Carolina de Mónaco. Deslumbró como invitada de honor en un baile de gala muy especial para ella en París

Junto a representantes de distintas ramas de la dinastía Borbón, dijo presente en el gran Baile de la Orden de Malta
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El Cercle de l’Union Interalliée de París se vistió de fiesta para celebrar el gran Baile de la Orden de Malta. Por invitación del barón Olivier de La Chapelle, presidente de la Asociación Francesa de Miembros de la Orden de Malta, y bajo el alto patrocinio de Fray John Dunlap, príncipe y gran maestre de la Orden, la velada contó con la “presencia estelar” de Carolina de Hannover, cuya madre, Grace Kelly, fue quien presidió 59 años atrás la última gala que esta tradicional Orden había celebrado en la Ciudad Luz. Los títulos principescos y nobiliarios que brillaron durante el convite, sumados a la particularidad de reunir en una misma ocasión y en la capital francesa a representantes de distintas ramas de la dinastía Borbón, hicieron que se tratara de una noche histórica.
A las 19, la Guardia Republicana, ubicada en las escaleras del edificio, les dio la bienvenida a los 420 invitados, entre los que estaban el duque de Anjou, Luis Alfonso de Borbón; Pedro de Borbón-Dos Sicilias; miembros de las familias reales de Luxemburgo, Borbón-Parma, Liechtenstein y Orleans, y la princesa Eulalia de Orleans-Borbón (ahijada de Juan Carlos de España), que fue con su madre.
Un cuarteto musical amenizó el cóctel que se sirvió en el cuarto piso mientras que el banquete, en tanto, se celebró entre el Marc de Beaumont Room (para los mayores de 35) y en el salón Foch (para los jóvenes ente 18 y 35 años). Al finalizar la comida hubo una subasta organizada por Christie’s, así como también una tómbola solidaria. Y después, a las 23.30, hubo performances de seis artistas, cantantes y músicos, seguidos por los DJ del Grupo Inspiration y, posteriormente, Jockey Tricolore, que sacaron a todos a la pista hasta altas horas de la madrugada.
Con gran prestigio internacional y nueve siglos de historia, la Orden de Malta es una de las más antiguas del mundo. Vinculada a casas reales, nobleza y jefes de Estado, es reconocida, también, por su intenso trabajo asistencial y benéfico. Esta vez, lo recaudado se destinó a la 68° peregrinación de la Orden a Lourdes.
El evento fue organizado por Alejandra Poupel Events, con el apoyo de Grupo Novelty e Inspiration Musics & Arts.
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