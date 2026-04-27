Carolina de Mónaco. Deslumbró como invitada de honor en un baile de gala muy especial para ella en París

El Cercle de l’Union Interalliée de París se vistió de fiesta para celebrar el gran Baile de la Orden de Malta. Por invitación del barón Olivier de La Chapelle, presidente de la Asociación Francesa de Miembros de la Orden de Malta, y bajo el alto patrocinio de Fray John Dunlap, príncipe y gran maestre de la Orden, la velada contó con la “presencia estelar” de Carolina de Hannover, cuya madre, Grace Kelly, fue quien presidió 59 años atrás la última gala que esta tradicional Orden había celebrado en la Ciudad Luz. Los títulos principescos y nobiliarios que brillaron durante el convite, sumados a la particularidad de reunir en una misma ocasión y en la capital francesa a representantes de distintas ramas de la dinastía Borbón, hicieron que se tratara de una noche histórica.

Carolina de Hannover le dio nueva vida a un vestido de lentejuelas de Jenny Packham (una de las diseñadoras favoritas de Kate Middleton), que estrenó en la gala del Día Nacional de Mónaco de 2024. Lo acompañó con la colección de zafiros y diamantes de Cartier que su abuela, la princesa Charlotte, lució el día que su hijo Raniero se casó con Grace Kelly Olga Gasnier

Su Excelencia, el barón Olivier de La Chapelle, presidente de la Asociación Francesa de los miembros de la Orden soberana de Malta, y Luis Alfonso de Borbón, duque de Anjou Olga Gasnier

El príncipe Pedro de Borbón-Dos Sicilias, duque de Calabria y miembro de la Soberana Orden de Malta, estuvo entre los 420 selectos invitados Olga Gasnier

La música sonó en vivo durante la velada Alizée de Vanssay

A las 19, la Guardia Republicana, ubicada en las escaleras del edificio, les dio la bienvenida a los 420 invitados, entre los que estaban el duque de Anjou, Luis Alfonso de Borbón; Pedro de Borbón-Dos Sicilias; miembros de las familias reales de Luxemburgo, Borbón-Parma, Liechtenstein y Orleans, y la princesa Eulalia de Orleans-Borbón (ahijada de Juan Carlos de España), que fue con su madre.

La princesa Dorothée d’Arenberg, el duque de Crussol, la princesa Aliénor d’Arenberg y la princesa Theodora von und zu Liechtenstein Olga Gasnier

Entre los invitados, los argentinos Leopoldo Montes y Javier Iturrioz y la española Josefina Vizcayno de Barutell

Las flores frescas y los candelabros de cristal con velas fueron protagonistas en la decoración de las mesas Alizée de Vanssay

El menú que esperaba en su sitio a cada uno de los invitados Alizée de Vanssay

Un cuarteto musical amenizó el cóctel que se sirvió en el cuarto piso mientras que el banquete, en tanto, se celebró entre el Marc de Beaumont Room (para los mayores de 35) y en el salón Foch (para los jóvenes ente 18 y 35 años). Al finalizar la comida hubo una subasta organizada por Christie’s, así como también una tómbola solidaria. Y después, a las 23.30, hubo performances de seis artistas, cantantes y músicos, seguidos por los DJ del Grupo Inspiration y, posteriormente, Jockey Tricolore, que sacaron a todos a la pista hasta altas horas de la madrugada.

La princesa Carolina de Hannover conversa con la princesa Diane de Polignac, Françoise Péricaud-Duval y la princesa Ludovic de Polignac Alizée de Vanssay

La princesa Zita de Borbón-Parma y el príncipe Charles von Croÿ ingresan a uno de los salones, donde se celebró la velada Alizée de Vanssay

Con gran prestigio internacional y nueve siglos de historia, la Orden de Malta es una de las más antiguas del mundo. Vinculada a casas reales, nobleza y jefes de Estado, es reconocida, también, por su intenso trabajo asistencial y benéfico. Esta vez, lo recaudado se destinó a la 68° peregrinación de la Orden a Lourdes.

El evento fue organizado por Alejandra Poupel Events, con el apoyo de Grupo Novelty e Inspiration Musics & Arts.