En fotos. Una diva en taco bajo, la hermana desconocida de una top model y un vestido de inspiración nupcial que revolucionó las redes

La cuarta edición de los Martín Fierro de la Moda tuvo todos los ingredientes de una noche imperdible
- 3 minutos de lectura'
Fue una fiesta para la industria de la moda y el showbiz. El domingo 26, en los estudios de Telefe, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) celebró la cuarta edición 44 de los premios Martín Fierro de la Moda, donde reconoció a los máximos referentes del diseño, estilismo, a modelos, conductores y figuras públicas con mejor estilo.
La velada arrancó con un cóctel y un brindis y siguió con la impecable conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza. A lo largo de la noche, la top model desplegó cuatro cambios de Pucheta Paz, Adrián Brown, Joti Harriague y Jorge Rey, una forma de visibilizar el talento nacional. Y hay que decirlo: el show, con 10, 1 de rating promedio, fue lo más visto del domingo. Hubo varios momentos destacados. Por ejemplo, Jessica Trosman fue homenajeada por su trayectoria y por combinar la moda con el arte, y Juana Viale se llevó el Martín Fierro de Oro, el máximo premio (también ganó por Mejor Estilo en Conducción Femenina en Programa Semanal). “Agradezco a mi equipo y a mis hijos, que son los que aguantan a esta madre laburadora que muchas veces no puede estar en la casa. Gracias a mi madre, que me enseñó mucho de moda, y a mi abuela, que es la más coqueta y la que más estilo tiene. Heredé algo que no sé qué es, pero acá está y ahora es premiado”, dijo. Al parecer, Mirtha Legrand la aplaudió encantada desde su casa, donde se recupera de una bronquitis.
Susana Giménez, que venía de estar un mes en España y pronto vuela a Miami, fue protagonista de un emotivo homenaje. Tras un video en la que se la veía en momentos icónicos de su carrera, hubo un desfile con seis trajes emblemáticos de su ropero. Y ella, que por primera vez se bajó de los stilettos y optó por zapatos de taco cuadrado, dijo con la frescura que la caracteriza: “Estoy feliz porque todo el mundo me reconoce con lo que yo me pongo. A mí me gusta”. En medio de una ovación, volvió al front row junto a su hija Mecha Sarrabayrousse, Juana, Gino Bogani...
A Susana el premio se lo dio otro invitado de honor, el diseñador Adrián Appiolaza, que desde 2024 es director creativo de Moschino, y es considerado el argentino que más alto llegó en la industria internacional de la moda. “Me fui en el 94 buscando crecer, explorar, encontrar mi camino. Y en ese recorrido pasaron muchas cosas, muchos proyectos, muchos desafíos que me formaron en la persona que hoy soy. Pero hay algo que nunca cambió: la cultura de mi ciudad, de mi país, siempre estuvo presente en todo lo que hice, marcando mi identidad”, dijo emocionado. Appiolaza vino por un par de días y cumplió con una maratón de eventos: esa misma tarde Amalia Amoedo lo había agasajado con amigos en su casa, el lunes hubo un after en su honor y el martes lo nombraron Personalidad Destacada de la Ciudad. Volvió a París recargado de energía de su tierra natal.
- 1
Dátiles, licores y básquet: así fue la visita de la princesa Amalia, la hija de Máxima, a la ciudad de Ámsterdam
- 2
“Me decían de todo”. Fue villana de telenovela, tuvo un romance con Pipo Pescador y se dedicó a la astrología, pero la abandonó
- 3
Carolina de Mónaco. Deslumbró como invitada de honor en un baile de gala muy especial para ella en París
- 4
La reina del ropero circular: Máxima deslumbró con un espectacular vestido que usó por primera vez hace casi 20 años