asunción porque es el lugar que me vio crecer y donde me desarrollé como profesional y como persona. Acá me descubrí, hice amigos, viví con mi papá. Paraguay es familia, amigos y la capacidad de crear de manera artesanal, por eso quería que todo se destacara de manera artesanal en la fiesta”, le cuenta a ¡HOLA! Argentina el reconocido diseñador.

La top model Dafne Cejas fue de las primeras en llegar. @julizarates

En total, 1200 velas sumaron un aire crepuscular al salón. @julizarates

Anamá Ferreira cumplió a la perfección la consigna de brillos del dress code: Shine to impress in the jungle. @julizarates

Un grupo de "animales vestidos de etiqueta" se sumó estratégicamente para sumar magia a la noche de la selva. @julizarates

La modelo Antonella Graef, espléndida con un traje de Saiach. @julizarates

Ginette Reynal, con un sensual vestido con transparencias en el lateral. @julizarates

Una imagen del salón donde se sirvió el banquete, con mesas imperiales para 40 personas decoradas con manteles de terciopelo. @julizarates

"Tuve el honor de contar con la música de la Filarmónica de Asunción (OSCA) dirigida por el prestigioso maestro Luis Szaran", revela Saiach. @julizarates

El primer baile de la velada, el Vals de las Flores, estuvo a cargo de Cata Jasienovicz y Mariano Lopez Pujato, bailarines del Teatro Colón. @julizarates

Naná Gallardo y Saiach bailan el vals. @julizarates

Otro momento del vals, esta vez con su hermana Patricia. @julizarates

El cumpleañero junto a sus amigas Fátima Agüero y su hija Bella Zaputovich. @julizarates

Carlos Juni , María Claudia Pedrayes y Mónica Cardona (una de las mejores amigas del diseñador), posan junto al cumpleañero. @julizarates

"Cumplir este número redondo y maravilloso, que muchos llaman la década dorada por la plenitud que se siente era importante de solo pensarlo", admite Saiach, que posa con Puli Demaria. @julizarates

En medio de la noche, Puli Demaria sacó a bailar a todos a la pista. @julizarates

En la realización trabajaronm Ariel Rodríguez y Adrián Aguirre junto a un grupo de talentosos artesanos de Paraguay, que convirtieron el lugar en un espectacular bosque encantado. @julizarates

Con la Comparsa Sapucay de Corrientes, un guiño del cumpleañero no solo a la ciudad en la que nació (y vivió hasta los 18 años) sino a la época en que él mismo participó de la misma. @julizarates

Detalles como candelabros de porcelana repujados en bronce y potiches azul con blanco preferidos del homenajeado acompañaron la deco. @julizarates

"Quise llevar a soñar a todos. Y la energía de amor que se vivió esa noche es muy difícil que se vuelva a repetir", dice Saiach, que en la imagen se lo ve junto a Elke Szmuc y Carmen Castillo. @julizarates

De la mano de su amiga y event planner Jessica Miralles, eligieron como locación Puerto Liebig, una antigua fábrica que, con su dirección creativa y la realización de Ariel Rodríguez y Adrián Aguirre junto a un grupo de talentosos artesanos de Paraguay, convirtieron en un espectacular bosque encantado, iluminado con 1200 velas, que le daban un aire crepuscular y mágico. “La premisa del dress code fue Shine to impress in the jungle, con la idea de, además de brillar, animarte a ponerte algo que a lo mejor otro día no te pondrías. Se trajeron plantas típicas de la zona y se armaron diferentes sets para sacarse fotos”, cuenta entusiasmado.

Las mesas se decoraron con la colección de porcelanas Danubio Azul de SCHMIDT, copas de Cristal de A’rques modelo Paris, y sobre cada plato, un menú diseñado por Javier. @julizarates

Ariel Rodríguez, responsable de la ambientacion. @julizarates

Guido Zuccari, Antonella Graef, Andrés Pràdere Castex y Dafne Cejas. @julizarates

Entre los muchos momentos destacados de la velada, Saiach enumera que tuvo el honor de contar con la música de la Filarmónica de Asunción (OSCA) dirigida por el prestigioso maestro Luis Szaran, que cantó la artista Meli Hicks, y que el primer baile de la velada, el Vals de las Flores, estuvo a cargo de Cata Jasienovicz y Mariano Lopez Pujato, bailarines del Teatro Colón, que fueron el preámbulo perfecto para que todos salieran a la pista a bailar el vals. Además, todp los invitados –entre los que estaban Ginette Reynal, Anamá Ferreyra, Naná Gallardo y la modelo internacional Dafne Cejas– fueron sorprendidos por la comparsa Sapucay de Corrientes, un guiño del cumpleañero no sólo a su querida ciudad natal (vivió allí hasta los 18 años), sino a la época en que él mismo participó, una impactante pista de baile con doscientas esferas espejadas y hojas amazónicas, la música de Puli Demaria, del DJ residente Hallam Nolan y DJ Juanma. ¿El toque divertido? Tanto en la recepción como a la hora del dancing, un grupo de “animales vestidos de gala” se ubicó estratégicamente por el salón y sumó una cuota extra de magia.

El menú incluyó lomo con salsa Maitre Dijon y gremola de naranja con emulsión de batata del campo y zucchini relleno de peperonatta, y sorbete de limón siciliano al agua con toque de menta fresca. @julizarates

Valentina Campitelli posa en medio del bosque encantado. Sobre el final de la fiesta todo disfrutaron de un riquísimo desayuno. @julizarates

Unas 200 esferas espejadas y hojas amazónicas en un espacio se sirvió la mesa de dulces y la estación de café con trufas y naranjitos. @julizarates

El peluquero Zacarías Guedes -trabaja, por ejemplo, con Pampita y Tini, entre otras famosas-, impecable en negro y blanco. @julizarates

“Fue una vuelta a todo lo bueno y todo lo difícil que me pasó en la vida, y llevarlo para lo positivo. Quise invitar a soñar a todos. Y la energía de amor que se vivió esa noche es muy difícil que se vuelva a repetir”, cierra Saiach con la emoción todavía a flor de piel.