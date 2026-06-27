En fotos. El sexy recreo de hidratación de Zaira Nara, el huracán María Becerra en Madrid y la carita del bebé de Chino Darín

Son todas novedades positivas en el mundo de las celebridades y en esta nota te las contamos en detalle
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RECREO DE HIDRATACIÓN
No sólo los futbolistas que juegan este mundial tienen un hydration break. Zaira Nara hizo su propia pausa con mar de fondo, arena y reposera antes de volver a colgarse las credenciales y retomar la cobertura de los partidos del Mundial 2026. Antes de desembarcar en Dallas para el segundo partido de la selección argentina contra Austria, que tuvo lugar en el AT&T Stadium, de Arlington, Texas, la modelo hizo una breve escala en las playas de Miami.
Enfundada con un bikini de alto impacto con brillos, recuperó fuerzas en una jornada bajo el sol. Horas más tarde, la diosa revolucionó a sus 8 millones de seguidores con un look mundialista: en este segundo partido de Argentina, eligió un body celeste, un conjunto deportivo compuesto por rompeviento y pantalón largo con los colores de la selección nacional a los costados y stilettos. “Qué lindo es ser argentina”, posteó la menor de las hermanas Nara, que ya está lista para el próximo partido frente a Jordania, el sábado 27 de junio.
ÉXITO SIN FRONTERAS
Madrid vivió una de sus noches más vibrantes con la celebración de una nueva edición de la fiesta “New”, el evento organizado por El Corte Inglés para presentar su última campaña. La cita reunió a los embajadores de la firma, entre quienes figura María Becerra (26), quien acaparó todas las miradas desde su llegada. La cantante argentina, convertida en una de las figuras más influyentes de la música latina, derrochó carisma y estilo con un look potente.
Pero María no sólo asistió como invitada de lujo, sino que también fue la encargada de poner ritmo a la velada con un show en vivo que encendió al público desde el escenario. Más de 2000 personas se dieron cita en la fiesta de la moda organizada por la tienda de almacenes más importante de España y entonaron las canciones de Becerra, entre ellas “Qué ganas de comerte” y “Qué más pues”.
ASÍ ES DANTE
Chino Darín (37) vivió el fin de semana pasado un momento tan especial como inolvidable: su primer Día del Padre. El actor, bastante discreto con su vida personal, quiso celebrar esta significativa fecha de una manera particular, compartiendo con sus seguidores una imagen que logró cosechar más de 300 mil “Me gusta”. En la foto se lo puede ver con Dante en un portabebé, pero lo que realmente marcó este instante fue un detalle muy especial: por primera vez, el actor mostró la carita de su hijo, que nació el 9 de febrero de este año, fruto de su historia de amor con Úrsula Corberó (36).
La estrella española fue la primera en comentar la tierna foto de su pareja y su bebé con un simpático: “Hola, papurri”. La imagen, simple pero emotiva, refleja la nueva etapa que atraviesa Chino, quien se muestra plenamente entregado a su rol más importante, el de papá.
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