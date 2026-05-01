En fotos. Una diva en taco bajo, la hermana desconocida de una top model y un vestido de inspiración nupcial que revolucionó las redes

Fue una fiesta para la industria de la moda y el showbiz. El domingo 26, en los estudios de Telefe, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) celebró la cuarta edición 44 de los premios Martín Fierro de la Moda, donde reconoció a los máximos referentes del diseño, estilismo, a modelos, conductores y figuras públicas con mejor estilo.

Valeria Mazza se lució como conductora y desplegó cuatro lookazos a lo largo de la noche. Este, con plumas y transparencias, es de Joti Harriague

Con la melena más oscura, Carolina Ardohain acertó con un strapless polka dot de inspiración flamenca de Carolina Herrera, que es el mismo que el año pasado usó Carolina Lansing, nieta de la diseñadora venezolana, en su Baile de Debutantes. Le trajo suerte: ganó en la categoría Mejor Estilo en Redes

Juana Viale ganó el Martín Fierro de Oro, el máximo premio de la noche y la estatuilla por Mejor Estilo en Conducción Femenina en Programa Semanal. Estuvo acompañada por Gino Bogani, el autor del traje con mangas largas y cuello alto que eligió y quien la viste cada domingo en su programa, Almorzando con Juana

Por su estilo único, Susana Giménez fue una de las grandes protagonistas de la noche al recibir un homenaje especial que arrancó con un video repasando momentos icónicos de su carrera y siguió con un desfile con algunos vestidos de su colección privada. Para el show lució un vestido escote bote y transparencias decorado con cinturón bijou de Dolce & Gabbana. Se bajó de los stilettos y priorizó la comodidad de unos zapatos con taco cuadrado

Rossella della Giovampaola dio cátedra de estilo con un traje de alta costura de Maison Valentino decorado con lentejuelas y plumas en cascada

Zaira Nara, que cocondujo la alfombra roja, impactó con un vestido de encaje de El Camarín y ganó en la categoría Mejor Influencer de Moda

La velada arrancó con un cóctel y un brindis y siguió con la impecable conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza. A lo largo de la noche, la top model desplegó cuatro cambios de Pucheta Paz, Adrián Brown, Joti Harriague y Jorge Rey, una forma de visibilizar el talento nacional. Y hay que decirlo: el show, con 10, 1 de rating promedio, fue lo más visto del domingo. Hubo varios momentos destacados. Por ejemplo, Jessica Trosman fue homenajeada por su trayectoria y por combinar la moda con el arte, y Juana Viale se llevó el Martín Fierro de Oro, el máximo premio (también ganó por Mejor Estilo en Conducción Femenina en Programa Semanal). “Agradezco a mi equipo y a mis hijos, que son los que aguantan a esta madre laburadora que muchas veces no puede estar en la casa. Gracias a mi madre, que me enseñó mucho de moda, y a mi abuela, que es la más coqueta y la que más estilo tiene. Heredé algo que no sé qué es, pero acá está y ahora es premiado”, dijo. Al parecer, Mirtha Legrand la aplaudió encantada desde su casa, donde se recupera de una bronquitis.

La modelo Rosa Trosman (su mamá, Jessica Trosman, fue homenajeada por su trayectoria y por combinar la moda y el arte) posa con el consagrado argentino Adrián Appiolaza, que desde 2024 es director creativo de Moschino y fue homenajeado durante la velada. Dos días más tarde lo nombraron Personalidad Destacada de la Ciudad

Mariana Fabbiani se sumó a la moda circular y le dio nueva vida a un vestido con historia: era de su abuela Myrna, y estuvo guardado durante cincuenta años

Verónica Lozano brilló con un diseño de Natalia Antolin

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín, pura sofisticación. Distinguido como Actor con Mejor Estilo en Ficción, él llevó smoking de Rochas y lo decoró con un broche de Swarovski; ella, un vestido estructurado, con drapeados en el escote y la cintura de Zhivago. “¿Nos casamos?”, le preguntó ella pícara después de postear su look de inspiración nupcial. “¡Ya tenemos el vestido!”, respondió él

Susana Giménez, que venía de estar un mes en España y pronto vuela a Miami, fue protagonista de un emotivo homenaje. Tras un video en la que se la veía en momentos icónicos de su carrera, hubo un desfile con seis trajes emblemáticos de su ropero. Y ella, que por primera vez se bajó de los stilettos y optó por zapatos de taco cuadrado, dijo con la frescura que la caracteriza: “Estoy feliz porque todo el mundo me reconoce con lo que yo me pongo. A mí me gusta”. En medio de una ovación, volvió al front row junto a su hija Mecha Sarrabayrousse, Juana, Gino Bogani...

Frida Mazza (hermana menor de Valeria), Alejandro Gravier y sus hijos menores, Taína y Benicio, a quien a partir del 4 de mayo se lo verá en la serie Margarita

La influencer Zuzu Coudeu optó por un set de crop top y falda tubo midi con brillos de Evangelina Bomparola

Angie Landaburu lució un strapless con ruedo irregular de Evangelina Bomparola, que fue elegida Mejor Diseñadora de Moda Femenina

Con 18 años recién estrenados, Taína impactó con vestido mini de cuero trenzado y con flecos de Joti Harriague

Josefina “China” Ansa, con un diseño con transparencias, brillos y cola de Joti Harriague. Lo complementó con boa de plumas

Nico Occhiato posó con su novia, Flor Jazmín Peña

Sofía Gonet (lució un traje de Fabián Zitta) fue reconocida con el premio a Mejor Estilo Femenino en Big Show por su participación en MasterChef Celebrity

Milagros Schmoll optó por un traje de Javier Saiach mientras que Imán Kaumann eligió un modelo de Fabián Zitta

Antes de tomarse unos días y volar a Nueva York, Teté Coustarot recorrió la alfombra roja con un vestido con brillos de Natalia Antolin, que acompañó con sandalias de inspiración romana. La acompañó su hija, Josefina Villar

A Susana el premio se lo dio otro invitado de honor, el diseñador Adrián Appiolaza, que desde 2024 es director creativo de Moschino, y es considerado el argentino que más alto llegó en la industria internacional de la moda. “Me fui en el 94 buscando crecer, explorar, encontrar mi camino. Y en ese recorrido pasaron muchas cosas, muchos proyectos, muchos desafíos que me formaron en la persona que hoy soy. Pero hay algo que nunca cambió: la cultura de mi ciudad, de mi país, siempre estuvo presente en todo lo que hice, marcando mi identidad”, dijo emocionado. Appiolaza vino por un par de días y cumplió con una maratón de eventos: esa misma tarde Amalia Amoedo lo había agasajado con amigos en su casa, el lunes hubo un after en su honor y el martes lo nombraron Personalidad Destacada de la Ciudad. Volvió a París recargado de energía de su tierra natal.