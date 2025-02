¿En qué andan? El gran amor de Adrián Suar, la enorme alegría de la trilliza María Eugenia y el susto de Susana Giménez

LA MEJOR COMPAÑÍA

Adrián Suar publicó en sus redes una tierna foto junto a su hija Margarita, fruto de su anterior relación con Griselda Siciliani.

Apoco de haber vuelto de España, donde recientemente se encontró con el reconocido director y productor Álex de la Iglesia, Adrián Suar (56) se instaló en Laguna Escondida, en José Ignacio. Desde entonces, los “días de descanso” –tal como él los llamó en un posteo en sus redes sociales– han estado llenos de sol, playa y la mejor compañía. En especial, la de Margarita, la hija que tuvo con la actriz Griselda Sciliani (46).

Padre e hija, en José Ignacio, destino que Suar adoptó para sus vacaciones de verano hace mucho tiempo.

“Con mi gran amor”, escribió él debajo de la foto que subió a Instagram con “Margui”, que tiene 12 años y muchas cosas en común con sus padres, desde los rasgos físicos hasta el bajo perfil: cuentan que sus padres pueden publicar fotos junto con ella sólo si ella da el visto bueno, como sucedió con las imágenes que el “Chueco” subió el año pasado cuando Margarita cumplió 12 años –el 15 de junio– o las de la Patagonia, donde empezaron juntos 2025.

Caminando con Gustavo Bermúdez, su gran amigo, que también viajó con él semanas atrás a San Martín de los Andes.

SUSANA, ASISTENTE DE LUJO

“Mecha se lastimó feo. Fue en el garaje, no vio el escaloncito y se cayó mal. Yo creí que se había matado. Fue impresionante”, dijo Susana Giménez (81) en Ezeiza, apenas desembarcó del avión junto a su hija, Mercedes Sarrabayrouse (62), el pasado 17 de febrero.

Madre e hija, impecables y combinadas en negro y blanco, llegaron el 17 de febrero a Ezeiza. En su silla de ruedas, Mecha llevaba una Birkin de Hermès, de cocodrilo. foto: Gerardo Viercovich - LA NACION

Una semana antes, mientras disfrutaba de sus tradicionales vacaciones en Miami, Mecha sufrió una caída que le provocó una fractura de cadera, por lo que debió ser intervenida de urgencia en el Mount Sinai Medical Center. “Al estar recién operada se siente muy molesta; tuvo que tomar calmantes durante el vuelo”, contó Susana mientras acompañaba a su heredera de regreso a su casa de Barrio Parque.

“Pensé que se había matado. Fue impresionante el accidente”, dijo Susana foto: Gerardo Viercovich - LA NACION

Si bien por estos días Mecha se prepara para comenzar con su rehabilitación, Susana adelantó que planea viajar a Uruguay y refugiarse en su chacra “La Mary”, en Rincón del Indio.

NIETO DE ORO

María Eugenia Laprida compartió fotos de Romeo, el segundo varón de su hija menor, Pilar, que está casada con Jerónimo Bas. Es el cuarto nieto de la Trilliza de Oro.

“Estamos felices. Yo estaba en el Sur, de vacaciones, hablé con mi hija Pilar y me contó que tenía contracciones, ¡y faltaban diez días para su fecha de parto! Nos costó muchísimo poder encontrar vuelo para esa misma noche, pero lo logramos y a las 4 de la mañana ya estábamos con Horacio [Laprida, su marido] en el Mater Dei, listos para recibirlo”.

Pilar Laprida llena de mimos a su bebé mientras su hijo mayor, León (3), y María Eugenia sonríen.

La que habla es la trilliza María Eugenia, que el 24 de enero se convirtió en abuela de su cuarto nieto, Romeo, segundo varón de su hija menor y de Jerónimo Bas (ya son padres de León, de 3 años). “Fue parto natural y pesó 3,789 kilos”, agrega la Trilli, que en un año de grandes alegrías pronto volverá a ser abuela: su hija Laura, que vive en España, también está embarazada.

El familión de las Trillizas se sigue agrandando y con la llegada de Romeo suman diecinueve nietos “de oro”.

FESTEJO EN ESCENA

La del 13 de febrero parecía una función como tantas otras de Quién es quién, la obra que se estrenó con gran éxito el mes pasado en el Teatro Liceo. Sin embargo, después de que el telón se cerró, vino la grata sorpresa: todos los espectadores se pusieron de pie y entonaron el “Feliz cumpleaños” a la querida Soledad Silveyra, quien celebraba sus 73 años.

Emocionadísima por la presencia de Milos, Simón y Río, tres de sus cinco nietos, que la fueron a saludar al teatro: “Gracias a mí misma por mi voluntad y por mis ganas a pesar de mis dolores”, dijo ella en su cuenta de Instagram. MOVILPRESS

No fue el único “regalo” que recibió la actriz en su día. Con la complicidad de Luis “Beto” Brandoni –su coequiper en esta comedia que dirige Héctor Díaz y que producen Juan Manuel Caballé y Tomás Rottemberg– y debajo de una lluvia de papelitos, subieron al escenario sus nietos Milos, Simón y Río, los tres chicos que su hijo menor, Facundo, tiene con su mujer, Natalia, con una torta de dos pisos.

José Luis Vázquez, su novio desde 2023, viajó desde Búzios, donde vive, MOVILPRESS

El festejo siguió en La Olla de Félix, donde Solita brindó junto con su familia, sus compañeros de elenco y, por supuesto, con José Luis Vázquez, el empresario (es dueño de una posada y un restaurante en Búzios, Brasil), quien desde 2023 es dueño de su corazón.

En una foto vintage, junto a su adorada amiga China Zorrilla.

LAZOS DE SANGRE

Tiene 46 años, es músico, actor y periodista. También tiene un apellido conocido. Su tío Mario Sarrabayrouse (murió en 1995) fue el primer marido de Susana Giménez y padre de su hija Mercedes. “Cuando era chico no teníamos mucho vínculo con Mecha por la diferencia de edad”, le cuenta a ¡HOLA! Argentina Manuel Sarrabayrouse. “Ella tenía más relación con mi tía Gloria, la hermana más chica de papá”.

Manuel Sarrabayrouse con Lucía Celasco y Susana Giménez en un cumpleaños de la diva.

El músico y periodista posa en el balcón de su departamento de Núñez. Tadeo Jones

"Yo crecí viendo a Susana en la televisión. Es una estrella y con mi prima tienen una relación única”, dice. Tadeo Jones

En 2011, mientras Manuel trabajaba como productor de televisión, se cruzó en un evento con su tía política y su prima. “Nos saludamos con mucho cariño sin conocernos mucho. Después “Mersa” (como llama a Mecha) me mandó un mail y así empezamos una relación de primos muy linda. Al toque nos fuimos a Las Leñas a esquiar y nos divertimos un montón. Conocí una persona que me produce mucho amor. Es muy sensible, auténtica, sencilla, cariñosa y con mucho sentido del humor”.

Junto a su prima, Mercedes Sarrabayrouse. “Es una persona que me produce mucho amor”, nos cuenta.

“Yo crecí viendo a Susana en la televisión. Es una estrella y con mi prima tienen una relación única”. Manuel es hijo del reconocido cirujano plástico Manuel Sarrabayrouse y Josefina Braun. Tiene tres hermanos, frutos de la relación de sus padres con parejas anteriores. A pesar de pertenecer a una familia tradicional, no se inclinó por una profesión convencional. “Mis padres siempre me apoyaron. Sólo me pidieron que siguiera una carrera universitaria y por eso cursé periodismo en la Universidad de El Salvador”, cuenta. Su amor por la actuación lo llevó a estudiar teatro con Luis Agustoni y hace un par de años filmó la película El camino a Nahúm, protagonizada por Leticia Brédice. Además, es muy deportista: juega tres veces por semana al fútbol, deporte que ama, y forma parte de la selección argentina de artistas, Los Gauchos (integrada por músicos, actores y conductores). En su faceta de músico, toca el piano y tuvo una banda llamada Chaparte. Ahora Manuel está escribiendo un unipersonal: “Se titula Vaga existencia. Es sobre un hombre de negocios que llega a su casa y se da cuenta de que no tiene mujer, hijos, ni trabajo y se va disfrazando de otros personajes en busca de su propia identidad, de su vocación. Es una obra que combina monólogos y música”.

Su tío Mario Sarrabayrouse (murió en 1995) fue el primer marido de Susana Giménez y padre de su hija Mercedes. Tadeo Jones

Tanto la música como el deporte y la actuación son pasiones que me atraviesan y me hacen feliz”. Cuando se le pregunta si su apellido lo ayudó en algún momento a abrir puertas, afirma: “Nunca quise abusar del vínculo con Susana y con Mecha. El camino lo tengo que hacer yo solo”. A la hora de hablar de la relación de Susana con su tío Mario, Manuel es contundente: “Él se portó mal con ellas y también con mi familia. Fue un padre ausente para mi prima”.

